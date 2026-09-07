Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батарея
Huawei компанияси технология бозорида ўзига хос инқилоб қилиб, дунёдаги илк кенг экранли дисплейга эга смартфон — Huawei Пура Х Виев моделини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма нафақат ноодатий шакл-шамойили, балки ўта юпқа корпусига сиғдирилган улкан аккумулятори ҳамда илғор техник хусусиятлари билан эътиборни тортмоқда. Янги флагман фойдаланувчиларга контентни кўриш ва кундалик вазифаларни бажаришда бутунлай бошқача тажриба тақдим этишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон 6,39 дюймли, майдони 114,27 квадрат сантиметр бўлган ноёб кенг экранли панел билан жиҳозланган. Қизиғи шундаки, ушбу экран майдони жиҳатидан ҳатто 6,9 дюймли iPhone 17 Pro Max дисплейидан ҳам каттароқдир. Дисплей олд панелнинг нақд 96,1 фоизини эгаллайди. Шунга қарамай, корпуснинг қалинлиги атиги 6,68 миллиметрни, оғирлиги эса 201 граммни ташкил этади.
Дисплей имкониятлари ва унумдорликHuawei компанияси раҳбариятининг таъкидлашича, бундай кенг форматли экран кўп қиррали бўлиб, фойдаланишда катта қулайликлар яратади. Хусусан, одатдаги анъанавий экранли смартфонлар билан таққослаганда, видеоларни томоша қилишда фойдали майдон 16 фоизга, вертикал режимда веб-саҳифаларни варақлашда эса 21 фоизга ошади. Ишлаб чиқарувчи мазкур гаджетни электрон китоб, ўйин қурилмаси, фильмлар томошаси учун восита ва самарали ишчи асбоб сифатида позициялаштирмоқда.
Смартфон унумдорлиги учун Кирин 9030S процессори ҳамда HarmonyOS 7 операцион тизими масъул ҳисобланади. Huawei маълумотига кўра, янги авлод процессори ўтмишдошига нисбатан умумий унумдорликнинг 28 фоизга ошганини таъминлайди. Шунингдек, махсус HypeрСпасе Меморй технологияси 12 гигабайтли тезкор хотирага 16 гигабайт даражасида ишлаш имконини беради. Қурилма иккита жисмоний СИМ-карта ва иккита эСИМ стандартини, шунингдек, матн ҳамда тасвирларни юбориш имкониятига эга БеиДоу йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлайди.
Камера салоҳияти ва нархиСуратга олиш имкониятлари борасида ҳам Huawei Пура Х Виев ўз синфида етакчилардан бири бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Асосий камера оптик стабилизация тизими (ОИС) билан жиҳозланган 200 мегапикселли сенсорга эга. Унга ОИС қўллаб-қувватлайдиган 50 мегапикселли телефото объектив ва 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ҳамроҳлик қилади. Ушбу комбинация исталган ёруғлик шароитида юқори сифатли суратлар ва видеоларни олишни кафолатлайди.
Шунингдек, ixbt.com хабарига кўра, муҳандислар бундай юпқа корпус ичига 7000 мА•соат сиғимли батареяни жойлаштиришга муваффақ бўлган. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол ишлаш имконини беради. 12 гигабайт тезкор ва 256 гигабайт доимий хотирага эга базавий версиянинг нархи 900 АҚШ долларини ташкил этади. Смартфоннинг расмий савдолари жорий йилнинг 9-сентябридан бошланиши режалаштирилган.
…