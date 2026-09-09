Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)

·1·Жамият
Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)

Яқинда хонанда Сурайё Қосимова видеомурожаати орқали соғлиғи сабаб ижодида бироз танаффус қилиши ҳақида маълум қилгани ҳақида хабар берган эдик. Дилмурод исмли блогер хонанданинг ҳолидан хабар олиш учун унинг хонадонига борди.

Суҳбат давомида блогер Сурайё Қосимовадан соғлиғидаги муаммо ҳақида сўради. Хонанда жинсий томондан ўсимта аниқланганини маълум қилди.

Суҳбатда унинг оилавий ҳаёти ҳам тилга олинди. Блогер хонандадан турмуш ўртоғи бор-йўқлигини ва ҳозир қаердалигини сўради.

“Бор, лекин бизни ташлаб кетди. Нарсаларини йиғиштириб, кетди”, — деди Сурайё Қосимова.

Блогер хонандадан танишлари ва яқинлари ҳақида ҳам сўради. Бунга жавобан санъаткор сўнгги бир ярим йил ичида ҳаётида кўплаб синовлар бўлганини айтди.

“Танишлар, дўстлар кўп эди. Мана шу бир ярим йил ичида бошимга жуда кўп ишлар тушди. Ташвишлар, айрилиқларни кўрдим. Ўшанда ҳамма ўзи билан ўзи овора эканини билдим. Кўп танишлар эшигини ёпишди”, — деди хонанда.

Сурайё Қосимова фарзандлари ҳали ёш эканини, уларни ўқитиб, оёққа турғизиши ва келгусида ҳам халққа хизмат қилишни давом эттириш ниятида эканини таъкидлади.

“Фарзандларим ҳали кичкина. Уларни ўқитишим, оёққа қўйишим керак. Халққа хизмат қилишим керак. Менинг режаларим кўп. Мен саҳнага кўз учида қарамаганман. Мен саҳнани жуда кенг олганман. Мен халққа хизмат қилишим керак”, — деди у.

Хонанда ўз дарди билан ҳеч кимнинг раҳмини келтиришни истамаслигини ҳам таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳаётидаги кўплаб оғир кечинмалар ва синовлар ижодида ҳам акс этган.

Суҳбат давомида блогер хонанданинг соғлиғидан ташқари, уй-жой масаласига ҳам эътибор қаратди. Маълум бўлишича, Сурайё Қосимова узоқ йиллардан бери ижарада яшаб келмоқда.

“Дилмурод, мен ижарада тураман, ўн тўққиз йилдан бери”, — деди хонанда.

Блогер унинг гапини аниқлаштириб, “Ўн тўққиз йилдан бери ижарада турасизми?” дея сўради.

“Агар сиз ижарада яшаб кўрмаган бўлсангиз, барибир тушунмайсиз. Ижарада яшаш қанчалик қийинлигини ижарада яшаган одам билади”, — дея жавоб берди Сурайё Қосимова.

Блогернинг ушбу видеомурожаатидан сўнг ижтимоий тармоқларда хонандага далда берувчи изоҳлар кўпайди. Кўплаб кузатувчилар Сурайё Қосимовага тезроқ соғайиб кетишини тилаб, унга Аллоҳдан шифо сўраб, яхши тилакларини йўллади.

Сурайё Қосимоваблогерсоғлиқ муаммолихонандаинтернетсоциал медиахалққа хизматсингари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)Қаршида 19 ёшли йигит профилактика инспекторлари томонидан калтаклангани айтилмоқда (видео)Кеча, 22:37Баланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиБаланд мусиқа сабаб тез ёрдамни эшитмаган BYD ҳайдовчиси жазоландиКеча, 22:05Болливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиБолливуд юлдузи Шоҳруххон Ўзбекистонга келиши мумкин: таклифлар очиқландиКеча, 21:22Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Кеча, 19:35Қидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Volkswagen” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиКеча, 17:24 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилди 110 миллион сўм миқдоридаги алимент олдиндан тўлаб берилдиКеча, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари