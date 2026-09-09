Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этди
Сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки ўзгартирилган фотоматериаллар кўпайиб бораётган бир шароитда, Apple компанияси ўз қурилмаларида олинган кадрларга бўлган ишончни оширишга қаратилган янги қадамни ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, кутилмаган "Сурприсе анд Шине" тадбири доирасида технология гиганти iPhone 18 Pro орқали олинган тасвирларнинг ҳақиқийлигини кафолатловчи Apple Референсе Имаге функциясини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу янги имконият айниқса фотожурналистлар ва профессионал сураткашлар учун ота-она вазифасини ўтайди. Замонавий дунёда ҳақиқий кадрларни сохталаридан фарқлаш тобора қийинлашиб бораётган бир пайтда, мазкур технология визуал контентнинг ишончлилигини таъминлашда муҳим воситага айланиши кутилмоқда.
Имзоланган сенсор маълумотлари ва рақамли негативЯнги функциянинг ишлаш механикаси фотосуратга олинган вақтда асосий камера сенсорининг имзоланган маълумотларни қайд этишига асосланади. Кейинчалик Apple компаниясининг Привате Cloud Компуте хизмати ушбу маълумотларни Пҳотос иловасида кўриш мумкин бўлган ўзгартириб бўлмайдиган тасвирга айлантиради.
Apple ушбу яратилган махсус тасвирни ўзига хос "рақамли негатив" сифатида таърифламоқда. Уни суратнинг бошқа версиялари билан солиштириш орқали кадрга қандайдир ўзгартиришлар киритилган ёки киритилмаганини аниқ аниқлаш имконияти яратилади.
Дастурчилар учун имкониятлар ва келажакдаги режаларҲозирги босқичда ушбу мос ёзувли тасвирлар фақатгина стандарт Пҳотос иловасининг ўзида кўрсатилади. Бироқ Apple келгусида дастурчилар мазкур функцияни ўзларининг учинчи томон иловаларига интеграция қилишлари учун махсус API интерфейсларини тақдим этишини маълум қилди.
Шунингдек, компания тақдимот давомида сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки таҳрирланган тасвирларни аниқлашга ёрдам берувчи СйнтИД стандартини қўллаб-қувватлашини ҳам эълон қилди. Бу каби чоралар рақамли муҳитда шаффофликни таъминлаш ва фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…