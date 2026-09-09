Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этди
Apple корпорацияси чоршанба куни симсиз қулоқчинларининг навбатдаги авлоди — AirPods 5 қурилмасини расман намойиш этди. Мазкур янги гаджет овоз сифатининг яхшилангани, фаол шовқинни бекор қилиш функциясининг кучайтирилгани ҳамда кенгайтирилган Siri ва Apple Intelligence имкониятлари билан бир қаторда бир қатор муҳим янгиланишларни ўз ичига олгани билан эътиборга моликдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, янги моделдаги фаол шовқинни бекор қилиш тизими аввалги авлодга нисбатан ташқи фон шовқинини 50 фоизгача кўпроқ камайтиришга қодир. Apple вакиллари ушбу кўрсаткич билан уни бозордаги энг илғор ечимлардан бири сифатида баҳоламоқда. Таъкидланишича, фаол шовқинни бекор қилиш функцияси эндиликда бутун AirPods қатори учун стандарт хусусиятга айланди.
Қулай бошқарув ва янги технологияларAirPods 5 моделлари авваллари фақат AirPods Pro қулоқчинларигагина хос бўлган корпусдаги овозни бошқариш имконияти билан бойитилди. Эндиликда фойдаланувчилар iPhone қурилмасини қўлга олмасдан туриб, қулоқчин корпусини юқорига ёки пастга суриш орқали товуш баландлигини осонгина ўзгартира оладилар.
H2 чипи билан жиҳозланган бошқа моделларда бўлгани каби, AirPods 5 ҳам қўлларсиз ишлайдиган Siri ва Apple Intelligence функцияларини тақдим этади. Фойдаланувчилар савол бериш, маълумот қидириш ёки йўналишларни олиш жараёнларида телефонига тегмасдан Siri билан мулоқот қилишлари мумкин бўлади.
Сунъий интеллект ва овозли режимларixbt.com ва бошқа технологик манбалар хабар қилишича, iOS 27 билан бета-версияда тақдим этиладиган янгиланган Siri шахсий контекстни яхшироқ тушунишга мўлжалланган. У хабарлар, электрон почта, суратлар ва бошқа иловалардаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда янада мос жавобларни тақдим этади ҳамда турли вазифаларни бажаришда кўмаклашади.
Шунингдек, қурилманинг шаффофлик режими ҳам такомиллаштирилиб, фойдаланувчиларга атрофдаги овозларни табиийроқ эшитиш имконини берди. Мослашувчан аудио муҳитга қараб шовқинни бекор қилиш ва шаффофлик режимини автоматик равишда мувозанатлаштирса, суҳбатни аниқлаш функцияси фойдаланувчи гапира бошлаганда медиа овозини пасайтиради.
Автономия ва нарх сиёсатиҚулоқчинларнинг аккумулятор қуввати ҳам сезиларли даражада яхшиланган бўлиб, AirPods 5 фаол шовқинни бекор қилиш режими ёқилган ҳолда бир марталик қувват билан 5 соатгача мусиқа тинглаш имконини беради. Қувватлаш ғилофи билан биргаликда бу кўрсаткич 22 соатгача ташкил этади.
AirPods 5 қулоқчинларининг бошланғич нархи 128 доллардан бошланади, симсиз қувватлаш ғилофига эга версияси эса 149 долларни ташкил қилади. Мазкур янги маҳсулот учун дастлабки буюртмалар эълон қилинган кундан бошлаб қабул қилина бошлади, қурилмаларнинг савдоси эса сентябрь ойидан бошланиши кутилмоқда.
…