Apple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этди
Купертинода бўлиб ўтган махсус тақдимотда Apple ўз тарихидаги илк букланувчи қурилмаси бўлган iPhone Дуо смартфонини намойиш этди. Бу қурилма компаниянинг янги бош директори Жон Тернус раҳбарлигида бозорга чиқарилган илк йирик маҳсулот ҳисобланади ва бутун дунё бўйлаб технология ихлосмандларининг катта қизиқишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, янги гаджетни яратишда iPad қурилмаларининг кўп функциялилигидан илҳомланилган. Тақдимот давомида фойдаланувчилар қурилмадан вертикал режимда, тўлиқ очилган ҳолда қандай фойдаланишлари мумкинлиги амалда кўрсатиб берилди.
Кенгайтирилган экран формати ва рақобат муҳитиБозордаги дастлабки букланувчи қурилмалар одатда тор ва узун вертикал пластинкаларни эслатар эди. Apple эса бошқача йўлдан бориб, видеоларни томоша қилишда энг қулай пропорцияни таъминлайдиган кенгроқ экран форматини танлади. Ушбу ечим қурилма тўлиқ очилган ҳолатда тасвирлар сифатини сезиларли даражада яхшилайди.
Шуни таъкидлаш керакки, Samsung ва Xiaomi каби асосий рақобатчилар бу каби кенг форматли букланувчи телефонларни Apple'дан олдинроқ бозорга чиқарган эдилар. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, Apple компаниясининг бу қадами мазкур турдаги технологияларга бўлган умумий талабни янада кучайтириши кутилмоқда.
Бозор истиқболлари ва прогнозларКоунтерпоинт таҳлилий фирмасининг маълумотларига таяниб хабар берилишича, ҳозирги кунда букланувчи қурилмалар бутун смартфон бозорининг атиги 2 фоиздан кам қисмини ташкил қилади. Шунга қарамай, iPhone Дуо бозорда чинакам бурилиш ясаши мумкин.
Таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, янги iPhone Дуо жилмайган муваффақиятга эришиб, йил охиригача букланувчи смартфонлар бозорининг 25 фоизгача бўлган қисмини эгаллаши кутилмоқда. Бу эса Apple компаниясининг янги сегментдаги мавқейини дарҳол мустаҳкамлашига замин яратади.
…