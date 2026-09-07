Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчи
Ҳиндистон ҳукумати миллий хавфсизликни таъминлаш мақсадида мамлакат мобил тармоқларидан Хитойда ишлаб чиқарилган телекоммуникация ускуналарини тизимли равишда алмаштириш режасини кўриб чиқмоқда. Ixbt.com хабар беришича, Ички ишлар вазирлиги Алоқа вазирлигига мамлакатдаги йирик операторлар тармоқларида Huawei, ZTE ва бошқа Хитой ишлаб чиқарувчиларининг жиҳозлари қанча миқдорда қўлланилаётганини аниқлаш ҳамда уларни демонтаж қилиш ҳамда алмаштириш қийматини баҳолашни топширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гап 2021-йилда «Ишончли манбалар» сиёсати жорий этилишидан олдин ўрнатилган ускуналар ҳақида бормоқда. Мазкур қоидага кўра, янги харидлар фақат сертификатланган таъминотчилар орқали амалга оширилиши лозим. Ушбу рўйхатдан Нокиа, Эрикссон ва Samsung компаниялари ўрин олган бўлса, Huawei ва ZTE бундай сертификатни олмаган. Таҳлилларга кўра, Релиансе Жио оператори Хитой ускуналаридан фойдаланмайди, бироқ Бҳарти Аиртел, Водафоне Идеа ҳамда давлатга қарашли БСНЛ тармоқларида бундай жиҳозлар мавжуд.
Молиявий юк ва тармоқ харажатлариСаноат вакилларининг дастлабки баҳолашларига кўра, фақатгина Бҳарти Аиртел ва Водафоне Идеа компаниялари аппарат ва дастурий таъминотни алмаштириш учун 3 миллиард долларгача маблағ сарфлаши мумкин. Ҳозирча ушбу улкан кўламдаги алмаштириш жараёнини айнан ким молиялаштириши номаъкум бўлиб қолмоқда.
Телекоммуникация операторлари аллақачон 5G тармоқларини ривожлантириш, оптик-толали алоқа линияларини ётқизиш ҳамда инфратузилмани модернизация қилиш билан боғлиқ юқори харажатларга дуч келмоқда. Қўшимча молиявий юкламалар янги тармоқларни қуриш суръатларини сезиларли даражада секинлаштириши ва хизмат кўрсатиш қийматини ошириб юбориши мумкин.
Глобал тажриба ва кейинги қадамларШунга ўхшаш чекловлар ва тақиқлар аллақачон АҚШ ҳамда Европанинг бир қатор давлатларида, жумладан Буюк Британия ва Германияда ҳам муваффақиятли амалга ошириб келинмоқда. Бу эса Ҳиндистоннинг мазкур йўналишдаги сиёсати глобал хавфсизлик тенденцияларига мос келишини кўрсатади.
Ҳозирча Ҳиндистон ҳукумати томонидан ушбу кенг кўламли режа юзасидан якуний қарор қабул қилингани йўқ. Мамлакат расмийлари юзага келиши мумкин бўлган иқтисодий оқибатлар ва техник қийинчиликларни синчковлик билан ўрганиб чиқмоқда.
…