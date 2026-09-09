Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этди
Apple компанияси янги Apple Watch Сериес 12 ҳамда Ultra 4 қурилмалари тақдимоти доирасида ўзининг қайта ишланган Apple Ҳеалт иловасини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган дастур Apple Intelligence сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланган ҳолда фойдаланувчиларнинг тиббий маълумотларини чуқур таҳлил қилиш ва уларга муносиб тавсиялар бериш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Дастурнинг асосий янгиликларидан бири — бу энг муҳим маълумотларнинг тезкор хулосасини жамлаган, шахсий кўрсатмалар ва баҳолашларни ўз ичига олувчи махсус Инсигҳтс (Таҳлиллар) бўлимидир. Шунингдек, иловада фойдаланувчининг жисмоний тайёргарлик даражасини кўрсатувчи тайёргарлик бали ва биологик кўрсаткичларни солиштирувчи махсус Ҳеалт Аге (Саломатлик ёши) ҳисоблаш функцияси пайдо бўлди.
Саломатликни узоқ муддатли кузатиш ва янги функцияларСаломатлик ёши кўрсаткичи организмнинг умумий ҳолатини аниқлаш учун VO2 мах (кислородни максимал истеъмол қилиш), уйқу сифати ва қон таҳлили каби турли тиббий метрикаларни фойдаланувчининг ҳақиқий ёши билан солиштиради. Ушбу ёндашув инсон ўз организмининг биологик ҳолатини тўғри тушунишига ва ўз вақтида зарур чоралар кўришига ёрдам беради.
Шу билан бирга, иловага узоқ умр кўришга қаратилган махсус бўлим ҳам қўшилди. У Apple Watch ва iPhone қурилмалари маълумотлари асосида уйқу, жисмоний фаоллик ҳамда юрак саломатлигини баҳолайди. Лаборатория натижаларини ҳам мазкур тизимга киритиш мумкин бўлиб, компания Қуест компанияси билан ҳамкорликда 119 долларга 50 та биомаркердан иборат таҳлиллар панелини таклиф этмоқда.
Сунъий интеллект ёрдамида шахсий маслаҳатларApple Intelligence технологияси ёрдамида илова бошқа тиббий маълумотларни ҳам ўзаро боғлаб, фойдаланувчига аниқ тавсиялар беради. Масалан, тизим юрак-қон томир тизимини яхшилаш учун эрталабки югуриш машғулотларига қўшимча интервалларни киритишни тавсия қилиши мумкин. Дастур фитнесс ва юрак фаолиятини кузатиш соҳасида янада чуқурроқ таҳлилларни тақдим этади.
Бундан ташқари, янгиланган Ҳеалт иловаси тананинг ҳаракатланиш қобилиятини чуқур баҳолаш имконини беради. Бу кекса ёшдаги кишиларга ёки жароҳатдан кейин тикланаётганларга катта ёрдам беради. Таҳлил жараёнида мураббий фойдаланувчига маълум ҳаракатларни қандай бажариш кераклигини кўрсатиб беради. Янгиланган Ҳеалт иловаси жорий йилнинг охиригача дастлаб АҚШ инглиз тилида фойдаланишга топширилади.
…