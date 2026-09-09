Жон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтди

·0·Техно
Жон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтди

Apple компаниясининг янги раҳбари Жон Тернус "Сурприсе анд Шине" тадбирининг очилиш маросимида корпорациянинг сунъий интеллект соҳасидаги стратегиясини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, у сунъий интеллект бўйича асосий ставка янги гаджетларга эмас, балки айнан iPhone смартфонига тикилишини ва компания рақобатчилардан фарқли ўлароқ фойдаланувчилар махфийлигига устувор аҳамият қаратишини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Купертинода ўтган тақдимот давомида Жон Тернус раҳбирлик лавозимини Тим Кукдан қабул қилиб олганидан кейинги илк йирик чиқишини амалга оширди. Ҳозирда Тим Кук компаниянинг ижрочи раиси лавозимида фаолият юритмоқда. Тернуснинг таъкидлашича, сунъий интеллект даврида алоҳида янги турдаги қурилмалар яратиш шарт эмас, чунки бозорда мавжуд энг мукаммал интеллектуал шахсий марказ аллақачон мавжуд.

Идеал сунъий интеллект қурилмаси қандай бўлиши керак?

Тадбир давомида янги бош директори идеал сунъий интеллект гаджетига қўйиладиган асосий талабларни санъаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бундай қурилма фойдаланувчининг шахсий контекстини чуқур тушуниши, доимо эгасининг ёнида бўлиши ҳамда сунъий интеллект моделларини бевосита гаджетнинг ўзида ҳамда булутли технологиялар ёрдамида ишлатишга қодир кучли процессорга эга бўлиши лозим.

Шунингдек, интеллектуал марказ ролини ўтайдиган қурилма катта дисплей, юқори сифатли камералар ва микрофонга эга бўлиб, ташқи муҳитни кўра ва эшита олиши шарт. Буларнинг барчаси узоқ муддатли батарея қуввати билан таъминланиши ҳамда мураккаб ўрганиш жараёнларисиз осон ишлатилиши кераклиги алоҳида таъкидланди.

Махфийлик ва рақобат устунлиги

Тернуснинг фикрича, мукаммал қурилма бошқа гаджетлар, иловалар ва хизматлар билан мукаммал интеграция қилинган бўлиши зарур. Айнан шу омиллар iPhone'ни сунъий интеллект учун энг мақбул платформага айлантиради, чунки у фойдаланувчига таниш ва қулай муҳитни тақдим этади.

Маърузада маълумотлар хавфсизлиги масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Жон Тернуснинг сўзларига кўра, бошқа компаниялар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини йиғиш ва сақлаш объекти сифатида кўради, Apple эса бу ёндашувга қарши чиқади.

Apple Intelligence функцияси имкон қадар тўғридан-тўғри қурилманинг ўзида ишлаши таъминлангани компаниянинг асосий фарқловчи жиҳати сифатида кўрсатилди. Янги раҳбарнинг таъкидлашича, фойдаланувчи маълумотлари ўз назоратидан чиққан тақдирда ҳар қандай ишонч ўз қийматини йўқотади.

AppleiPhoneДжон ТернусАртифисиал IntelligenceApple Intelligence
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиБугун, 22:56Apple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этдиApple компанияси ўзининг илк букланувчи смартфони – iPhone Дуўни тақдим этдиБугун, 22:50Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиApple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиБугун, 22:21Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Хитой армиясида робот-аскарлар пайдо бўлиши мумкин (видео)Бугун, 22:03Xiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиXiaomi 18 Фолд флагмани мустаҳкамлиги бўйича оддий смартфонлар билан тенглашдиБугун, 21:26NASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаNASA Ойдаги база учун янги технологиялар яратиш таклифларини қабул қилмоқдаБугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди