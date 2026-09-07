“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг

·2·Спорт
“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг

Қозоғистон бокси атрофида катта шов-шув ва жиддий баҳсларга сабаб бўлган хавотирли баёнот янгради. Таниқли спорт эксперти ва собиқ боксчи Айдар Шарибаев миллий терма жамоанинг ҳозирги аҳволи ҳақида очиқ гапириб, яқинлашиб келаётган йирик халқаро мусобақаларда жамоани ҳақиқий муваффақиятсизлик кутаётганидан огоҳлантирди. Унинг таъкидлашича, терма жамоада чуқур инқироз кузатилмоқда: рақобатнинг пастлиги, кадрлар захирасининг чеклангани ва яккаҳокимликка асосланган қарорлар сабаб қозоқ бокси жаҳон ареналарида, айниқса кучли қўшнилар билан рақобатда ўз мавқеини бой бериб қўйиши мумкин.

«Қўшниларимиз қараб тургани йўқ»: Захиранинг йўқлиги ва рақибларнинг «уй вазифаси»

Айдар Шарибаев ўз саҳифасида қилган чиқишида терма жамоанинг энг заиф нуқталарини бирма-бир санаб ўтди:

  • Бир вазнда 5 нафар жангчи керак: Экспертнинг фикрича, ҳозирда Қозоғистонда ҳар бир вазн тоифасида бор-йўғи бир ёки икки-уч нафаргина ишончли боксчи бор. Замонавий бокс талабларига кўра эса юқори натижа учун ҳар бир вазнда камида беш нафардан юқори савияли ва бир-бирини алмаштира оладиган рақобатбардош жангчи бўлиши шарт;

  • Қўшниларнинг тактик тайёргарлиги: «Қўшниларимиз ва бошқа рақибларимиз қараб ўтиришгани йўқ. Уларнинг барчаси бизнинг боксчиларимизга қарши махсус “уй вазифаси”ни пухта бажариб, тактик жиҳатдан тайёргарлик кўришмоқда», — дея таъкидлади Шарибаев (мутахассислар бу ўринда яққол устунлик қилаётган Ўзбекистон бокс мактабини назарда тутишмоқда);

  • Фақат 1-рақамлиларга ёпишиб олиш хатоси: Барча мусобақаларга фақат биринчи рақамли спортчиларни судраб бориш амалиёти нотўғри экани, иккинчи ва учинчи рақамли ёшларга ҳам мунтазам имконият ва халқаро тажриба бериш кераклиги қайд этилди.

Яккаҳокимликка қарши чақириқ: «Ёмон тизим ҳам тизимсизликдан яхши»

Мутахассис терма жамоа бошқаруви ва мураббийлар штабидаги ёндашувни ҳам кескин танқид остига олди:

  • Якка тартибдаги қарорларга чек қўйиш: Эксперт терма жамоадаги барча масъулият фақат бош мураббий зиммасига юкланмаслиги ва қарорлар бир киши томонидан эмас, балки бутун мураббийлар штаби ҳамда мамлакатдаги тажрибали мутахассислар билан бамаслаҳат қабул қилиниши лозимлигини урғулади;

  • «Ақлдан озмай туриб, ҳушингни йиғ»: «Олимпиадада олтинсиз қолганимиздан кейин хафа бўлиш ёки эътироз билдириш — бу иш эмас. Агар эртага бирорта ҳам олтинга эга чиқолмасак — мана шу ҳақиқий шармандалик бўлади», — дея огоҳлантирди у;

  • Тизимсизлик хавфи: Немис халқ мақолини эслатган Шарибаев: «Ҳатто ёмон тизим ҳам тизимсизликдан яхшироқдир. Ҳозир бизга энг зарури — бу тизим, тизим ва яна тизим. Фақат тизим бўлсагина, барқарор ғалабалар бўлади», — дея фикрини хулосалади.

Япониядаги Осиё ўйинлари олдидан: Насанов жамоаси катта босим остида

Ушбу танқидий чиқиш йилнинг энг асосий спорт мусобақаси арафасида янграгани вазиятни янада кескинлаштирмоқда:

  • Осиё ўйинлари старти: Бокс бўйича Осиё ўйинлари баҳслари 21 сентябрдан 2 октябргача Япониянинг Нишио шаҳрида бўлиб ўтади;

  • Океан ортидаги йиғин ва Токиога сафар: Бош мураббий Нуржан Насанов бошчилигидаги Қозоғистон терма жамоаси Лос-Анжелесда (АҚШ) интенсив ўқув-машғулот йиғинини якунлаб, тайёргарликнинг сўнгги босқичини бевосита Японияда ўтказмоқда;

  • Таркиб сир сақланмоқда: Эркаклар ўртасидаги жангларда қатнашадиган расмий таркиб ҳалигача оммага эълон қилинмаган бўлиб, мухлислар ва экспертлар орасидаги интригани кучайтирмоқда.

Сизнингча, Айдар Шарибаевнинг Қозоғистон бокс тизими ҳақидаги хавотирлари қанчалик асосли? Қўшниларимиз Япониядаги Осиё ўйинларида Ўзбекистон боксчиларининг қудратига қарши муносиб рақобат кўрсата оладими ёки рингдаги устунлик яна тўлиқ бизнинг боксчиларимиз томонида бўладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилдиБугун, 12:24Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Бугун, 12:20“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчиБугун, 12:17Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди