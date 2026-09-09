Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этди

·0·Техно
Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этди

Apple корпорацияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод қурилмалари илғор технологик ечимлар, сунъий интеллект имкониятлари ҳамда сезиларли даражада яхшиланган камера тизими билан таъминлангани боис технология бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфонларнинг ташқи кўринишидаги ўзгаришлар қаторига янги тўрт хил рангдаги палитра киритилди. Улар орасида чуқур “Темная вишня” (тўқ олча) тусидаги асосий ранг ажралиб туради. Шунингдек, харидорларга кумушранг, қора ва оч мовий рангдаги моделлар таклиф этилади, аввалги авлоддаги ёрқин ўранг ранг эса янги линиядан чиқариб ташланди. Бундан ташқари, Dynamic Island ихчамлашиб, эндиликда учта иловага оид маълумотларни бир вақтнинг ўзида кўрсатиш имкониятини тақдим этади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Флагманлар янада илғор 2 нанометрли технологик жараён асосида яратилган энг сўнгги Apple A20 Pro процессори билан жиҳозланган. Ушбу замонавий чип қурилманинг умумий тезлиги ва энергия самарадорлигини кескин ошириши кутилмоқда. Батарея қуввати бўйича ҳам сезиларли силжишлар мавжуд: симли қувватлаш ёрдамида атиги 15 дақиқада смартфонни 50 фоизгача тўлдириш мумкин, бу эса фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.

Аккумулятор барқарорлиги борасида iPhone 18 Pro модели iPhone 17 Pro Max билан бир хил даражада ишлайди. Маълумотларга кўра, Pro Max версиясида узлуксиз видео ижро этиш вақти 45 соатни ташкил қилади. Умуман олганда, Apple компанияси кичикроқ моделда 24 соатгача, каттасида эса 30 соатгача автоном ишлаш муддатини вада қилмоқда. Шунингдек, қурилмаларда самарали совутиш тизими ҳам ўрнатилган.

Сунъий интеллект ва янги авлод камераси

Мазкур тақдимотда Apple эътиборни сунъий интеллект технологияларига қаратди. Янгиланган Siri овозли ёрдамчиси табиийроқ мулоқот қилиш ва мураккаб кетма-кет амалларни бажариш каби кенгайтирилган AI имкониятларига эга бўлди. Мазкур ечим Apple компаниясининг Google ҳамда OpenAI каби асосий рақобатчиларига қарши курашдаги муҳим воситасига айланиши кутилмоқда. Бироқ, афсуски, рус тили ҳозирча қўллаб-қувватланмайди.

Камера имкониятлари ҳам бутунлай янги босқичга кўтарилди. Асосий 48 мегапикселли камерада илк бор ўзгарувчан диафрагма пайдо бўлди. Бу фойдаланувчига сенсорга тушадиган ёруғлик миқдорини ҳамда фонни қанчалик хиралаштиришни бевосита созлаш имконини беради. Бундай профессионал даражадаги бошқарув оддий смартфонлардан кўра махсус камераларга яқинроқ туради ва олинган суратларни кейинчалик ҳам турли параметрлар бўйича ўзгартириш имконини беради.

Янги авлод флагманларининг бошланғич нархи мос равишда 1200 ва 1300 АҚШ долларини ташкил этади. Харидорлар, шунингдек, 2 TB ҳажмгача бўлган ички хотирага эга версияларни ҳам танлашлари мумкин.

AppleИПҳоне 18 ProТехнологияСмартфонСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтдиЖон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтдиБугун, 22:53Apple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этдиApple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этдиБугун, 22:50Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиApple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиБугун, 22:21Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Бугун, 22:03Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиXiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиБугун, 21:26NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаNASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаБугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди