iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?

·4·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?

Apple ўзининг янги флагман смартфонлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини расман намойиш қилди. Янги қурилмаларда компания асосий эътиборни процессор қуввати, сунъий интеллект, камера имкониятлари ва автоном ишлаш вақтига қаратган.

Айниқса, 2 нанометрли A20 Pro чипи, янгиланган совутиш тизими, кучайтирилган Apple Intelligence имкониятлари ва янги Burgundy ранги янги авлод iPhone’нинг энг кўп муҳокама қилинаётган жиҳатларига айланди.

A20 Pro: Apple биринчи марта 2 нанометрли чипга ўтди

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг асосий янгилиги — A20 Pro процессори.

Янги чип 2 нанометрли технология асосида ишлаб чиқилган бўлиб, олдинги авлодга нисбатан юқорироқ ишлаш самарадорлиги ва энергия тежамкорлигини таъминлашга қаратилган.

A20 Pro 6 ядроли CPU ва 7 ядроли GPU билан жиҳозланган. Apple’нинг таъкидлашича, график ишлаш унумдорлиги сезиларли даражада оширилган, шунингдек, Neural Engine имкониятлари ҳам кенгайтирилган.

Янги чипнинг яна бир муҳим жиҳати — унинг такомиллаштирилган вапор чамбер совутиш тизими билан ишлаши.

Бу айниқса узоқ вақт давомида юқори юкламада ишлайдиган ўйинлар, видеомонтаж ва сунъий интеллект функцияларида муҳим аҳамият касб этади.

Батарея бўйича рекорд

Apple янги Pro моделларида автономликни ҳам сезиларли даражада яхшилаган.

Айниқса, iPhone 18 Pro Max 45 соатгача видео ижро этиш имконияти билан компания смартфонлари орасидаги энг юқори натижалардан бирини кўрсатмоқда.

iPhone 18 Pro эса 36 соатгача видео ижро этиши мумкинлиги айтилмоқда.

Шунингдек, тезкор қувватлаш тизими орқали қурилмани 15 дақиқада 50 фоизгача қувватлаш имконияти мавжуд.

Бу ўзгаришлар катта экран, юқори унумдор процессор ва сунъий интеллект функцияларидан фаол фойдаланадиганлар учун айниқса муҳим.

Apple сунъий интеллектга янада катта урғу берди

iPhone 18 Pro тақдимотида сунъий интеллект ҳам марказий ўринлардан бирини эгаллади.

Apple Intelligence асосида ишлайдиган янгиланган Siri фойдаланувчи буйруқларини тушуниш ва турли вазифаларни бажариш бўйича кенгайтирилган имкониятларга эга бўлади.

Apple бу функцияларнинг муҳим қисми қурилманинг ўзида ишлашига урғу бермоқда. Бу эса шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш нуқтайи назаридан компания стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади.

Янги iPhone’ларда AI имкониятларини кучайтириш учун Neural Engine ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилган.

Камерада ҳам жиддий янгилик бор

iPhone 18 Pro камера тизимидаги энг қизиқарли ўзгаришлардан бири — ўзгарувчан диафрагмага эга асосий камера.

Бу смартфон камерасига ёруғлик миқдорини янада аниқ бошқариш имконини беради. Натижада фойдаланувчи суратларда экспозиция ва фон хиралашувини назорат қилишда кўпроқ имкониятга эга бўлади.

Apple шунингдек, камеранинг профессионал бошқарув функцияларини ҳам кенгайтирган.

Дизайндаги энг катта сюрприз — Burgundy

Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар инқилобий даражада эмас. Apple умумий дизайн концепциясини сақлаб қолган, аммо айрим деталлар янгиланган.

iPhone 18 Pro ва Pro Max тўрт хил рангда тақдим этилмоқда:

  • Deep Black;

  • Silver;

  • Glacier Blue;

  • Burgundy.

Айниқса, янги Burgundy — тўқ қизил-бинафша тусдаги ранг — сериянинг энг диққатга сазовор вариантларидан бири бўлди.

Шунингдек, қурилманинг орқа қисмида алюминий корпус ва Ceramic Shield шишаси ранглари ўзаро янада уйғунлаштирилган.

Нарх қанча?

Apple янги Pro моделларининг бошланғич нархини ҳам эълон қилди.

iPhone 18 Pro — $1 199 дан,
iPhone 18 Pro Max — $1 299 дан бошланади.

Олдиндан буюртмалар 12 сентябрда бошланади, янги смартфонларнинг расмий савдоси эса 18 сентябрдан йўлга қўйилади.

iPhone 18 Pro’даги асосий янгиликлар

Хусусият

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Процессор

A20 Pro, 2 нм

A20 Pro, 2 нм

Видео ижро

36 соатгача

45 соатгача

Тез қувватлаш

15 дақиқада 50% гача

15 дақиқада 50% гача

Ранглар

4 хил

4 хил

Бошланғич нарх

$1 199

$1 299

Савдо бошланиши

18 сентябрь

18 сентябрь

Apple учун янги босқич бошланмоқда

iPhone 18 Pro ва Pro Max тақдимоти Apple учун оддий янги смартфонлар тақдимотидан кўра муҳимроқ воқеага айланди.

Компания бир вақтнинг ўзида 2 нанометрли процессор, сунъий интеллект, кучли камера ва узоқ автономлик йўналишларини кучайтирмоқда.

Шу сабабли iPhone 18 Pro сериясининг асосий саволи энди «янги дизайн қанчалик ўзгарди?» эмас.

Асосий савол — Apple янги авлод чипи ва AI имкониятлари орқали смартфондан фойдаланиш тажрибасини қанчалик ўзгартира олади?

Бунинг жавоби эса янги iPhone’лар дўконларга чиққач, уларнинг реал ишлаш натижаларида янада аниқ намоён бўлади.

AppleiPhone 18 ProA20 Pro чип2 нанометрСунъий интеллектКамераБатарея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиБугун, 22:56Жон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтдиЖон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтдиБугун, 22:53Apple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этдиApple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этдиБугун, 22:50Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиApple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиБугун, 22:21Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Бугун, 22:03Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиXiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди