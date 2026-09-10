Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилди

·10·Техно
Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилди

Технология оламида узоқ кутилган янгилик юз берди: Apple компанияси ўзининг илк буклама телефонини намойиш этди. Дуо деб номланган ушбу янги қурилма нафақат смартфонлар бозоридаги ёндашувни ўзгартириши, балки буклама экранли гаджетларнинг энг оғриқли нуқтаси бўлган чидамлилик муаммосига ечим топиши билан эътиборга моликдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма бундай турдаги гаджетларга хос бўлган тез эскириш ва механик нуқсонлар муаммосини ҳал қилишга қаратилган инновацион ҳимоя қатламлари билан жиҳозланган. Маълумки, буклама телефонлар анъанавий смартфонларга қараганда икки баравар кўп юкламага учрайди ва кўпинча тез ишдан чиқади. Apple муҳандислари бу сафар бутунлай янги ёндашувни қўллашга қарор қилишди.

Сунъий интеллект ва илғор технологиялар

Компаниянинг бош аппарат таъминоти директори Джонй Сроужи Apple томонидан ўтказилган тақдимотда қурилманинг энг муҳим қисми — унинг илмоқли механизми сунъий интеллект ва 3D-принтер ёрдамида ишлаб чиқилганини маълум қилди. Ишлаб чиқариш жараёнида ҳар бир алоҳида илмоқни ўзининг энг мос корпуси билан мукаммал даражада мослаштириш учун махсус сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланилган.

Сроужи сўзларига кўра, ишлаб чиқариш жараёнида конфокал лазер ҳар бир алоҳида блокнинг топографиясини босқичма-босқич сканерлайди. Шундан сўнг, юзадаги ҳар қандай номукаммалликни бартараф этиш учун махсус фотополимернинг 25 тагача микро қатлами 3D-принтерда чоп этилади. Бу эса деталларнинг мукаммал текислиги ва мутлақ аниқлигини таъминлайди.

Чидамлилик ва экран технологиялари

Дуо моделининг чидамлилигини ошириш учун нафақат механизм, балки экран юзаси ҳам алоҳида эътибор билан ишланган. Apple мутахассислари қурилмага ёруғлик қайтишини сезиларли даражада камайтирадиган махсус нано-текислик қопламасини қўшишган. Шунингдек, экран мустаҳкамлигини янада ошириш мақсадида кўп қатламли ламинация стратегияси жорий этилган.

Бундай мураккаб муҳандислик ечимлари ва илғор технологияларнинг қўлланиши Дуо моделини бозордаги бошқа рақобатчилардан яққол ажратиб туради. Гарчи Apple бу ҳимоя чоралари қурилманинг узоқ муддат давомида мукаммал ҳолатда сақланишини таъминлай оладими ёки йўқми, буни вақт кўрсатишини тан олса-да, компаниянинг инновацияларга бўлган интилиши таҳсинга лойиқ.

AppleДуоБуклама телефонСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиApple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиБугун, 00:23Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиКеча, 23:59Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиКеча, 23:58Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиКеча, 23:50Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди