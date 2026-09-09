Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этди
Apple компанияси анъанавий кузги «Сурприсе анд Шине» тақдимотида ўзининг сўнгги флагман смартфонлари — iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмаларини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод флагманлари аввалги дизайн қиёфасини сақлаб қолган бўлса-да, асосий эътибор уларнинг сезиларли даражада янгиланган камера имкониятлари ҳамда техник хусусиятларига қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Камерадаги муҳим ўзгаришлар ва дизайнЯнги Pro серияли смартфонларнинг энг муҳим жиҳати сифатида 48 мегапикселли ўзгарувчан диафрагмали камера тизими эътироф этилмоқда. Мазкур оптик тизим олтита юпқа пичоқчадан иборат бўлиб, ёруғлик кам бўлган шароитларда суратга олиш сифатини ва тезлигини сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади.
Шунингдек, компания ташқи кўринишда ҳам янгиликка қўл уриб, олдинги авлод смартфонларидаги тўқ сариқ ранг ўрнини эгаллаган жозибали янги бургундй (тўқ қизғиш-ий Шубра) рангини тақдим этди. Бу эса қурилмага янада премиум кўриниш бағишлайди.
Унумдорлик ва совутиш тизимиИккала янги смартфон ҳам Apple компаниясининг энг сўнгги ва кучли A20 Pro процессори базасида ишлайди. Юқори унумдорлик вақтида қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида ишлаб чиқарувчилар томонидан махсус қайта ишланган буғ камераси (вапор чамбер) совутиш тизими ўрнатилди.
Батарея қуввати ҳам тубдан яхшиланиб, унинг дизайни ўзгарди. Apple тақдим этган маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro модели 36 соатгача, iPhone 18 Pro Max эса 45 соатгача узлуксиз видео ижро этиш имкониятига эга.
Сунъий интеллект ва Siri имкониятлариТадбир давомида компания экрандаги контекстли интеллектни қўллаб-қувватлайдиган янги Siri сунъий интеллект тизимини намойиш қилди. Мазкур функция жорий ойда iOS 27 янгиланиши доирасида дастлаб инглиз тилида бета-версияда ишга туширилади.
Ўз навбатида, француз, япон, корейс, португал ва испан тилларини қўллаб-қувватлаш имконияти жорий йилнинг октябрь ойида қўшилиши режалаштирилган. Бу эса фойдаланувчиларга қурилма билан ўзаро мулоқот қилишда янада кенгроқ имкониятлар очиб беради.
…