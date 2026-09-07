Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батарея

·3·Техно
Huawei Пура Х Виев тақдим этилди: кенг экран ва 7000 мА•соат батарея

Huawei компанияси технология бозорида ўзига хос инқилоб қилиб, дунёдаги илк кенг экранли дисплейга эга смартфон — Huawei Пура Х Виев моделини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма нафақат ноодатий шакл-шамойили, балки ўта юпқа корпусига сиғдирилган улкан аккумулятори ҳамда илғор техник хусусиятлари билан эътиборни тортмоқда. Янги флагман фойдаланувчиларга контентни кўриш ва кундалик вазифаларни бажаришда бутунлай бошқача тажриба тақдим этишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон 6,39 дюймли, майдони 114,27 квадрат сантиметр бўлган ноёб кенг экранли панел билан жиҳозланган. Қизиғи шундаки, ушбу экран майдони жиҳатидан ҳатто 6,9 дюймли iPhone 17 Pro Max дисплейидан ҳам каттароқдир. Дисплей олд панелнинг нақд 96,1 фоизини эгаллайди. Шунга қарамай, корпуснинг қалинлиги атиги 6,68 миллиметрни, оғирлиги эса 201 граммни ташкил этади.

Дисплей имкониятлари ва унумдорлик

Huawei компанияси раҳбариятининг таъкидлашича, бундай кенг форматли экран кўп қиррали бўлиб, фойдаланишда катта қулайликлар яратади. Хусусан, одатдаги анъанавий экранли смартфонлар билан таққослаганда, видеоларни томоша қилишда фойдали майдон 16 фоизга, вертикал режимда веб-саҳифаларни варақлашда эса 21 фоизга ошади. Ишлаб чиқарувчи мазкур гаджетни электрон китоб, ўйин қурилмаси, фильмлар томошаси учун восита ва самарали ишчи асбоб сифатида позициялаштирмоқда.

Смартфон унумдорлиги учун Кирин 9030S процессори ҳамда HarmonyOS 7 операцион тизими масъул ҳисобланади. Huawei маълумотига кўра, янги авлод процессори ўтмишдошига нисбатан умумий унумдорликнинг 28 фоизга ошганини таъминлайди. Шунингдек, махсус HypeрСпасе Меморй технологияси 12 гигабайтли тезкор хотирага 16 гигабайт даражасида ишлаш имконини беради. Қурилма иккита жисмоний СИМ-карта ва иккита эСИМ стандартини, шунингдек, матн ҳамда тасвирларни юбориш имкониятига эга БеиДоу йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлайди.

Камера салоҳияти ва нархи

Суратга олиш имкониятлари борасида ҳам Huawei Пура Х Виев ўз синфида етакчилардан бири бўлишга даъвогарлик қилмоқда. Асосий камера оптик стабилизация тизими (ОИС) билан жиҳозланган 200 мегапикселли сенсорга эга. Унга ОИС қўллаб-қувватлайдиган 50 мегапикселли телефото объектив ва 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ҳамроҳлик қилади. Ушбу комбинация исталган ёруғлик шароитида юқори сифатли суратлар ва видеоларни олишни кафолатлайди.

Шунингдек, ixbt.com хабарига кўра, муҳандислар бундай юпқа корпус ичига 7000 мА•соат сиғимли батареяни жойлаштиришга муваффақ бўлган. Бу эса фойдаланувчиларга қувват ҳақида қайғурмасдан узоқ вақт давомида фаол ишлаш имконини беради. 12 гигабайт тезкор ва 256 гигабайт доимий хотирага эга базавий версиянинг нархи 900 АҚШ долларини ташкил этади. Смартфоннинг расмий савдолари жорий йилнинг 9-сентябридан бошланиши режалаштирилган.

HuaweiПура Х ВиевСмартфонТехнологияКирин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари соғлиқни сақлашнинг янги функцияларига эга бўлдиБугун, 14:57Xiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Свитч 2 ақлли орнатгичини тақдим этдиБугун, 14:27Huawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиHuawei янги Кирин 9050 Pro чипини тақдим этдиБугун, 13:56Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиБугун, 13:21Исар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиИсар Аэроспасе космик компанияси сунъий йўлдошларни орбитага чиқардиБугун, 12:55Бетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБетелгейле юлдузида 7 йилдан буён йўқолмаётган иссиқ доғ топилдиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди