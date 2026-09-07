“Ҳаммага чақириқ ташлайман!”: Хамзат Чимаев йил охиригача UFC октагонига қайтмоқчи
UFC’нинг энг ёрқин ва шиддатли жангчиларидан бири, мағлубият нималигини билмай келаётган Хамзат Чимаев («Борз») жорий йил якунига қадар октагонга қайтишга шай эканини маълум қилди. Москвада бўлиб ўтган RAF турниридаги муваффақиятли иштирокидан сўнг россиялик юлдуз «Red Corner MMA» нашрига берган интервьюсида ўрта вазн тоифасидаги ҳозирги кескин вазият, потенциал рақибларнинг саломатлиги ҳамда йилнинг энг йирик турнирида чемпионлик жангига захира жангчиси сифатида туришга тайёрлиги ҳақида очиқ гапирди.
«Рақиблар жароҳат олган»: Хантер Кэмпбеллнинг жавоби ва тўхтаб қолган музокаралар
Чимаевнинг сўзларига кўра, унинг режаларига айрим номзодларнинг сафдан чиқиши таъсир кўрсатган:
Икки даъвогарнинг жароҳати: Хамзатнинг айтишича, дивизионнинг икки топ вакили — Кайо Борральо ва собиқ чемпион Дрикус Дю Плесси жароҳат олгани сабабли ҳозирда жанг қилиш имкониятига эга эмас;
UFC раҳбарияти билан мулоқот: «Мен ҳаммага чақириқ ташлаяпман, тезроқ қайтишни хоҳлайман. Аввалроқ октябрда қайтишни истаётганимни айтгандим. UFC вице-президенти Хантерга қўнғироқ қилдим — улар менга Кайо ва Дю Плесси жароҳат олганини тушунтиришди», — дея вазиятга ойдинлик киритди Чимаев;
Октагонга ташналик: Мухлисларнинг узоқ куттириб қўйилишига қарамай, «Борз» ҳар қандай вақтда ва ҳар қандай рақибга қарши тўқнашувга киришишга жисмонан тўлиқ тайёр эканини билдирди.
Стрикленд ва Имавов тўқнашуви: Чимаевдан захира таклифи
Хамзат йил охиридаги чемпионлик муҳокамаларига ўз номини дадил қўшди:
«Мен захира варианти бўлишга тайёрман»: Чимаев йил якунига мўлжалланаётган Шон Стрикленд ва Нассурдин Имавов ўртасидаги баҳсда ҳар иккала томон ўрнини босишга розилигини очиқлади;
Эҳтимолий ўзгаришлар: «Кўрамиз, нима бўлар экан, аниқ билмайман. Балки Имавов ва Стрикленд жанг қилмас, нимадир юз берар — мен исталган рақиб билан чиқишга тайёрман», — деди Хамзат кутилмаган форс-мажорларга шаъма қилиб;
Камар сари энг қисқа йўл: Агар мазкур чемпионлик жангининг бирор иштирокчиси сўнгги лаҳзаларда сафдан чиқса, Чимаевнинг захира сифатида октагонга кўтарилиши уни тўғридан-тўғри UFC чемпионлик камари учун баҳсга олиб чиқади.
Лас-Вегасдаги финал: UFC 335 турнирига кучли интрига
Йилнинг сўнгги рақамли мусобақаси арафасида ташкилот муҳим қарорлар бўсағасида турибди:
UFC 335 манзили ва санаси: Шон Стрикленд ва Нассурдин Имавов ўртасидаги жанг ҳали расман эълон қилинмаган бўлса-да, экспертлар ушбу тўқнашув 12 декабрь куни Лас-Вегас шаҳрида ўтказиладиган «UFC 335» турнирининг марказий жанги бўлишини тахмин қилишмоқда;
Йилнинг сўнгги катта шоуси: «UFC 335» ташкилотнинг 2026 йилдаги сўнгги рақамли мусобақаси ҳисобланади ва Чимаевнинг ушбу кардга қўшилиши мусобақанинг тижорий муваффақияти ва томошабинлар қизиқишини бир неча баробар ошириб юбориши шубҳасиз.
Сизнингча, Хамзат Чимаев чиндан ҳам 12 декабрда Лас-Вегасдаги шоуда жанг ўтказишга улгурадими? Агар у чемпионлик баҳсида Стрикленд ёки Имавовга қарши октагонга чиқса, «Борз» рақибларига қандай имконият қолдиради деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…