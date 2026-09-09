Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этди
Apple компанияси ўзининг янги қурилмалари қаторида технология оламида катта қизиқиш уйғотган илк букланадиган смартфони — iPhone Дуўни расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма бренд тарихидаги илк фолд-форматдаги гаджет бўлиб, ўзининг илғор техник хусусиятлари ҳамда юпқа корпуси билан бир қаторда флагманлар орасида муҳим бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон ўзига хос икки хил экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг ташқи қисмидаги дисплей диагонали 5,4 дюймни ташкил этади. Очилган ҳолатдаги ички экран эса 7,6 дюймли улкан майдонга эга бўлиб, у амалдаги iPhone 18 Pro Max экранидан 50 фоизга, iPhone 18 Pro дисплейидан эса 80 фоизга каттароқдир. Иккала экран ҳам USB-C интерфейсига эга Apple Пенсил қаламчаларини қўллаб-қувватлайди.
Мустаҳкам корпус ва хавфсизликҚурилманинг конструкциясида юқори сифатли титан қотишмасидан кенг фойдаланилган бўлиб, экран ҳамда орқа қопқоқ мустаҳкам Серамик Шиелд ойнаси билан ҳимояланган. Шунингдек, корпус IP65 даражасидаги сув ва чангдан ҳимояга эга. Биометрик хавфсизлик учун эса Тоуч ИД датчиги қулай тарзда ён тугмачага ўрнатилган.
Техник жиҳатдан iPhone Дуо энг сўнгги Apple A20 Pro процессори ҳамда қўшимча Дисплай Энгине чипи асосида ишлайди. Алоқа имкониятлари учун Apple C2 модеми қўлланилган бўлиб, аппарат бир вақтнинг ўзида иккита иловани муаммосиз ёнма-ён ишга тушириш имконини беради.
Батарея ва нарх сиёсатиСмартфон корпусининг ҳар бир ярмига биттадан жойлаштирилган иккита мустақил батарея билан таъминланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тўлиқ қувват билан 21 соат тинимсиз видеокузатувни таъминлайдиган бу қурилма бир қувватланишда тўлиқ бир сутка ишлай оладиган илк Apple смартфонидир. Тезкор қувватлаш технологияси эса атиги 20 дақиқада батареяни 50 фоизгача тўлдириш имконини беради.
Асосий камера модули 48 мегапикселли иккита датчикни ўз ичига олади: улардан асосийси кенг бурчакли объектив бўлиб, яқинлаштириш (зум) вазифасини ҳам бажаради, иккинчиси эса ўта кенг бурчакли объективдир. 256 GB ички хотирага эга бошланғич версиядаги iPhone Дуо нархи 2000 АҚШ долларидан бошланади.
Компания маълумотига кўра, мазкур кутилган қурилма учун олдиндан буюртмалар жорий йилнинг 16-октабридан бошлаб қабул қилинади. Очиқ савдолар эса бир ҳафта ўтиб, 23-октабр санасидан эътиборан старт олади.
…