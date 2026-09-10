Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этди
Apple компанияси расман тақдим этган янги A20 Pro однокристалли тизими смартфонлар бозорида муҳим бурилиш ясаб, илк бор 2-нанометрли технологияга асосланди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу илғор платформа янги авлод флагман қурилмалари — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ҳамда кутилган илк буклама смартфон iPhone Дуо моделларининг асосий ўзагига айланди. Мазкур процессор ўзининг юқори унумдорлиги ва энг замонавий технологик ечимлари билан мобил саноатда янги стандартларни белгиламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
A20 Pro архитектураси олтита ядрога эга CPU тизимини ўз ичига олади, улардан иккитаси юқори унумдорликдаги Супер Коре ядролари ва тўрттаси энергия тежамкор ядролардир. Компания баёнотига кўра, Супер Коре ядролари аввалги авлод СоК эквивалентларига нисбатан 20 фоизга тезроқ ишлайди, кичик ядролар эса махсус ўрнатилган нейрон тезлатгичлар билан жиҳозланган. Ушбу кўрсаткичлар туфайли Apple мазкур ишланмани «стол усти классидаги» ва смартфонлар орасидаги энг тезкор процессор сифатида таърифламоқда.
Графика ва сунъий интеллект имкониятлариГрафик қисм янги етти ядроли GPU ҳисобига сезиларли даражада кучайтирилди. Apple айрим масалаларда 40 фоизлик унумдорлик ўсишини, кенгайтирилган хотира ўтказиш қобилиятини ҳамда сунъий интеллект вазифаларида фаол фойдаланиладиган FP8 форматидаги ҳисоб-китобларнинг икки карра тезлашганини маълум қилди. Чипнинг сунъий интеллект имкониятлари 32 ядроли иккита нейрон процессоридан иборат алоҳида кичик тизим томонидан таъминланади.
Хотира ўтказиш қобилияти 50 фоизга ошган бўлиб, фойдаланилаётган интерфейс Apple тарихидаги энг кенг интерфейс сифатида эътироф этилмоқда. Шу билан бирга, ixbt.com хабар беришича, муҳандислар қурилманинг совутиш тизимини тубдан қайта лойиҳалаштирдилар. Эндиликда хотира кристалл иссиқлигини чиқариб юборишга тўсқинлик қилмайдиган қилиб жойлаштирилган, буғ камераси майдони эса iPhone 17 Pro билан солиштирганда уч баравар кенгайтирилган.
Янги алоқа модуллари ва автономликКонструкцияда графит ва мис миқдорининг оширилиши узоқ муддатли юкламалар пайтида унумдорликни 40 фоизга оширишга ва қизиб кетиш (троттлинг) ҳолатларида iPhone 16 Pro кўрсаткичларини икки баравар ортда қолдиришга имкон берди. Шунингдек, Apple флагманлардаги Qualcomm ечимларидан воз кечиб, ўзининг C2 уяли алоқа модемини тақдим этди. Ушбу модем маълумотларни узатиш тезлигини ошириб, энергия сарфини 15 фоизга камайтиради, Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 учун эса алоҳида N1 чипи жавоб беради.
Янада тежамкор A20 Pro процессори ва янги аккумуляторлар уйғунлиги смартфонларнинг ишлаш вақтини кескин узайтирди. Тақдимот маълумотларига кўра, iPhone 18 Pro видеони 36 соатгача, Pro Max модели эса 45 соатгача узлуксиз ижро эта олади. Кундалик фойдаланиш режимини имитация қилувчи тестларда эса янги қурилмалар қувватлантиришсиз мос равишда 24 ва 30 соатгача хизмат қилишини кўрсатди.
…