Apple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этди

·0·Техно
Apple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этди

Купертинода бўлиб ўтган махсус тақдимотда Apple ўз тарихидаги илк букланувчи қурилмаси бўлган iPhone Дуо смартфонини намойиш этди. Бу қурилма компаниянинг янги бош директори Жон Тернус раҳбарлигида бозорга чиқарилган илк йирик маҳсулот ҳисобланади ва бутун дунё бўйлаб технология ихлосмандларининг катта қизиқишига сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги гаджетни яратишда iPad қурилмаларининг кўп функциялилигидан илҳомланилган. Тақдимот давомида фойдаланувчилар қурилмадан вертикал режимда, тўлиқ очилган ҳолда қандай фойдаланишлари мумкинлиги амалда кўрсатиб берилди.

Кенгайтирилган экран формати ва рақобат муҳити

Бозордаги дастлабки букланувчи қурилмалар одатда тор ва узун вертикал пластинкаларни эслатар эди. Apple эса бошқача йўлдан бориб, видеоларни томоша қилишда энг қулай пропорцияни таъминлайдиган кенгроқ экран форматини танлади. Ушбу ечим қурилма тўлиқ очилган ҳолатда тасвирлар сифатини сезиларли даражада яхшилайди.

Шуни таъкидлаш керакки, Samsung ва Xiaomi каби асосий рақобатчилар бу каби кенг форматли букланувчи телефонларни Apple'дан олдинроқ бозорга чиқарган эдилар. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, Apple компаниясининг бу қадами мазкур турдаги технологияларга бўлган умумий талабни янада кучайтириши кутилмоқда.

Бозор истиқболлари ва прогнозлар

Коунтерпоинт таҳлилий фирмасининг маълумотларига таяниб хабар берилишича, ҳозирги кунда букланувчи қурилмалар бутун смартфон бозорининг атиги 2 фоиздан кам қисмини ташкил қилади. Шунга қарамай, iPhone Дуо бозорда чинакам бурилиш ясаши мумкин.

Таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, янги iPhone Дуо жилмайган муваффақиятга эришиб, йил охиригача букланувчи смартфонлар бозорининг 25 фоизгача бўлган қисмини эгаллаши кутилмоқда. Бу эса Apple компаниясининг янги сегментдаги мавқейини дарҳол мустаҳкамлашига замин яратади.

AppleiPhone ДуоБукланувчи смартфонЖон ТернусКупертино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиБугун, 22:56Жон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтдиЖон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтдиБугун, 22:53Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиApple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиБугун, 22:21Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Бугун, 22:03Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиXiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиБугун, 21:26NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаNASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаБугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди