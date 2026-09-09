«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди
Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг 1-тур баҳслари қитъа бўйлаб ҳақиқий футбол байрамини давом эттирмоқда. Бугун тунда турнирнинг бош даъвогарлари ҳисобланган уч йирик гранд клуб — Англиянинг «Ливерпуль» ва «Арсенал» жамоалари ҳамда Франция чемпиони «ПСЖ» майдонга тушади. Ҳар бир баҳс ўзига хос тарихий рақобат ва янги трансферлар синовига айланиши кутилмоқда. Тошкент вақти билан соат 23:59да старт оладиган шиддатли тўқнашувлар олдидан барча бош мураббийлар ўз жангчиларини танлаб, расмий бошланғич таркибларни оммага эълон қилди. Хўш, «Энфилд»да «Атлетико»га қарши қайси юлдузлар чиқади, Неаполдаги марказий тўқнашувда «Арсенал» ва «Наполи» қандай кучларни сафга тортди ва «ПСЖ»нинг ҳужум чизиғи қандай кўриниш олди? Мақола охирида эса асосий интрига — тунги супербаҳсларнинг тўлиқ расмий протоколлари ва бошланғич ўн бирликлар ҳақидаги барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Энфилд»да қонли қарама-қаршилик: «Ливерпуль» ва «Атлетико»нинг ёрқин таркиблари
Англия ва Испания грандлари ўртасидаги учрашув дастлабки дақиқалардан шиддатли курашларга бой бўлиши тайин:
«Ливерпуль»нинг янгиланган ядроси: Дарвозани Алиссон қўриқлайди; ҳимояда сардор ван Дейк, Жаке ва Керкез жой олган; майдон маркази ва қанотларда Виртц, Собослаи, Араухо, Нгумоха, Барколя, Макаллистер тўп суради, ҳужум марказида эса Исак ҳаракат қилади;
«Атлетико»нинг темир мудофааси ва ҳужуми: Дарвозада Ян Облак турибди; ҳимоя чизиғидан Ромеро, Пубил, Ҳанско ўрин олган; яримҳимояда Льоренте, сардор Коке, Канг Ин Ли, Барриос, Баэна саф тортган бўлса, олдинги сафда Симеоне ва Хулиан Альварес тандеми гол излайди.
«"Энфилд"даги ЕЧЛ тунлари ҳар доим ўзига хос сеҳрга эга. "Ливерпуль" ҳам, Симеоненинг "Атлетико"си ҳам очко йўқотишни мутлақо истамайди», — дея таъкидламоқда халқаро шарҳловчилар.
Неаполдаги принципиал дуэль ва Париждаги кураш
Туннинг қолган икки марказий учрашувида ҳам юлдузли футболчилар майдонга тушади:
«Наполи» – «Арсенал» тўқнашуви:
«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Раҳмани, Марин, Оливера, Лоботка, Гилмур, Политано, Де Брюйне, Алиссон, Ҳойлунд;
«Арсенал»: Райя, Уайт, Инакпие, Габриэл, Конса, Райс, Мерино, Эдегор, Сака, Эзе, Гокереш.
«ПСЖ» – «Слован» баҳси:
«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Забарный, Витинья, Руис, Фернандес, Дембеле, Аклиуш, Торрес;
«Слован»: Такач, Блэкман, Байрич, Маркович, Круш, Мартинес, Покорны, Барсегян, Ибрахим, Камара, Шпорар.
Тунги супербаҳсларнинг бошланиш вақти
Кўпчилик ўзбекистонлик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг ушбу қайноқ ўйинлари айнан қайси вақтда старт олиши ва қайси тўқнашув энг кўп томошабинни жалб этишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Европа Чемпионлар лигаси 1-туридан ўрин олган «Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» ҳамда «ПСЖ» – «Слован» учрашувлари бир вақтда — Тошкент вақти билан соат 23:59 да бошланади. Янги трансферлар ва тактик схемага бой ушбу учрашувлар умумий босқич жадвалида грандларнинг дастлабки мавқейини белгилаб бериши билан ниҳоятда катта аҳамият касб этади.
Сизнингча, ушбу тунги учрашувлар орасида қайси баҳс энг муросасиз ва голларга бой бўлади: «Ливерпуль» – «Атлетико»ми ёки «Наполи» – «Арсенал»? «ПСЖ» ўз майдонида «Слован» устидан йирик ғалаба қозона оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Чемпионлар лигасининг ушбу қайноқ туни тафсилотларини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…