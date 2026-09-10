Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қилади

·10·Техно
Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қилади

Apple компанияси ўзининг сўнгги тақдимотида ақлли соатлар учун мўлжалланган янги аудио интеллект функцияларини намойиш этди. Унга кўра, Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 қурилмаларида эндиликда суҳбатларни ёзиб олиб, уларнинг қисқача мазмунини тузиб берувчи махсус ёрдамчи ишга туширилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур янгилик кундалик мулоқотларни автоматик равишда таҳлил қилиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Siri Рекап деб номланган янги хусусият атроф-муҳитдаги товушларни тинглаш орқали суҳбатлардан муҳим маълумотларни ажратиб олади. Apple Intelligence технологияси ёрдамида суҳбат учун автоматик равишда сарлавҳа, қисқача баён ва асосий бандлар тузилади. Фойдаланувчилар яратилган хулосаларни Siri иловаси орқали қулай тарзда кўриб чиқишлари мумкин бўлади.

Махфийлик ва созлаш имкониятлари

Компания вакилларининг таъкидлашича, мазкур функцияни ҳар доим ёниқ ҳолатда қолдириш, маълум бир жадвал асосида созлаш ёки бутунлай ўчириб қўйиш имконияти мавжуд. Доимий равишда товушларни тинглаб борувчи бундай тизимлар табиий равишда айрим махфийлик саволларини туғдириши мумкин. Шунга қарамай, Siri Рекап суҳбатдошларнинг овозини фарқламайди ва хом аудио ёзувларни сақлаб қолмайди.

Шунингдек, тақдим этилган янги имкониятлар қаторига Ливе Rewind функцияси ҳам киритилди. Унга кўра, фойдаланувчилар рақамли тожчани (дигитал кровн) икки марта босиш орқали охирги 15 сониялик суҳбатни қайта эслаб, унинг хулосасини олишлари мумкин. Бу маълумотлар охиригача шифрланган бўлиб, хавфсизлик чоралари кучайтирилган.

Audiо интеллектнинг бошқа имкониятлари

Тақдим этилган янги аудио хусусиятлар фақатгина суҳбатларни қайд этиш билан чекланиб қолмайди. Apple Watch қурилмаларида энди қўшиқларни дарҳол аниқлайдиган Шазам хизмати ҳам ишлайди. Бу эса Apple компаниясининг Google томонидан тақдим этилган Нов Плайинг функциясига етиб олганини кўрсатади.

Бундан ташқари, соат атрофдаги баланд товушларни, жумладан, сиреналар, сигналлар, эшик қўнғироқлари ёки чақалоқ йиғисини таниб олиш ва эгасини хабардор қилиш қобилиятига эга бўлди. Ушбу янгиликлар фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётини янада хавфсиз ва қулай қилишга қаратилган бўлиб,Granola ва Circleбакк каби бошқа машҳур иловалар имкониятларига ўхшаб кетади.

Apple WatchSiri РекапApple IntelligenceТехнологияШазам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиБугун, 00:27Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиApple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиБугун, 00:23Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиКеча, 23:59Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиКеча, 23:58Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиКеча, 23:50Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди