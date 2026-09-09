Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этди

·17·Спорт
Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этди

Барселона жамоаси 2026-27 йилги мавсумдаги Чемпионлар лигаси кампаниясини шиддатли бошлаб, ўз майдонида Нидерландиянинг Feyenoord клубини йирик 5:1 ҳисобида мағлуб этди. Ханси Флик шогирдлари мусобақанинг дастлабки турида рақибга деярли имкон қолдирмасдан, гуруҳ босқичидаги муҳим уч очкони қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув мезбонлар учун жуда омадли бошланди. Учрашувнинг атиги учинчи дақиқадаёқ Рафиня ҳисобни очган бўлса, 22-дақиқада Карим Адееми фарқни иккитага ошириб, жамоага қулай устунлик тақдим этди. Каталонияликлар ҳужум чизиғи учрашув давомида юқори савия ва ажойиб ўзаро тушунишни намойиш этди.

Ламине Ямалдан навбатдаги тарихий рекорд

Goal.com хабар беришича, учрашувдаги асосий эътибор ёш юлдуз Ламине Ямалга қаратилди. Испаниялик иқтидор эгаси 77-дақиқада жарима зарбасидан унумли фойдаланиб, гол урди ва ўзининг индивидуал ўйинини ажойиб тарзда безаб қўйди.

Мазкур гол Ямални Чемпионлар лигаси тарихидаги Ла Лига клублари сафида жарима зарбасидан гол урган энг ёш футболчига айлантирди. У 19 ёшу 58 кунлик ҳолатида бу маррага эришиб, аввалги рекордчилар — Реал Мадрид вакили Арда Гулер ҳамда Атлетико Мадрид собиқ ҳужумчиси Серхио Агуеронинг натижаларини ортда қолдирди.

Килиан Мбаппенинг натижаси янгиланди

Шунингдек, ушбу гол Ламине Ямалнинг Чемпионлар лигасидаги умумий самарали ҳаракатлари сонини 21 тага етказди. Ҳозирда унинг ҳисобида 11 та гол ва 10 та голли узатма мавжуд.

Ушбу кўрсаткич орқали Ямал ўсмирлар ёшида Европанинг нуфузли турнирида энг кўп голли вазиятда қатнашган футболчи сифатида мутлақ рекордчига айланди. У аввалги рекордчи Килиан Мбаппенинг 20 та самарали ҳаракатдан иборат натижасини янгилади.

Янги трансферларнинг илк голлари

Барселона сафидаги йирик ғалабага бошқа футболчилар ҳам ўз ҳиссаларини қўшди. Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган ёзги трансфер Габриел Жезус 85-дақиқада каталонияликлар сафидаги ўзининг илк голини нишонлади.

Шунингдек, учрашув давомида дубл қайд этган Рафиня 57-дақиқада ўзининг иккинчи голини урган бўлса, меҳмонлардан Сем Стейн 82-дақиқада тасалли голини киритди. Якунда Ханси Флик шогирдлари Чемпионлар лигаси янги мавсумини ишончли ғалаба билан бошлади.

БарселонаЛамине ЯмалЧемпионлар лигасиFeyenoordКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:25Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиКеча, 22:38Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиКеча, 22:11«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтингКеча, 21:49«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олдиКеча, 21:29«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот бердиКеча, 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди