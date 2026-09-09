«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди

·39·Спорт
«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди

Европа Чемпионлар лигаси янги мавсумининг 1-тур баҳслари қитъа бўйлаб ҳақиқий футбол байрамини давом эттирмоқда. Бугун тунда турнирнинг бош даъвогарлари ҳисобланган уч йирик гранд клуб — Англиянинг «Ливерпуль» ва «Арсенал» жамоалари ҳамда Франция чемпиони «ПСЖ» майдонга тушади. Ҳар бир баҳс ўзига хос тарихий рақобат ва янги трансферлар синовига айланиши кутилмоқда. Тошкент вақти билан соат 23:59да старт оладиган шиддатли тўқнашувлар олдидан барча бош мураббийлар ўз жангчиларини танлаб, расмий бошланғич таркибларни оммага эълон қилди. Хўш, «Энфилд»да «Атлетико»га қарши қайси юлдузлар чиқади, Неаполдаги марказий тўқнашувда «Арсенал» ва «Наполи» қандай кучларни сафга тортди ва «ПСЖ»нинг ҳужум чизиғи қандай кўриниш олди? Мақола охирида эса асосий интрига — тунги супербаҳсларнинг тўлиқ расмий протоколлари ва бошланғич ўн бирликлар ҳақидаги барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Энфилд»да қонли қарама-қаршилик: «Ливерпуль» ва «Атлетико»нинг ёрқин таркиблари

Англия ва Испания грандлари ўртасидаги учрашув дастлабки дақиқалардан шиддатли курашларга бой бўлиши тайин:

  • «Ливерпуль»нинг янгиланган ядроси: Дарвозани Алиссон қўриқлайди; ҳимояда сардор ван Дейк, Жаке ва Керкез жой олган; майдон маркази ва қанотларда Виртц, Собослаи, Араухо, Нгумоха, Барколя, Макаллистер тўп суради, ҳужум марказида эса Исак ҳаракат қилади;

  • «Атлетико»нинг темир мудофааси ва ҳужуми: Дарвозада Ян Облак турибди; ҳимоя чизиғидан Ромеро, Пубил, Ҳанско ўрин олган; яримҳимояда Льоренте, сардор Коке, Канг Ин Ли, Барриос, Баэна саф тортган бўлса, олдинги сафда Симеоне ва Хулиан Альварес тандеми гол излайди.

«"Энфилд"даги ЕЧЛ тунлари ҳар доим ўзига хос сеҳрга эга. "Ливерпуль" ҳам, Симеоненинг "Атлетико"си ҳам очко йўқотишни мутлақо истамайди», — дея таъкидламоқда халқаро шарҳловчилар.

Неаполдаги принципиал дуэль ва Париждаги кураш

Туннинг қолган икки марказий учрашувида ҳам юлдузли футболчилар майдонга тушади:

  • «Наполи» – «Арсенал» тўқнашуви:

    • «Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Раҳмани, Марин, Оливера, Лоботка, Гилмур, Политано, Де Брюйне, Алиссон, Ҳойлунд;

    • «Арсенал»: Райя, Уайт, Инакпие, Габриэл, Конса, Райс, Мерино, Эдегор, Сака, Эзе, Гокереш.

  • «ПСЖ» – «Слован» баҳси:

    • «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Забарный, Витинья, Руис, Фернандес, Дембеле, Аклиуш, Торрес;

    • «Слован»: Такач, Блэкман, Байрич, Маркович, Круш, Мартинес, Покорны, Барсегян, Ибрахим, Камара, Шпорар.

Тунги супербаҳсларнинг бошланиш вақти

Кўпчилик ўзбекистонлик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг ушбу қайноқ ўйинлари айнан қайси вақтда старт олиши ва қайси тўқнашув энг кўп томошабинни жалб этишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Европа Чемпионлар лигаси 1-туридан ўрин олган «Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» ҳамда «ПСЖ» – «Слован» учрашувлари бир вақтда — Тошкент вақти билан соат 23:59 да бошланади. Янги трансферлар ва тактик схемага бой ушбу учрашувлар умумий босқич жадвалида грандларнинг дастлабки мавқейини белгилаб бериши билан ниҳоятда катта аҳамият касб этади.

Сизнингча, ушбу тунги учрашувлар орасида қайси баҳс энг муросасиз ва голларга бой бўлади: «Ливерпуль» – «Атлетико»ми ёки «Наполи» – «Арсенал»? «ПСЖ» ўз майдонида «Слован» устидан йирик ғалаба қозона оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Чемпионлар лигасининг ушбу қайноқ туни тафсилотларини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!

ЕЧЛЛиверпульАтлетикоНаполиАрсеналПСЖСлован
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиЛамине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиКеча, 23:59Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиКеча, 22:38Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиКеча, 22:11«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтингКеча, 21:49«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олдиКеча, 21:29«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот бердиКеча, 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди