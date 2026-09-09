Apple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этди

·34·Техно
Apple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этди

Apple компанияси Купертинода бўлиб ўтган анъанавий тақдимот маросимида ўзининг янги авлод ақлли соатлари — Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 қурилмаларини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджетлар ташқи дизайнида туб ўзгаришларга учрамаган бўлса-да, сунъий интеллект имкониятлари билан бойитилган муҳим дастурий янгиланишларни қабул қилиб олди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сунъий интеллект ва аудио имкониятлар

Янги ақлли соатлар бозорда тобора оммалашиб бораётган сунъий интеллектга асосланган тақилувчи қурилмалар сафига қўшилди. Қурилмаларга қўшилган энг диққатга сазовор функциялардан бири бу «Audiо Intelligence» деб номланиб, у фойдаланувчиларга кундалик суҳбатлардаги муҳим тафсилотларни эслаб қолиш ва керак бўлганда уларни қайтадан кўриб чиқиш имконини беради.

Соатлар тақдим этилган «Ливе Rewind» хусусияти ёрдамида суҳбатларни 15 сониягача орқага қайтарибешиш мумкин. Рақамли тож (Дигитал Кровн) тугмасини икки марта босиш орқали охирги 15 сониядаги суҳбат матнли парчага айлантирилиб кўрсатилади. Фойдаланувчилар Siri орқали ушбу транскрипция мазмуни ҳақида савол беришлари ёки уни кейинроқ кўриб чиқиш учун янги Siri иловасига сақлаб қўйишлари мумкин.

Шунингдек, атроф-муҳитдаги товушларни тинглаш орқали ишлайдиган «Siri Рекап» функцияси жамоатчилик йиғилишлари ёки ота-оналар мажлисларидаги асосий хулосаларни қайд этиб боради. Ушбу функция ёқилган вақтда Apple Intelligence суҳбат тугагач автоматик тарзда сарлавҳа ва асосий фикрларни шакллантиради. Эшитиш қобилияти заиф инсонлар учун эса сиреналар, сигнализациялар, эшик қўнғироқлари ва чақалоқ йиғиси каби товушларни аниқловчи махсус «Соунд Рекогнитион» тизими жорий этилди. Apple таъкидлашича, ушбу аудио функциялар ҳеч қандай овозли ёзувларни яратмайди ва сақламайди.

Саломатликни кузатишнинг янги даражаси

Иккала янги ақлли соат модели ҳам ЭКГ ўқиш жараёнида тери билан яхшироқ алоқани таъминлаш учун электрод сирт майдони кенгайтирилган такомиллаштирилган саломатликни кузатиш тизими билан жиҳозланди. Оптик сезгирликни яхшилаш мақсадида қайта ишланган фотодиодлар ёруғликни янада самаралироқ қамраб олиш учун ҳалқа шаклида жойлаштирилган.

Янада тежамкор яшил рангли ЛEД чироқлар ҳаракат вақтида ҳам кун давомида юрак уриш тезлигини аниқ ўлчаш имконини беради. Янги саломатлик тизими доимий равишда юқори частотали юрак уриш частотаси маълумотларини тақдим этади. Эндиликда юрак уриши кўрсаткичлари ҳар беш сонияда, кун давомида узлуксиз ўлчаниб борилади, бу эса аввалгига нисбатан 60 баробар кўп демакдир.

Ақлли узуклар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда, янги соатларга фойдаланувчининг сўнгги фаоллиги, ҳаётий муҳим кўрсаткичлари ва уйқу сифатини таҳлил қилиб берувчи тайёргарлик баллари (реадинесс скорес) қўшилди. Шунингдек, VO2 мах ва уйқу маълумотларига асосланиб, фойдаланувчининг асосий саломатлик кўрсаткичлари унинг ҳақиқий ёшига қанчалик мос келишини кўрсатиб берувчи «Ҳеалт Аге» функцияси ҳам тақдим этилди.

AppleAppleВатчТехнологияларСунийИнтеллектСмартВатч
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиКеча, 23:59Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиКеча, 23:58Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиКеча, 23:50Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиКеча, 23:22iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?Кеча, 23:06Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди