Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этди
Apple корпорацияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод қурилмалари илғор технологик ечимлар, сунъий интеллект имкониятлари ҳамда сезиларли даражада яхшиланган камера тизими билан таъминлангани боис технология бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфонларнинг ташқи кўринишидаги ўзгаришлар қаторига янги тўрт хил рангдаги палитра киритилди. Улар орасида чуқур “Темная вишня” (тўқ олча) тусидаги асосий ранг ажралиб туради. Шунингдек, харидорларга кумушранг, қора ва оч мовий рангдаги моделлар таклиф этилади, аввалги авлоддаги ёрқин ўранг ранг эса янги линиядан чиқариб ташланди. Бундан ташқари, Dynamic Island ихчамлашиб, эндиликда учта иловага оид маълумотларни бир вақтнинг ўзида кўрсатиш имкониятини тақдим этади.
Техник имкониятлар ва унумдорликФлагманлар янада илғор 2 нанометрли технологик жараён асосида яратилган энг сўнгги Apple A20 Pro процессори билан жиҳозланган. Ушбу замонавий чип қурилманинг умумий тезлиги ва энергия самарадорлигини кескин ошириши кутилмоқда. Батарея қуввати бўйича ҳам сезиларли силжишлар мавжуд: симли қувватлаш ёрдамида атиги 15 дақиқада смартфонни 50 фоизгача тўлдириш мумкин, бу эса фойдаланувчилар учун катта қулайлик яратади.
Аккумулятор барқарорлиги борасида iPhone 18 Pro модели iPhone 17 Pro Max билан бир хил даражада ишлайди. Маълумотларга кўра, Pro Max версиясида узлуксиз видео ижро этиш вақти 45 соатни ташкил қилади. Умуман олганда, Apple компанияси кичикроқ моделда 24 соатгача, каттасида эса 30 соатгача автоном ишлаш муддатини вада қилмоқда. Шунингдек, қурилмаларда самарали совутиш тизими ҳам ўрнатилган.
Сунъий интеллект ва янги авлод камерасиМазкур тақдимотда Apple эътиборни сунъий интеллект технологияларига қаратди. Янгиланган Siri овозли ёрдамчиси табиийроқ мулоқот қилиш ва мураккаб кетма-кет амалларни бажариш каби кенгайтирилган AI имкониятларига эга бўлди. Мазкур ечим Apple компаниясининг Google ҳамда OpenAI каби асосий рақобатчиларига қарши курашдаги муҳим воситасига айланиши кутилмоқда. Бироқ, афсуски, рус тили ҳозирча қўллаб-қувватланмайди.
Камера имкониятлари ҳам бутунлай янги босқичга кўтарилди. Асосий 48 мегапикселли камерада илк бор ўзгарувчан диафрагма пайдо бўлди. Бу фойдаланувчига сенсорга тушадиган ёруғлик миқдорини ҳамда фонни қанчалик хиралаштиришни бевосита созлаш имконини беради. Бундай профессионал даражадаги бошқарув оддий смартфонлардан кўра махсус камераларга яқинроқ туради ва олинган суратларни кейинчалик ҳам турли параметрлар бўйича ўзгартириш имконини беради.
Янги авлод флагманларининг бошланғич нархи мос равишда 1200 ва 1300 АҚШ долларини ташкил этади. Харидорлар, шунингдек, 2 TB ҳажмгача бўлган ички хотирага эга версияларни ҳам танлашлари мумкин.
…