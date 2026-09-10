Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди

·32·Техно
Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди

Honor компанияси ўзининг бўлажак флагмани — Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг имкониятларини ошкор қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, бренд маҳсулотлар линияси президенти Фан Фей янги қурилманинг камера имкониятларини намойиш этувчи дастлабки суратларни расман эълон қилди. Мазкур флеш-тақдимот технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотди, чунки флагман мобил фотография ва профессионал видеотасвирга олишда мутлақо янги стандартларни белгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илғор оптика ва икки карра 200 мегапикселли сенсорлар

Янги Honor Magic 9 Pro Max моделининг энг асосий техник хусусиятларидан бири бу иккита 200 мегапикселли камералар тизимидир. Мазкур ечимга кўра, ҳам асосий модул, ҳам перископик камера шунчалик юқори аниқликдаги сенсорлар билан жиҳозланган. Ушбу илғор датчиклар Германиянинг машҳур киноанжомлар ишлаб чиқарувчи ARRI компанияси билан яқин ҳамкорликда яратилгани қурилманинг профессионал даражадаги суратга олиш қобилиятидан дарак беради.

Эълон қилинган илк суратлардан бирида 100 мм эквивалентдаги фокус масофаси (ЭФР) қайд этилган бўлса, иккинчисида эса 500 мм кўрсаткич акс эттирилган. Маълум бўлишича, иккинчи ҳолатдаги сурат махсус G500 номли фирмавий телеконвертернинг ёрдамида олинган бўлиб, у 5,88 бараварли оптик яқинлаштиришни таъминлайди. Шунингдек, харидорларга 2,35x оптик зумни берувчи G200 телеконвертери ҳам таклиф этилиши кутилмоқда.

Профессионал видеотасвир ва илғор барқарорлаштириш

Смартфон нафақат сифатли суратлар, балки профессионал даражадаги видеоижро учун ҳам мослаштирилган. Хабар қилинишича, Honor компанияси видео суратга олиш жараёнида ARRI LogC3 қўллаб-қувватланишини ҳамда 4:2:2 APВ форматида 10-битли ёзувни амалга ошириш имкониятини жорий этган. Бу эса киноижодкорлар ва контент яратувчилар учун мобил қурилмада туриб профессионал даражадаги ранг-баранглик ва сифатга эга кадрлар ёзиб олиш йўлини очади.

Қурилманинг асосий камераси механик карданни барқарорлаштириш тизими билан таъминланган бўлиб, у 3 даражагача компенсация бурчагини ва СИПА 8.0 сертификатини қўлга киритган. Honor таъкидлашича, янги ТруеШифт номли технология тасвирни таҳлил қилиб, сунъий интеллект ёрдамида ҳаракатларни сониясига 1000 мартагача олдиндан тахмин қилади. Бу қўлда суратга олиш чоғида юзага келадиган энг кичик тебранишларни ҳам самарали равишда йўқотишга хизмат қилади.

Технологик олам эътиборини тортган ушбу илғор флагманнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 28-сентябрь куни Хитойда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ушбу тақдимот давомида компания янги смартфоннинг қолган техник хусусиятлари ва халқаро бозорга чиқиш муддатлари ҳақида ҳам батафсил маълумот бериши кутилмоқда.

HonorМагик 9 Pro MaxСмартфонКамераТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиApple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиБугун, 00:54Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиБугун, 00:27Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиApple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди