Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этди

·5·Техно
Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этди

Apple компанияси анъанавий кузги «Сурприсе анд Шине» тақдимотида ўзининг сўнгги флагман смартфонлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмаларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод флагманлари аввалги дизайн қиёфасини сақлаб қолган бўлса-да, асосий эътибор уларнинг сезиларли даражада янгиланган камера имкониятлари ҳамда техник хусусиятларига қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Камерадаги муҳим ўзгаришлар ва дизайн

Янги Pro серияли смартфонларнинг энг муҳим жиҳати сифатида 48 мегапикселли ўзгарувчан диафрагмали камера тизими эътироф этилмоқда. Мазкур оптик тизим олтита юпқа пичоқчадан иборат бўлиб, ёруғлик кам бўлган шароитларда суратга олиш сифатини ва тезлигини сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади.

Шунингдек, компания ташқи кўринишда ҳам янгиликка қўл уриб, олдинги авлод смартфонларидаги тўқ сариқ ранг ўрнини эгаллаган жозибали янги бургундй (тўқ қизғиш-ий Шубра) рангини тақдим этди. Бу эса қурилмага янада премиум кўриниш бағишлайди.

Унумдорлик ва совутиш тизими

Иккала янги смартфон ҳам Apple компаниясининг энг сўнгги ва кучли A20 Pro процессори базасида ишлайди. Юқори унумдорлик вақтида қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида ишлаб чиқарувчилар томонидан махсус қайта ишланган буғ камераси (вапор чамбер) совутиш тизими ўрнатилди.

Батарея қуввати ҳам тубдан яхшиланиб, унинг дизайни ўзгарди. Apple тақдим этган маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro модели 36 соатгача, iPhone 18 Pro Max эса 45 соатгача узлуксиз видео ижро этиш имкониятига эга.

Сунъий интеллект ва Siri имкониятлари

Тадбир давомида компания экрандаги контекстли интеллектни қўллаб-қувватлайдиган янги Siri сунъий интеллект тизимини намойиш қилди. Мазкур функция жорий ойда iOS 27 янгиланиши доирасида дастлаб инглиз тилида бета-версияда ишга туширилади.

Ўз навбатида, француз, япон, корейс, португал ва испан тилларини қўллаб-қувватлаш имконияти жорий йилнинг октябрь ойида қўшилиши режалаштирилган. Бу эса фойдаланувчиларга қурилма билан ўзаро мулоқот қилишда янада кенгроқ имкониятлар очиб беради.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Бугун, 22:03Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиXiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиБугун, 21:26NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаNASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаБугун, 20:54ЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этдиЛГ компанияси Смарт ТВ телевизорлари орқали кузатув олиб борилишини рад этдиБугун, 20:22Samsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаSamsung TSMC компаниясига қарши чиқиб, 2-нанометрли заводини ишга туширмоқдаБугун, 18:57Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиHonor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиБугун, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди