Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этди

·2·Техно
Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этди

Apple компанияси ўзининг янги қурилмалари қаторида технология оламида катта қизиқиш уйғотган илк букланадиган смартфони — iPhone Дуўни расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма бренд тарихидаги илк фолд-форматдаги гаджет бўлиб, ўзининг илғор техник хусусиятлари ҳамда юпқа корпуси билан бир қаторда флагманлар орасида муҳим бурилиш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон ўзига хос икки хил экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг ташқи қисмидаги дисплей диагонали 5,4 дюймни ташкил этади. Очилган ҳолатдаги ички экран эса 7,6 дюймли улкан майдонга эга бўлиб, у амалдаги iPhone 18 Pro Max экранидан 50 фоизга, iPhone 18 Pro дисплейидан эса 80 фоизга каттароқдир. Иккала экран ҳам USB-C интерфейсига эга Apple Пенсил қаламчаларини қўллаб-қувватлайди.

Мустаҳкам корпус ва хавфсизлик

Қурилманинг конструкциясида юқори сифатли титан қотишмасидан кенг фойдаланилган бўлиб, экран ҳамда орқа қопқоқ мустаҳкам Серамик Шиелд ойнаси билан ҳимояланган. Шунингдек, корпус IP65 даражасидаги сув ва чангдан ҳимояга эга. Биометрик хавфсизлик учун эса Тоуч ИД датчиги қулай тарзда ён тугмачага ўрнатилган.

Техник жиҳатдан iPhone Дуо энг сўнгги Apple A20 Pro процессори ҳамда қўшимча Дисплай Энгине чипи асосида ишлайди. Алоқа имкониятлари учун Apple C2 модеми қўлланилган бўлиб, аппарат бир вақтнинг ўзида иккита иловани муаммосиз ёнма-ён ишга тушириш имконини беради.

Батарея ва нарх сиёсати

Смартфон корпусининг ҳар бир ярмига биттадан жойлаштирилган иккита мустақил батарея билан таъминланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, тўлиқ қувват билан 21 соат тинимсиз видеокузатувни таъминлайдиган бу қурилма бир қувватланишда тўлиқ бир сутка ишлай оладиган илк Apple смартфонидир. Тезкор қувватлаш технологияси эса атиги 20 дақиқада батареяни 50 фоизгача тўлдириш имконини беради.

Асосий камера модули 48 мегапикселли иккита датчикни ўз ичига олади: улардан асосийси кенг бурчакли объектив бўлиб, яқинлаштириш (зум) вазифасини ҳам бажаради, иккинчиси эса ўта кенг бурчакли объективдир. 256 GB ички хотирага эга бошланғич версиядаги iPhone Дуо нархи 2000 АҚШ долларидан бошланади.

Компания маълумотига кўра, мазкур кутилган қурилма учун олдиндан буюртмалар жорий йилнинг 16-октабридан бошлаб қабул қилинади. Очиқ савдолар эса бир ҳафта ўтиб, 23-октабр санасидан эътиборан старт олади.

AppleiPhone ДуоСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиКеча, 23:59Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиКеча, 23:50Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиКеча, 23:22Apple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиApple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиКеча, 23:22iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?Кеча, 23:06Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди