Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирди

·0·Спорт
Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирди

Испания Ла лигаси президенти Хавер Тебас аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг мамлакат иккинчи дивизиони вакили бўлган «Элденсе» клубини сотиб олиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ўмтиқ муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, мазкур жараён расман тасдиқланмаган бўлса-да, жаҳон футболи афсонасининг Испания футболига сармоя киритиши мамлакат учун катта шарафдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда оммавий ахборот воситаларида Интер Маями ҳужумчиси ўз бизнес империясини кенгайтириш мақсадида Аликанте провинциясининг «Элденсе» жамоасини қўлга киритиш бўйича дастлабки келишувга эришгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ушбу шов-шувли янгилик тез фурсатда футбол жамоатчилиги, жумладан Ла лига раҳбариятининг ҳам эътиборини тортди.

Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, Испания чемпионати раҳбари чоршанба куни Панини ЛаЛига EA Sports стикерлар албоми тақдимотида журналистларнинг мазкур мавзуидаги саволларига жавоб берди. Бироқ, ташкилот раҳбари бу борада ҳеч қандай ички маълумотга эга эмаслигини ва гап-сўзларни матбуот орқали билиб олганини тан олди.

Тебас вазиятга аниқлик киритди

Хавер Тебас ўз баёнотида «Элденсе» атрофидаги вазиятдан фақат ОАВ орқали хабардор бўлганини таъкидлади. Лиганинг юқори мартабали мулозими Лионель Месси клубни шахсан ўзи сотиб олганми ёки бирон-бир сармоядорлар гуруҳи таркибидами, бу ҳақда аниқ маълумотга эга эмаслигини қўшимча қилди.

Агар ушбу битим ҳақиқатга айланса, саккиз карра Олтин тўп соҳиби Испания иккинчи дивизионида рақобатлашувчи жамоанинг ривожланиш траекториясини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу эса мусобақанинг тижорий жозибадорлиги ва мухлислар қизиқишини янада ошириши кутилмоқда.

Роналду тажрибаси ва Испания футболи келажаги

Ла лига президенти ўз сўзида Лионель Мессининг қадамини Криштиану Роналду тажрибаси билан таққослади. Португалиялик юлдуз аввалроқ Испаниянинг бошқа бир клуби — «Алмерия» акцияларининг сезиларли қисмига эгалик қилгани маълум бўлган эди.

Хавер Тебаснинг фикрича, охирги йилларда жаҳон футболининг энг буюк икки намояндаси ўз жамғармаларини Испания футболини қўллаб-қувватлаш ҳамда унинг ўсишига кўмаклашиш учун сарфлаётгани мамлакат спорти учун катта фахр ҳисобланади.

Лионель МессиХавер ТебасЛа лигаЭлденсеКриштиану Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиБугун, 22:11«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтингБугун, 21:49«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олдиБугун, 21:29«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот бердиБугун, 21:08«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилиндиБугун, 21:04Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди