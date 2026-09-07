Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчи

·1·Техно
Ҳиндистон телекоммуникация тармоқларидан Хитой ускуналарини босқичма-босқич чиқариб юбормоқчи

Ҳиндистон ҳукумати миллий хавфсизликни таъминлаш мақсадида мамлакат мобил тармоқларидан Хитойда ишлаб чиқарилган телекоммуникация ускуналарини тизимли равишда алмаштириш режасини кўриб чиқмоқда. Ixbt.com хабар беришича, Ички ишлар вазирлиги Алоқа вазирлигига мамлакатдаги йирик операторлар тармоқларида Huawei, ZTE ва бошқа Хитой ишлаб чиқарувчиларининг жиҳозлари қанча миқдорда қўлланилаётганини аниқлаш ҳамда уларни демонтаж қилиш ҳамда алмаштириш қийматини баҳолашни топширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап 2021-йилда «Ишончли манбалар» сиёсати жорий этилишидан олдин ўрнатилган ускуналар ҳақида бормоқда. Мазкур қоидага кўра, янги харидлар фақат сертификатланган таъминотчилар орқали амалга оширилиши лозим. Ушбу рўйхатдан Нокиа, Эрикссон ва Samsung компаниялари ўрин олган бўлса, Huawei ва ZTE бундай сертификатни олмаган. Таҳлилларга кўра, Релиансе Жио оператори Хитой ускуналаридан фойдаланмайди, бироқ Бҳарти Аиртел, Водафоне Идеа ҳамда давлатга қарашли БСНЛ тармоқларида бундай жиҳозлар мавжуд.

Молиявий юк ва тармоқ харажатлари

Саноат вакилларининг дастлабки баҳолашларига кўра, фақатгина Бҳарти Аиртел ва Водафоне Идеа компаниялари аппарат ва дастурий таъминотни алмаштириш учун 3 миллиард долларгача маблағ сарфлаши мумкин. Ҳозирча ушбу улкан кўламдаги алмаштириш жараёнини айнан ким молиялаштириши номаъкум бўлиб қолмоқда.

Телекоммуникация операторлари аллақачон 5G тармоқларини ривожлантириш, оптик-толали алоқа линияларини ётқизиш ҳамда инфратузилмани модернизация қилиш билан боғлиқ юқори харажатларга дуч келмоқда. Қўшимча молиявий юкламалар янги тармоқларни қуриш суръатларини сезиларли даражада секинлаштириши ва хизмат кўрсатиш қийматини ошириб юбориши мумкин.

Глобал тажриба ва кейинги қадамлар

Шунга ўхшаш чекловлар ва тақиқлар аллақачон АҚШ ҳамда Европанинг бир қатор давлатларида, жумладан Буюк Британия ва Германияда ҳам муваффақиятли амалга ошириб келинмоқда. Бу эса Ҳиндистоннинг мазкур йўналишдаги сиёсати глобал хавфсизлик тенденцияларига мос келишини кўрсатади.

Ҳозирча Ҳиндистон ҳукумати томонидан ушбу кенг кўламли режа юзасидан якуний қарор қабул қилингани йўқ. Мамлакат расмийлари юзага келиши мумкин бўлган иқтисодий оқибатлар ва техник қийинчиликларни синчковлик билан ўрганиб чиқмоқда.

ҲиндистонHuaweiZTEТелекоммуникация5G
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиДоналд Трамп Ойдаги устуворликлар ва Американинг фазовий режалари ҳақида гапирдиБугун, 10:53Oppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиOppoқ шишадан ясалган ясси оптик толалар анъанавий кабеллардан минг марта сезгир бўлиб чиқдиБугун, 09:24NASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиNASA Калифорнияда 34 метрлик янги алоқа антеннасини ишга туширдиБугун, 04:29Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиҲинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қуладиБугун, 03:25Тим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиТим Куки Apple компаниясидаги янги лавозимида 47 миллион доллар оладиБугун, 01:29Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди