iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?
Apple ўзининг янги флагман смартфонлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини расман намойиш қилди. Янги қурилмаларда компания асосий эътиборни процессор қуввати, сунъий интеллект, камера имкониятлари ва автоном ишлаш вақтига қаратган.
Айниқса, 2 нанометрли A20 Pro чипи, янгиланган совутиш тизими, кучайтирилган Apple Intelligence имкониятлари ва янги Burgundy ранги янги авлод iPhone’нинг энг кўп муҳокама қилинаётган жиҳатларига айланди.
A20 Pro: Apple биринчи марта 2 нанометрли чипга ўтди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг асосий янгилиги — A20 Pro процессори.
Янги чип 2 нанометрли технология асосида ишлаб чиқилган бўлиб, олдинги авлодга нисбатан юқорироқ ишлаш самарадорлиги ва энергия тежамкорлигини таъминлашга қаратилган.
A20 Pro 6 ядроли CPU ва 7 ядроли GPU билан жиҳозланган. Apple’нинг таъкидлашича, график ишлаш унумдорлиги сезиларли даражада оширилган, шунингдек, Neural Engine имкониятлари ҳам кенгайтирилган.
Янги чипнинг яна бир муҳим жиҳати — унинг такомиллаштирилган вапор чамбер совутиш тизими билан ишлаши.
Бу айниқса узоқ вақт давомида юқори юкламада ишлайдиган ўйинлар, видеомонтаж ва сунъий интеллект функцияларида муҳим аҳамият касб этади.
Батарея бўйича рекорд
Apple янги Pro моделларида автономликни ҳам сезиларли даражада яхшилаган.
Айниқса, iPhone 18 Pro Max 45 соатгача видео ижро этиш имконияти билан компания смартфонлари орасидаги энг юқори натижалардан бирини кўрсатмоқда.
iPhone 18 Pro эса 36 соатгача видео ижро этиши мумкинлиги айтилмоқда.
Шунингдек, тезкор қувватлаш тизими орқали қурилмани 15 дақиқада 50 фоизгача қувватлаш имконияти мавжуд.
Бу ўзгаришлар катта экран, юқори унумдор процессор ва сунъий интеллект функцияларидан фаол фойдаланадиганлар учун айниқса муҳим.
Apple сунъий интеллектга янада катта урғу берди
iPhone 18 Pro тақдимотида сунъий интеллект ҳам марказий ўринлардан бирини эгаллади.
Apple Intelligence асосида ишлайдиган янгиланган Siri фойдаланувчи буйруқларини тушуниш ва турли вазифаларни бажариш бўйича кенгайтирилган имкониятларга эга бўлади.
Apple бу функцияларнинг муҳим қисми қурилманинг ўзида ишлашига урғу бермоқда. Бу эса шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш нуқтайи назаридан компания стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади.
Янги iPhone’ларда AI имкониятларини кучайтириш учун Neural Engine ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилган.
Камерада ҳам жиддий янгилик бор
iPhone 18 Pro камера тизимидаги энг қизиқарли ўзгаришлардан бири — ўзгарувчан диафрагмага эга асосий камера.
Бу смартфон камерасига ёруғлик миқдорини янада аниқ бошқариш имконини беради. Натижада фойдаланувчи суратларда экспозиция ва фон хиралашувини назорат қилишда кўпроқ имкониятга эга бўлади.
Apple шунингдек, камеранинг профессионал бошқарув функцияларини ҳам кенгайтирган.
Дизайндаги энг катта сюрприз — Burgundy
Ташқи кўринишдаги ўзгаришлар инқилобий даражада эмас. Apple умумий дизайн концепциясини сақлаб қолган, аммо айрим деталлар янгиланган.
iPhone 18 Pro ва Pro Max тўрт хил рангда тақдим этилмоқда:
Deep Black;
Silver;
Glacier Blue;
Burgundy.
Айниқса, янги Burgundy — тўқ қизил-бинафша тусдаги ранг — сериянинг энг диққатга сазовор вариантларидан бири бўлди.
Шунингдек, қурилманинг орқа қисмида алюминий корпус ва Ceramic Shield шишаси ранглари ўзаро янада уйғунлаштирилган.
Нарх қанча?
Apple янги Pro моделларининг бошланғич нархини ҳам эълон қилди.
iPhone 18 Pro — $1 199 дан,
iPhone 18 Pro Max — $1 299 дан бошланади.
Олдиндан буюртмалар 12 сентябрда бошланади, янги смартфонларнинг расмий савдоси эса 18 сентябрдан йўлга қўйилади.
iPhone 18 Pro’даги асосий янгиликлар
Хусусият
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
Процессор
A20 Pro, 2 нм
A20 Pro, 2 нм
Видео ижро
36 соатгача
45 соатгача
Тез қувватлаш
15 дақиқада 50% гача
15 дақиқада 50% гача
Ранглар
4 хил
4 хил
Бошланғич нарх
$1 199
$1 299
Савдо бошланиши
18 сентябрь
18 сентябрь
Apple учун янги босқич бошланмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max тақдимоти Apple учун оддий янги смартфонлар тақдимотидан кўра муҳимроқ воқеага айланди.
Компания бир вақтнинг ўзида 2 нанометрли процессор, сунъий интеллект, кучли камера ва узоқ автономлик йўналишларини кучайтирмоқда.
Шу сабабли iPhone 18 Pro сериясининг асосий саволи энди «янги дизайн қанчалик ўзгарди?» эмас.
Асосий савол — Apple янги авлод чипи ва AI имкониятлари орқали смартфондан фойдаланиш тажрибасини қанчалик ўзгартира олади?
Бунинг жавоби эса янги iPhone’лар дўконларга чиққач, уларнинг реал ишлаш натижаларида янада аниқ намоён бўлади.
…