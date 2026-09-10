Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилди
Технология оламида узоқ кутилган янгилик юз берди: Apple компанияси ўзининг илк буклама телефонини намойиш этди. Дуо деб номланган ушбу янги қурилма нафақат смартфонлар бозоридаги ёндашувни ўзгартириши, балки буклама экранли гаджетларнинг энг оғриқли нуқтаси бўлган чидамлилик муаммосига ечим топиши билан эътиборга моликдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма бундай турдаги гаджетларга хос бўлган тез эскириш ва механик нуқсонлар муаммосини ҳал қилишга қаратилган инновацион ҳимоя қатламлари билан жиҳозланган. Маълумки, буклама телефонлар анъанавий смартфонларга қараганда икки баравар кўп юкламага учрайди ва кўпинча тез ишдан чиқади. Apple муҳандислари бу сафар бутунлай янги ёндашувни қўллашга қарор қилишди.
Сунъий интеллект ва илғор технологияларКомпаниянинг бош аппарат таъминоти директори Джонй Сроужи Apple томонидан ўтказилган тақдимотда қурилманинг энг муҳим қисми — унинг илмоқли механизми сунъий интеллект ва 3D-принтер ёрдамида ишлаб чиқилганини маълум қилди. Ишлаб чиқариш жараёнида ҳар бир алоҳида илмоқни ўзининг энг мос корпуси билан мукаммал даражада мослаштириш учун махсус сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланилган.
Сроужи сўзларига кўра, ишлаб чиқариш жараёнида конфокал лазер ҳар бир алоҳида блокнинг топографиясини босқичма-босқич сканерлайди. Шундан сўнг, юзадаги ҳар қандай номукаммалликни бартараф этиш учун махсус фотополимернинг 25 тагача микро қатлами 3D-принтерда чоп этилади. Бу эса деталларнинг мукаммал текислиги ва мутлақ аниқлигини таъминлайди.
Чидамлилик ва экран технологиялариДуо моделининг чидамлилигини ошириш учун нафақат механизм, балки экран юзаси ҳам алоҳида эътибор билан ишланган. Apple мутахассислари қурилмага ёруғлик қайтишини сезиларли даражада камайтирадиган махсус нано-текислик қопламасини қўшишган. Шунингдек, экран мустаҳкамлигини янада ошириш мақсадида кўп қатламли ламинация стратегияси жорий этилган.
Бундай мураккаб муҳандислик ечимлари ва илғор технологияларнинг қўлланиши Дуо моделини бозордаги бошқа рақобатчилардан яққол ажратиб туради. Гарчи Apple бу ҳимоя чоралари қурилманинг узоқ муддат давомида мукаммал ҳолатда сақланишини таъминлай оладими ёки йўқми, буни вақт кўрсатишини тан олса-да, компаниянинг инновацияларга бўлган интилиши таҳсинга лойиқ.
…