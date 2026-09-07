“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг
Қозоғистон бокси атрофида катта шов-шув ва жиддий баҳсларга сабаб бўлган хавотирли баёнот янгради. Таниқли спорт эксперти ва собиқ боксчи Айдар Шарибаев миллий терма жамоанинг ҳозирги аҳволи ҳақида очиқ гапириб, яқинлашиб келаётган йирик халқаро мусобақаларда жамоани ҳақиқий муваффақиятсизлик кутаётганидан огоҳлантирди. Унинг таъкидлашича, терма жамоада чуқур инқироз кузатилмоқда: рақобатнинг пастлиги, кадрлар захирасининг чеклангани ва яккаҳокимликка асосланган қарорлар сабаб қозоқ бокси жаҳон ареналарида, айниқса кучли қўшнилар билан рақобатда ўз мавқеини бой бериб қўйиши мумкин.
«Қўшниларимиз қараб тургани йўқ»: Захиранинг йўқлиги ва рақибларнинг «уй вазифаси»
Айдар Шарибаев ўз саҳифасида қилган чиқишида терма жамоанинг энг заиф нуқталарини бирма-бир санаб ўтди:
Бир вазнда 5 нафар жангчи керак: Экспертнинг фикрича, ҳозирда Қозоғистонда ҳар бир вазн тоифасида бор-йўғи бир ёки икки-уч нафаргина ишончли боксчи бор. Замонавий бокс талабларига кўра эса юқори натижа учун ҳар бир вазнда камида беш нафардан юқори савияли ва бир-бирини алмаштира оладиган рақобатбардош жангчи бўлиши шарт;
Қўшниларнинг тактик тайёргарлиги: «Қўшниларимиз ва бошқа рақибларимиз қараб ўтиришгани йўқ. Уларнинг барчаси бизнинг боксчиларимизга қарши махсус “уй вазифаси”ни пухта бажариб, тактик жиҳатдан тайёргарлик кўришмоқда», — дея таъкидлади Шарибаев (мутахассислар бу ўринда яққол устунлик қилаётган Ўзбекистон бокс мактабини назарда тутишмоқда);
Фақат 1-рақамлиларга ёпишиб олиш хатоси: Барча мусобақаларга фақат биринчи рақамли спортчиларни судраб бориш амалиёти нотўғри экани, иккинчи ва учинчи рақамли ёшларга ҳам мунтазам имконият ва халқаро тажриба бериш кераклиги қайд этилди.
Яккаҳокимликка қарши чақириқ: «Ёмон тизим ҳам тизимсизликдан яхши»
Мутахассис терма жамоа бошқаруви ва мураббийлар штабидаги ёндашувни ҳам кескин танқид остига олди:
Якка тартибдаги қарорларга чек қўйиш: Эксперт терма жамоадаги барча масъулият фақат бош мураббий зиммасига юкланмаслиги ва қарорлар бир киши томонидан эмас, балки бутун мураббийлар штаби ҳамда мамлакатдаги тажрибали мутахассислар билан бамаслаҳат қабул қилиниши лозимлигини урғулади;
«Ақлдан озмай туриб, ҳушингни йиғ»: «Олимпиадада олтинсиз қолганимиздан кейин хафа бўлиш ёки эътироз билдириш — бу иш эмас. Агар эртага бирорта ҳам олтинга эга чиқолмасак — мана шу ҳақиқий шармандалик бўлади», — дея огоҳлантирди у;
Тизимсизлик хавфи: Немис халқ мақолини эслатган Шарибаев: «Ҳатто ёмон тизим ҳам тизимсизликдан яхшироқдир. Ҳозир бизга энг зарури — бу тизим, тизим ва яна тизим. Фақат тизим бўлсагина, барқарор ғалабалар бўлади», — дея фикрини хулосалади.
Япониядаги Осиё ўйинлари олдидан: Насанов жамоаси катта босим остида
Ушбу танқидий чиқиш йилнинг энг асосий спорт мусобақаси арафасида янграгани вазиятни янада кескинлаштирмоқда:
Осиё ўйинлари старти: Бокс бўйича Осиё ўйинлари баҳслари 21 сентябрдан 2 октябргача Япониянинг Нишио шаҳрида бўлиб ўтади;
Океан ортидаги йиғин ва Токиога сафар: Бош мураббий Нуржан Насанов бошчилигидаги Қозоғистон терма жамоаси Лос-Анжелесда (АҚШ) интенсив ўқув-машғулот йиғинини якунлаб, тайёргарликнинг сўнгги босқичини бевосита Японияда ўтказмоқда;
Таркиб сир сақланмоқда: Эркаклар ўртасидаги жангларда қатнашадиган расмий таркиб ҳалигача оммага эълон қилинмаган бўлиб, мухлислар ва экспертлар орасидаги интригани кучайтирмоқда.
Сизнингча, Айдар Шарибаевнинг Қозоғистон бокс тизими ҳақидаги хавотирлари қанчалик асосли? Қўшниларимиз Япониядаги Осиё ўйинларида Ўзбекистон боксчиларининг қудратига қарши муносиб рақобат кўрсата оладими ёки рингдаги устунлик яна тўлиқ бизнинг боксчиларимиз томонида бўладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…