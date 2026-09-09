Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этди

·12·Техно
Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этди

Сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки ўзгартирилган фотоматериаллар кўпайиб бораётган бир шароитда, Apple компанияси ўз қурилмаларида олинган кадрларга бўлган ишончни оширишга қаратилган янги қадамни ташлади. ixbt.com маълумотига кўра, кутилмаган "Сурприсе анд Шине" тадбири доирасида технология гиганти iPhone 18 Pro орқали олинган тасвирларнинг ҳақиқийлигини кафолатловчи Apple Референсе Имаге функциясини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу янги имконият айниқса фотожурналистлар ва профессионал сураткашлар учун ота-она вазифасини ўтайди. Замонавий дунёда ҳақиқий кадрларни сохталаридан фарқлаш тобора қийинлашиб бораётган бир пайтда, мазкур технология визуал контентнинг ишончлилигини таъминлашда муҳим воситага айланиши кутилмоқда.

Имзоланган сенсор маълумотлари ва рақамли негатив

Янги функциянинг ишлаш механикаси фотосуратга олинган вақтда асосий камера сенсорининг имзоланган маълумотларни қайд этишига асосланади. Кейинчалик Apple компаниясининг Привате Cloud Компуте хизмати ушбу маълумотларни Пҳотос иловасида кўриш мумкин бўлган ўзгартириб бўлмайдиган тасвирга айлантиради.

Apple ушбу яратилган махсус тасвирни ўзига хос "рақамли негатив" сифатида таърифламоқда. Уни суратнинг бошқа версиялари билан солиштириш орқали кадрга қандайдир ўзгартиришлар киритилган ёки киритилмаганини аниқ аниқлаш имконияти яратилади.

Дастурчилар учун имкониятлар ва келажакдаги режалар

Ҳозирги босқичда ушбу мос ёзувли тасвирлар фақатгина стандарт Пҳотос иловасининг ўзида кўрсатилади. Бироқ Apple келгусида дастурчилар мазкур функцияни ўзларининг учинчи томон иловаларига интеграция қилишлари учун махсус API интерфейсларини тақдим этишини маълум қилди.

Шунингдек, компания тақдимот давомида сунъий интеллект ёрдамида яратилган ёки таҳрирланган тасвирларни аниқлашга ёрдам берувчи СйнтИД стандартини қўллаб-қувватлашини ҳам эълон қилди. Бу каби чоралар рақамли муҳитда шаффофликни таъминлаш ва фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

AppleiPhoneСунъий интеллектТехнологияФотожурналистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиКеча, 23:58Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиКеча, 23:50Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиКеча, 23:22Apple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиApple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиКеча, 23:22iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?Кеча, 23:06Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди