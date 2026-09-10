Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этди

·11·Техно
Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этди

Apple компанияси расман тақдим этган янги A20 Pro однокристалли тизими смартфонлар бозорида муҳим бурилиш ясаб, илк бор 2-нанометрли технологияга асосланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу илғор платформа янги авлод флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда кутилган илк буклама смартфон iPhone Дуо моделларининг асосий ўзагига айланди. Мазкур процессор ўзининг юқори унумдорлиги ва энг замонавий технологик ечимлари билан мобил саноатда янги стандартларни белгиламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

A20 Pro архитектураси олтита ядрога эга CPU тизимини ўз ичига олади, улардан иккитаси юқори унумдорликдаги Супер Коре ядролари ва тўрттаси энергия тежамкор ядролардир. Компания баёнотига кўра, Супер Коре ядролари аввалги авлод СоК эквивалентларига нисбатан 20 фоизга тезроқ ишлайди, кичик ядролар эса махсус ўрнатилган нейрон тезлатгичлар билан жиҳозланган. Ушбу кўрсаткичлар туфайли Apple мазкур ишланмани «стол усти классидаги» ва смартфонлар орасидаги энг тезкор процессор сифатида таърифламоқда.

Графика ва сунъий интеллект имкониятлари

График қисм янги етти ядроли GPU ҳисобига сезиларли даражада кучайтирилди. Apple айрим масалаларда 40 фоизлик унумдорлик ўсишини, кенгайтирилган хотира ўтказиш қобилиятини ҳамда сунъий интеллект вазифаларида фаол фойдаланиладиган FP8 форматидаги ҳисоб-китобларнинг икки карра тезлашганини маълум қилди. Чипнинг сунъий интеллект имкониятлари 32 ядроли иккита нейрон процессоридан иборат алоҳида кичик тизим томонидан таъминланади.

Хотира ўтказиш қобилияти 50 фоизга ошган бўлиб, фойдаланилаётган интерфейс Apple тарихидаги энг кенг интерфейс сифатида эътироф этилмоқда. Шу билан бирга, ixbt.com хабар беришича, муҳандислар қурилманинг совутиш тизимини тубдан қайта лойиҳалаштирдилар. Эндиликда хотира кристалл иссиқлигини чиқариб юборишга тўсқинлик қилмайдиган қилиб жойлаштирилган, буғ камераси майдони эса iPhone 17 Pro билан солиштирганда уч баравар кенгайтирилган.

Янги алоқа модуллари ва автономлик

Конструкцияда графит ва мис миқдорининг оширилиши узоқ муддатли юкламалар пайтида унумдорликни 40 фоизга оширишга ва қизиб кетиш (троттлинг) ҳолатларида iPhone 16 Pro кўрсаткичларини икки баравар ортда қолдиришга имкон берди. Шунингдек, Apple флагманлардаги Qualcomm ечимларидан воз кечиб, ўзининг C2 уяли алоқа модемини тақдим этди. Ушбу модем маълумотларни узатиш тезлигини ошириб, энергия сарфини 15 фоизга камайтиради, Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 учун эса алоҳида N1 чипи жавоб беради.

Янада тежамкор A20 Pro процессори ва янги аккумуляторлар уйғунлиги смартфонларнинг ишлаш вақтини кескин узайтирди. Тақдимот маълумотларига кўра, iPhone 18 Pro видеони 36 соатгача, Pro Max модели эса 45 соатгача узлуксиз ижро эта олади. Кундалик фойдаланиш режимини имитация қилувчи тестларда эса янги қурилмалар қувватлантиришсиз мос равишда 24 ва 30 соатгача хизмат қилишини кўрсатди.

AppleA20 ProiPhone 18 ProСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиБугун, 00:27Apple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиApple сунъий интеллект даврида iPhone суратлари ҳақиқийлигини исботловчи функцияни тақдим этдиКеча, 23:59Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиКеча, 23:58Apple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиApple компанияси янг соҳиби AirPods 5 қулоқчинларини тақдим этдиКеча, 23:50Apple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиApple соғликни баҳоловчи янги Ҳеалт иловасини тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди