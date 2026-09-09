Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгаради
Тадбиркорлар учун ер олиш, кўп қаватли уйларда савдо ва сервис фаолиятини йўлга қўйиш ҳамда маҳалладаги масалаларни ҳал этиш тартибида муҳим ўзгаришлар таклиф этилмоқда. Энг эътиборли ташаббуслардан бири — ижтимоий аҳамиятга эга тайёр лойиҳа билан чиққан тадбиркорларга давлат ер участкаларини бор-йўғи 1 миллион сўм бошланғич нарх билан аукционга чиқариш имконияти.
Бунинг эвазига боғча, мактаб ёки техникум ташкил этишни таклиф қилаётган тадбиркор эҳтиёжманд оилалар фарзандларини бепул ўқитиш мажбуриятини олади.
Бир қарашда бу тадбиркор учун ер, давлат учун эса ижтимоий лойиҳа. Аммо янги ёндашувнинг асосий мақсади бундан анча кенгроқ.
1. 1 миллион сўмдан ер олиш имконияти кимларга берилади?
Таклифга кўра, тадбиркорлар боғча, мактаб ёки техникум ташкил этиш бўйича тайёр лойиҳа билан чиқиши мумкин.
Агар лойиҳа доирасида эҳтиёжманд оилалар фарзандларини бепул ўқитиш назарда тутилса, давлат бундай ташаббусни қўллаб-қувватлашга тайёр.
Энг катта янгилик эса ер масаласига тааллуқли.
Ижтимоий аҳамиятга эга тайёр лойиҳа билан чиққан тадбиркор учун давлат ер участкасини 1 миллион сўм бошланғич нархда аукционга чиқариш таклиф этилмоқда.
Бу механизм тадбиркорлик билан ижтимоий масъулиятни бирлаштиришга қаратилган.
2. Нега айнан боғча, мактаб ва техникум?
Таълим муассасаларига бўлган эҳтиёжни хусусий сектор имкониятлари билан қоплаш — давлат ва тадбиркорлик ҳамкорлигининг муҳим йўналишларидан бири бўлиши мумкин.
Бунда тадбиркор:
тайёр таълим лойиҳасини тақдим этади;
тегишли объектни ташкил этади;
эҳтиёжманд оилалар фарзандларини бепул ўқитишни назарда тутади;
давлат эса ер масаласида имтиёзли механизмни қўллаши мумкин.
Натижада тадбиркорлик фаолияти билан бирга ижтимоий вазифа ҳам ҳал этилади.
3. Кўп қаватли уйларнинг биринчи қаватида бизнес қилиш осонлашиши мумкин
Яна бир муҳим таклиф кўп квартирали уйларнинг биринчи қаватида жойлашган хоналардан фойдаланиш тартибига тегишли.
Таклифга кўра, бундай хоналарни алоҳида нотурар жой тоифасига ўтказмасдан, уларни савдо ва сервис фаолиятига мослаштиришга рухсат бериш мумкин.
Бу ерда яна бир муҳим енгиллик назарда тутилмоқда: айрим ҳолатларда расмий рухсат олиш ўрнига хабардор қилишнинг ўзи етарли бўлиши мумкин.
Бу ўзгариш амалга ошса, тадбиркор учун маъмурий жараёнлар қисқариши ва хизмат кўрсатиш соҳасида янги имкониятлар пайдо бўлиши мумкин.
4. Биринчи қаватларда қандай ўзгариш бўлиши мумкин?
Кўп квартирали уйларнинг биринчи қавати кўпинча савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари учун қулай жой ҳисобланади.
Бироқ бундай жойдан тадбиркорлик мақсадида фойдаланиш жараёнида турли маъмурий талаблар юзага келиши мумкин.
Янги ёндашувнинг мақсади — жараённи соддалаштириш.
Потенциал натижалар:
Йўналиш
Кутилаётган ўзгариш
Биринчи қаватдаги хонадон
Савдо ва сервисга мослаштириш имконияти
Нотурар жойга ўтказиш
Айрим ҳолатларда талаб қилинмаслиги мумкин
Маъмурий жараён
Хабардор қилиш механизми қўлланиши мумкин
Тадбиркор учун
Вақт ва бюрократик жараёнларни қисқартириш имконияти
Албатта, бундай объектларда аҳоли хавфсизлиги, санитария ва бошқа белгиланган талаблар сақланиши масаласи ҳам муҳим бўлиб қолади.
5. Маҳалладаги «еттилик»нинг ишлаш тартиби ҳам ўзгаради
Янгиликлар фақат тадбиркорликка тааллуқли эмас.
Маҳаллага тегишли масалаларни мувофиқлаштиришда ҳам янги ёндашув таклиф этилмоқда.
Бундан буён «еттилик»ни мувофиқлаштирувчи раҳбарлар томонидан бир масала юзасидан алоҳида-алоҳида йиғилишлар ўтказилишига йўл қўйилмаслиги назарда тутилмоқда.
Барча масалалар ҳафтада бир марта бир жойда муҳокама қилиниши керак.
6. Барча раҳбарлар бир вақтда йиғилади
Янги тартибга кўра, маҳаллага тегишли масалалар:
ҳафтада бир марта;
Бош вазир ўринбари бошчилигида;
барча масъул раҳбарлар иштирокида
муҳокама қилиниши таклиф этилмоқда.
Бундай ёндашувдан асосий мақсад — бир масала бўйича турли раҳбарлар билан алоҳида-алоҳида йиғилишлар ўтказиш амалиётини бартараф этиш.
Бир масала — бир муҳокама — масъул раҳбарларнинг биргаликдаги қарори.
Бу эса маҳалладаги муаммоларни ҳал қилиш жараёнини мувофиқлаштириш ва масъулиятни аниқлаштиришга хизмат қилиши мумкин.
7. Учта таклиф ортида қандай мақсад бор?
Янги ташаббусларни бирлаштириб қаралса, уларнинг умумий мақсади кўринади.
Бир томонда ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга оширмоқчи бўлган тадбиркорларга ер масаласида енгиллик бериш таклиф қилинмоқда.
Иккинчи томонда кичик бизнес учун кўп қаватли уйларнинг биринчи қаватларидан фойдаланиш тартибини соддалаштириш режалаштирилмоқда.
Учинчи йўналишда эса маҳалладаги масалаларни кўриб чиқиш ва масъулларнинг ўзаро ҳамкорлигини кучайтиришга урғу берилмоқда.
Хулоса: тадбиркор ҳам ютади, аҳоли ҳам
Агар таклифлар амалиётга жорий этилса, улар бир вақтнинг ўзида тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, таълим инфратузилмасини кенгайтириш ва маҳалладаги бошқарув жараёнларини соддалаштиришга хизмат қилиши мумкин.
Айниқса, 1 миллион сўм бошланғич нархда аукционга чиқарилиши мумкин бўлган ерлар масаласи катта қизиқиш уйғотиши табиий. Бироқ бу имконият ҳар қандай тадбиркор учун эмас, балки ижтимоий мажбуриятни ўз зиммасига оладиган тайёр лойиҳалар учун назарда тутилмоқда.
Энг асосий савол эса энди амалий босқичда: бу таклифлар қачон ва қандай тартибда ишлай бошлайди?
Уларнинг аҳоли ва тадбиркорлар учун ҳақиқий самараси эса қабул қилинадиган якуний қарорлар ва белгиланадиган аниқ механизмларга боғлиқ бўлади.
…