8 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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8 сентябрь куни амал қиладиган доллар курси 4–5 сўмга пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инвест Финансе Банк — 11 790 сўм.
• Anorбанк — 11 780 сўм.
• Универсалбанк — 11 780 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Тенгебанк — 11 820 сўм.
• Асакабанк — 11 820 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 11 825 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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