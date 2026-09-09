Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирди
Испания Ла лигаси президенти Хавер Тебас аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг мамлакат иккинчи дивизиони вакили бўлган «Элденсе» клубини сотиб олиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ўмтиқ муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, мазкур жараён расман тасдиқланмаган бўлса-да, жаҳон футболи афсонасининг Испания футболига сармоя киритиши мамлакат учун катта шарафдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда оммавий ахборот воситаларида Интер Маями ҳужумчиси ўз бизнес империясини кенгайтириш мақсадида Аликанте провинциясининг «Элденсе» жамоасини қўлга киритиш бўйича дастлабки келишувга эришгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ушбу шов-шувли янгилик тез фурсатда футбол жамоатчилиги, жумладан Ла лига раҳбариятининг ҳам эътиборини тортди.
Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Испания чемпионати раҳбари чоршанба куни Панини ЛаЛига EA Sports стикерлар албоми тақдимотида журналистларнинг мазкур мавзуидаги саволларига жавоб берди. Бироқ, ташкилот раҳбари бу борада ҳеч қандай ички маълумотга эга эмаслигини ва гап-сўзларни матбуот орқали билиб олганини тан олди.
Тебас вазиятга аниқлик киритдиХавер Тебас ўз баёнотида «Элденсе» атрофидаги вазиятдан фақат ОАВ орқали хабардор бўлганини таъкидлади. Лиганинг юқори мартабали мулозими Лионель Месси клубни шахсан ўзи сотиб олганми ёки бирон-бир сармоядорлар гуруҳи таркибидами, бу ҳақда аниқ маълумотга эга эмаслигини қўшимча қилди.
Агар ушбу битим ҳақиқатга айланса, саккиз карра Олтин тўп соҳиби Испания иккинчи дивизионида рақобатлашувчи жамоанинг ривожланиш траекториясини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу эса мусобақанинг тижорий жозибадорлиги ва мухлислар қизиқишини янада ошириши кутилмоқда.
Роналду тажрибаси ва Испания футболи келажагиЛа лига президенти ўз сўзида Лионель Мессининг қадамини Криштиану Роналду тажрибаси билан таққослади. Португалиялик юлдуз аввалроқ Испаниянинг бошқа бир клуби — «Алмерия» акцияларининг сезиларли қисмига эгалик қилгани маълум бўлган эди.
Хавер Тебаснинг фикрича, охирги йилларда жаҳон футболининг энг буюк икки намояндаси ўз жамғармаларини Испания футболини қўллаб-қувватлаш ҳамда унинг ўсишига кўмаклашиш учун сарфлаётгани мамлакат спорти учун катта фахр ҳисобланади.
…