“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи

·1·Спорт
“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи

UFC’нинг энг ёрқин ва шиддатли жангчиларидан бири, мағлубият нималигини билмай келаётган Хамзат Чимаев («Борз») жорий йил якунига қадар октагонга қайтишга шай эканини маълум қилди. Москвада бўлиб ўтган RAF турниридаги муваффақиятли иштирокидан сўнг россиялик юлдуз «Red Corner MMA» нашрига берган интервьюсида ўрта вазн тоифасидаги ҳозирги кескин вазият, потенциал рақибларнинг саломатлиги ҳамда йилнинг энг йирик турнирида чемпионлик жангига захира жангчиси сифатида туришга тайёрлиги ҳақида очиқ гапирди.

«Рақиблар жароҳат олган»: Хантер Кэмпбеллнинг жавоби ва тўхтаб қолган музокаралар

Чимаевнинг сўзларига кўра, унинг режаларига айрим номзодларнинг сафдан чиқиши таъсир кўрсатган:

  • Икки даъвогарнинг жароҳати: Хамзатнинг айтишича, дивизионнинг икки топ вакили — Кайо Борральо ва собиқ чемпион Дрикус Дю Плесси жароҳат олгани сабабли ҳозирда жанг қилиш имкониятига эга эмас;

  • UFC раҳбарияти билан мулоқот: «Мен ҳаммага чақириқ ташлаяпман, тезроқ қайтишни хоҳлайман. Аввалроқ октябрда қайтишни истаётганимни айтгандим. UFC вице-президенти Хантерга қўнғироқ қилдим — улар менга Кайо ва Дю Плесси жароҳат олганини тушунтиришди», — дея вазиятга ойдинлик киритди Чимаев;

  • Октагонга ташналик: Мухлисларнинг узоқ куттириб қўйилишига қарамай, «Борз» ҳар қандай вақтда ва ҳар қандай рақибга қарши тўқнашувга киришишга жисмонан тўлиқ тайёр эканини билдирди.

Стрикленд ва Имавов тўқнашуви: Чимаевдан захира таклифи

Хамзат йил охиридаги чемпионлик муҳокамаларига ўз номини дадил қўшди:

  • «Мен захира варианти бўлишга тайёрман»: Чимаев йил якунига мўлжалланаётган Шон Стрикленд ва Нассурдин Имавов ўртасидаги баҳсда ҳар иккала томон ўрнини босишга розилигини очиқлади;

  • Эҳтимолий ўзгаришлар: «Кўрамиз, нима бўлар экан, аниқ билмайман. Балки Имавов ва Стрикленд жанг қилмас, нимадир юз берар — мен исталган рақиб билан чиқишга тайёрман», — деди Хамзат кутилмаган форс-мажорларга шаъма қилиб;

  • Камар сари энг қисқа йўл: Агар мазкур чемпионлик жангининг бирор иштирокчиси сўнгги лаҳзаларда сафдан чиқса, Чимаевнинг захира сифатида октагонга кўтарилиши уни тўғридан-тўғри UFC чемпионлик камари учун баҳсга олиб чиқади.

Лас-Вегасдаги финал: UFC 335 турнирига кучли интрига

Йилнинг сўнгги рақамли мусобақаси арафасида ташкилот муҳим қарорлар бўсағасида турибди:

  • UFC 335 манзили ва санаси: Шон Стрикленд ва Нассурдин Имавов ўртасидаги жанг ҳали расман эълон қилинмаган бўлса-да, экспертлар ушбу тўқнашув 12 декабрь куни Лас-Вегас шаҳрида ўтказиладиган «UFC 335» турнирининг марказий жанги бўлишини тахмин қилишмоқда;

  • Йилнинг сўнгги катта шоуси: «UFC 335» ташкилотнинг 2026 йилдаги сўнгги рақамли мусобақаси ҳисобланади ва Чимаевнинг ушбу кардга қўшилиши мусобақанинг тижорий муваффақияти ва томошабинлар қизиқишини бир неча баробар ошириб юбориши шубҳасиз.

Сизнингча, Хамзат Чимаев чиндан ҳам 12 декабрда Лас-Вегасдаги шоуда жанг ўтказишга улгурадими? Агар у чемпионлик баҳсида Стрикленд ёки Имавовга қарши октагонга чиқса, «Борз» рақибларига қандай имконият қолдиради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилди“Пейж — бутунлай бошқача даража!”: Богдан Гусков Нурсултон Рўзибоевнинг мағлубиятини таҳлил қилдиБугун, 12:24“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонг“Олтинсиз қолсак — бу шармандалик!”: Қозоғистон боксида шов-шувли бонгБугун, 12:23Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Нурсултон Рўзибоевни ютган Майкл Пейж UFC’дан ҳайдалиши мумкинми?Бугун, 12:20Маҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиМаҳмуд Маҳамаджоновнинг дебюти: Махачқалъа “Динамо”си “Родина”ни таслим этдиБугун, 06:29Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиБугун, 06:17Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаЯнги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқдаБугун, 06:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди