Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этди
Барселона жамоаси 2026-27 йилги мавсумдаги Чемпионлар лигаси кампаниясини шиддатли бошлаб, ўз майдонида Нидерландиянинг Feyenoord клубини йирик 5:1 ҳисобида мағлуб этди. Ханси Флик шогирдлари мусобақанинг дастлабки турида рақибга деярли имкон қолдирмасдан, гуруҳ босқичидаги муҳим уч очкони қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув мезбонлар учун жуда омадли бошланди. Учрашувнинг атиги учинчи дақиқадаёқ Рафиня ҳисобни очган бўлса, 22-дақиқада Карим Адееми фарқни иккитага ошириб, жамоага қулай устунлик тақдим этди. Каталонияликлар ҳужум чизиғи учрашув давомида юқори савия ва ажойиб ўзаро тушунишни намойиш этди.
Ламине Ямалдан навбатдаги тарихий рекордGoal.com хабар беришича, учрашувдаги асосий эътибор ёш юлдуз Ламине Ямалга қаратилди. Испаниялик иқтидор эгаси 77-дақиқада жарима зарбасидан унумли фойдаланиб, гол урди ва ўзининг индивидуал ўйинини ажойиб тарзда безаб қўйди.
Мазкур гол Ямални Чемпионлар лигаси тарихидаги Ла Лига клублари сафида жарима зарбасидан гол урган энг ёш футболчига айлантирди. У 19 ёшу 58 кунлик ҳолатида бу маррага эришиб, аввалги рекордчилар — Реал Мадрид вакили Арда Гулер ҳамда Атлетико Мадрид собиқ ҳужумчиси Серхио Агуеронинг натижаларини ортда қолдирди.
Килиан Мбаппенинг натижаси янгиландиШунингдек, ушбу гол Ламине Ямалнинг Чемпионлар лигасидаги умумий самарали ҳаракатлари сонини 21 тага етказди. Ҳозирда унинг ҳисобида 11 та гол ва 10 та голли узатма мавжуд.
Ушбу кўрсаткич орқали Ямал ўсмирлар ёшида Европанинг нуфузли турнирида энг кўп голли вазиятда қатнашган футболчи сифатида мутлақ рекордчига айланди. У аввалги рекордчи Килиан Мбаппенинг 20 та самарали ҳаракатдан иборат натижасини янгилади.
Янги трансферларнинг илк голлариБарселона сафидаги йирик ғалабага бошқа футболчилар ҳам ўз ҳиссаларини қўшди. Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган ёзги трансфер Габриел Жезус 85-дақиқада каталонияликлар сафидаги ўзининг илк голини нишонлади.
Шунингдек, учрашув давомида дубл қайд этган Рафиня 57-дақиқада ўзининг иккинчи голини урган бўлса, меҳмонлардан Сем Стейн 82-дақиқада тасалли голини киритди. Якунда Ханси Флик шогирдлари Чемпионлар лигаси янги мавсумини ишончли ғалаба билан бошлади.
…