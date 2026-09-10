Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қилади
Apple компанияси ўзининг сўнгги тақдимотида ақлли соатлар учун мўлжалланган янги аудио интеллект функцияларини намойиш этди. Унга кўра, Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 қурилмаларида эндиликда суҳбатларни ёзиб олиб, уларнинг қисқача мазмунини тузиб берувчи махсус ёрдамчи ишга туширилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгилик кундалик мулоқотларни автоматик равишда таҳлил қилиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Siri Рекап деб номланган янги хусусият атроф-муҳитдаги товушларни тинглаш орқали суҳбатлардан муҳим маълумотларни ажратиб олади. Apple Intelligence технологияси ёрдамида суҳбат учун автоматик равишда сарлавҳа, қисқача баён ва асосий бандлар тузилади. Фойдаланувчилар яратилган хулосаларни Siri иловаси орқали қулай тарзда кўриб чиқишлари мумкин бўлади.
Махфийлик ва созлаш имкониятлариКомпания вакилларининг таъкидлашича, мазкур функцияни ҳар доим ёниқ ҳолатда қолдириш, маълум бир жадвал асосида созлаш ёки бутунлай ўчириб қўйиш имконияти мавжуд. Доимий равишда товушларни тинглаб борувчи бундай тизимлар табиий равишда айрим махфийлик саволларини туғдириши мумкин. Шунга қарамай, Siri Рекап суҳбатдошларнинг овозини фарқламайди ва хом аудио ёзувларни сақлаб қолмайди.
Шунингдек, тақдим этилган янги имкониятлар қаторига Ливе Rewind функцияси ҳам киритилди. Унга кўра, фойдаланувчилар рақамли тожчани (дигитал кровн) икки марта босиш орқали охирги 15 сониялик суҳбатни қайта эслаб, унинг хулосасини олишлари мумкин. Бу маълумотлар охиригача шифрланган бўлиб, хавфсизлик чоралари кучайтирилган.
Audiо интеллектнинг бошқа имкониятлариТақдим этилган янги аудио хусусиятлар фақатгина суҳбатларни қайд этиш билан чекланиб қолмайди. Apple Watch қурилмаларида энди қўшиқларни дарҳол аниқлайдиган Шазам хизмати ҳам ишлайди. Бу эса Apple компаниясининг Google томонидан тақдим этилган Нов Плайинг функциясига етиб олганини кўрсатади.
Бундан ташқари, соат атрофдаги баланд товушларни, жумладан, сиреналар, сигналлар, эшик қўнғироқлари ёки чақалоқ йиғисини таниб олиш ва эгасини хабардор қилиш қобилиятига эга бўлди. Ушбу янгиликлар фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётини янада хавфсиз ва қулай қилишга қаратилган бўлиб,Granola ва Circleбакк каби бошқа машҳур иловалар имкониятларига ўхшаб кетади.
…