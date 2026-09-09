Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этди

·42·Техно
Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этди

Apple компанияси янги Apple Watch Сериес 12 ҳамда Ultra 4 қурилмалари тақдимоти доирасида ўзининг қайта ишланган Apple Ҳеалт иловасини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган дастур Apple Intelligence сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланган ҳолда фойдаланувчиларнинг тиббий маълумотларини чуқур таҳлил қилиш ва уларга муносиб тавсиялар бериш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дастурнинг асосий янгиликларидан бири — бу энг муҳим маълумотларнинг тезкор хулосасини жамлаган, шахсий кўрсатмалар ва баҳолашларни ўз ичига олувчи махсус Инсигҳтс (Таҳлиллар) бўлимидир. Шунингдек, иловада фойдаланувчининг жисмоний тайёргарлик даражасини кўрсатувчи тайёргарлик бали ва биологик кўрсаткичларни солиштирувчи махсус Ҳеалт Аге (Саломатлик ёши) ҳисоблаш функцияси пайдо бўлди.

Саломатликни узоқ муддатли кузатиш ва янги функциялар

Саломатлик ёши кўрсаткичи организмнинг умумий ҳолатини аниқлаш учун VO2 мах (кислородни максимал истеъмол қилиш), уйқу сифати ва қон таҳлили каби турли тиббий метрикаларни фойдаланувчининг ҳақиқий ёши билан солиштиради. Ушбу ёндашув инсон ўз организмининг биологик ҳолатини тўғри тушунишига ва ўз вақтида зарур чоралар кўришига ёрдам беради.

Шу билан бирга, иловага узоқ умр кўришга қаратилган махсус бўлим ҳам қўшилди. У Apple Watch ва iPhone қурилмалари маълумотлари асосида уйқу, жисмоний фаоллик ҳамда юрак саломатлигини баҳолайди. Лаборатория натижаларини ҳам мазкур тизимга киритиш мумкин бўлиб, компания Қуест компанияси билан ҳамкорликда 119 долларга 50 та биомаркердан иборат таҳлиллар панелини таклиф этмоқда.

Сунъий интеллект ёрдамида шахсий маслаҳатлар

Apple Intelligence технологияси ёрдамида илова бошқа тиббий маълумотларни ҳам ўзаро боғлаб, фойдаланувчига аниқ тавсиялар беради. Масалан, тизим юрак-қон томир тизимини яхшилаш учун эрталабки югуриш машғулотларига қўшимча интервалларни киритишни тавсия қилиши мумкин. Дастур фитнесс ва юрак фаолиятини кузатиш соҳасида янада чуқурроқ таҳлилларни тақдим этади.

Бундан ташқари, янгиланган Ҳеалт иловаси тананинг ҳаракатланиш қобилиятини чуқур баҳолаш имконини беради. Бу кекса ёшдаги кишиларга ёки жароҳатдан кейин тикланаётганларга катта ёрдам беради. Таҳлил жараёнида мураббий фойдаланувчига маълум ҳаракатларни қандай бажариш кераклигини кўрсатиб беради. Янгиланган Ҳеалт иловаси жорий йилнинг охиригача дастлаб АҚШ инглиз тилида фойдаланишга топширилади.

AppleҲеалтApple IntelligenceСмартватчТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиКеча, 23:59Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиКеча, 23:58Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиКеча, 23:50Apple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиApple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиКеча, 23:22iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?Кеча, 23:06Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди