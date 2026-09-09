Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этди

·0·Техно
Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этди

Apple корпорацияси чоршанба куни симсиз қулоқчинларининг навбатдаги авлоди — AirPods 5 қурилмасини расман намойиш этди. Мазкур янги гаджет овоз сифатининг яхшилангани, фаол шовқинни бекор қилиш функциясининг кучайтирилгани ҳамда кенгайтирилган Siri ва Apple Intelligence имкониятлари билан бир қаторда бир қатор муҳим янгиланишларни ўз ичига олгани билан эътиборга моликдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, янги моделдаги фаол шовқинни бекор қилиш тизими аввалги авлодга нисбатан ташқи фон шовқинини 50 фоизгача кўпроқ камайтиришга қодир. Apple вакиллари ушбу кўрсаткич билан уни бозордаги энг илғор ечимлардан бири сифатида баҳоламоқда. Таъкидланишича, фаол шовқинни бекор қилиш функцияси эндиликда бутун AirPods қатори учун стандарт хусусиятга айланди.

Қулай бошқарув ва янги технологиялар

AirPods 5 моделлари авваллари фақат AirPods Pro қулоқчинларигагина хос бўлган корпусдаги овозни бошқариш имконияти билан бойитилди. Эндиликда фойдаланувчилар iPhone қурилмасини қўлга олмасдан туриб, қулоқчин корпусини юқорига ёки пастга суриш орқали товуш баландлигини осонгина ўзгартира оладилар.

H2 чипи билан жиҳозланган бошқа моделларда бўлгани каби, AirPods 5 ҳам қўлларсиз ишлайдиган Siri ва Apple Intelligence функцияларини тақдим этади. Фойдаланувчилар савол бериш, маълумот қидириш ёки йўналишларни олиш жараёнларида телефонига тегмасдан Siri билан мулоқот қилишлари мумкин бўлади.

Сунъий интеллект ва овозли режимлар

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар хабар қилишича, iOS 27 билан бета-версияда тақдим этиладиган янгиланган Siri шахсий контекстни яхшироқ тушунишга мўлжалланган. У хабарлар, электрон почта, суратлар ва бошқа иловалардаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда янада мос жавобларни тақдим этади ҳамда турли вазифаларни бажаришда кўмаклашади.

Шунингдек, қурилманинг шаффофлик режими ҳам такомиллаштирилиб, фойдаланувчиларга атрофдаги овозларни табиийроқ эшитиш имконини берди. Мослашувчан аудио муҳитга қараб шовқинни бекор қилиш ва шаффофлик режимини автоматик равишда мувозанатлаштирса, суҳбатни аниқлаш функцияси фойдаланувчи гапира бошлаганда медиа овозини пасайтиради.

Автономия ва нарх сиёсати

Қулоқчинларнинг аккумулятор қуввати ҳам сезиларли даражада яхшиланган бўлиб, AirPods 5 фаол шовқинни бекор қилиш режими ёқилган ҳолда бир марталик қувват билан 5 соатгача мусиқа тинглаш имконини беради. Қувватлаш ғилофи билан биргаликда бу кўрсаткич 22 соатгача ташкил этади.

AirPods 5 қулоқчинларининг бошланғич нархи 128 доллардан бошланади, симсиз қувватлаш ғилофига эга версияси эса 149 долларни ташкил қилади. Мазкур янги маҳсулот учун дастлабки буюртмалар эълон қилинган кундан бошлаб қабул қилина бошлади, қурилмаларнинг савдоси эса сентябрь ойидан бошланиши кутилмоқда.

AppleAirPodsAirPods 5ТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиКеча, 23:59Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиКеча, 23:58Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиКеча, 23:22Apple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиApple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиКеча, 23:22iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?iPhone 18 Pro ва Pro Max расман тақдим этилди: Янги флагманлар нимаси билан ҳайратлантирди?Кеча, 23:06Apple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиApple компанияси iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларини тақдим этдиКеча, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди