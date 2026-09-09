Жон Тернус сунъий интеллект даврида энг яхши қурилма iPhone эканини айтди
Apple компаниясининг янги раҳбари Жон Тернус "Сурприсе анд Шине" тадбирининг очилиш маросимида корпорациянинг сунъий интеллект соҳасидаги стратегиясини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, у сунъий интеллект бўйича асосий ставка янги гаджетларга эмас, балки айнан iPhone смартфонига тикилишини ва компания рақобатчилардан фарқли ўлароқ фойдаланувчилар махфийлигига устувор аҳамият қаратишини маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Купертинода ўтган тақдимот давомида Жон Тернус раҳбирлик лавозимини Тим Кукдан қабул қилиб олганидан кейинги илк йирик чиқишини амалга оширди. Ҳозирда Тим Кук компаниянинг ижрочи раиси лавозимида фаолият юритмоқда. Тернуснинг таъкидлашича, сунъий интеллект даврида алоҳида янги турдаги қурилмалар яратиш шарт эмас, чунки бозорда мавжуд энг мукаммал интеллектуал шахсий марказ аллақачон мавжуд.
Идеал сунъий интеллект қурилмаси қандай бўлиши керак?Тадбир давомида янги бош директори идеал сунъий интеллект гаджетига қўйиладиган асосий талабларни санъаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, бундай қурилма фойдаланувчининг шахсий контекстини чуқур тушуниши, доимо эгасининг ёнида бўлиши ҳамда сунъий интеллект моделларини бевосита гаджетнинг ўзида ҳамда булутли технологиялар ёрдамида ишлатишга қодир кучли процессорга эга бўлиши лозим.
Шунингдек, интеллектуал марказ ролини ўтайдиган қурилма катта дисплей, юқори сифатли камералар ва микрофонга эга бўлиб, ташқи муҳитни кўра ва эшита олиши шарт. Буларнинг барчаси узоқ муддатли батарея қуввати билан таъминланиши ҳамда мураккаб ўрганиш жараёнларисиз осон ишлатилиши кераклиги алоҳида таъкидланди.
Махфийлик ва рақобат устунлигиТернуснинг фикрича, мукаммал қурилма бошқа гаджетлар, иловалар ва хизматлар билан мукаммал интеграция қилинган бўлиши зарур. Айнан шу омиллар iPhone'ни сунъий интеллект учун энг мақбул платформага айлантиради, чунки у фойдаланувчига таниш ва қулай муҳитни тақдим этади.
Маърузада маълумотлар хавфсизлиги масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Жон Тернуснинг сўзларига кўра, бошқа компаниялар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини йиғиш ва сақлаш объекти сифатида кўради, Apple эса бу ёндашувга қарши чиқади.
Apple Intelligence функцияси имкон қадар тўғридан-тўғри қурилманинг ўзида ишлаши таъминлангани компаниянинг асосий фарқловчи жиҳати сифатида кўрсатилди. Янги раҳбарнинг таъкидлашича, фойдаланувчи маълумотлари ўз назоратидан чиққан тақдирда ҳар қандай ишонч ўз қийматини йўқотади.
…