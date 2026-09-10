Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди
Honor компанияси ўзининг бўлажак флагмани — Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг имкониятларини ошкор қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, бренд маҳсулотлар линияси президенти Фан Фей янги қурилманинг камера имкониятларини намойиш этувчи дастлабки суратларни расман эълон қилди. Мазкур флеш-тақдимот технология ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотди, чунки флагман мобил фотография ва профессионал видеотасвирга олишда мутлақо янги стандартларни белгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илғор оптика ва икки карра 200 мегапикселли сенсорларЯнги Honor Magic 9 Pro Max моделининг энг асосий техник хусусиятларидан бири бу иккита 200 мегапикселли камералар тизимидир. Мазкур ечимга кўра, ҳам асосий модул, ҳам перископик камера шунчалик юқори аниқликдаги сенсорлар билан жиҳозланган. Ушбу илғор датчиклар Германиянинг машҳур киноанжомлар ишлаб чиқарувчи ARRI компанияси билан яқин ҳамкорликда яратилгани қурилманинг профессионал даражадаги суратга олиш қобилиятидан дарак беради.
Эълон қилинган илк суратлардан бирида 100 мм эквивалентдаги фокус масофаси (ЭФР) қайд этилган бўлса, иккинчисида эса 500 мм кўрсаткич акс эттирилган. Маълум бўлишича, иккинчи ҳолатдаги сурат махсус G500 номли фирмавий телеконвертернинг ёрдамида олинган бўлиб, у 5,88 бараварли оптик яқинлаштиришни таъминлайди. Шунингдек, харидорларга 2,35x оптик зумни берувчи G200 телеконвертери ҳам таклиф этилиши кутилмоқда.
Профессионал видеотасвир ва илғор барқарорлаштиришСмартфон нафақат сифатли суратлар, балки профессионал даражадаги видеоижро учун ҳам мослаштирилган. Хабар қилинишича, Honor компанияси видео суратга олиш жараёнида ARRI LogC3 қўллаб-қувватланишини ҳамда 4:2:2 APВ форматида 10-битли ёзувни амалга ошириш имкониятини жорий этган. Бу эса киноижодкорлар ва контент яратувчилар учун мобил қурилмада туриб профессионал даражадаги ранг-баранглик ва сифатга эга кадрлар ёзиб олиш йўлини очади.
Қурилманинг асосий камераси механик карданни барқарорлаштириш тизими билан таъминланган бўлиб, у 3 даражагача компенсация бурчагини ва СИПА 8.0 сертификатини қўлга киритган. Honor таъкидлашича, янги ТруеШифт номли технология тасвирни таҳлил қилиб, сунъий интеллект ёрдамида ҳаракатларни сониясига 1000 мартагача олдиндан тахмин қилади. Бу қўлда суратга олиш чоғида юзага келадиган энг кичик тебранишларни ҳам самарали равишда йўқотишга хизмат қилади.
Технологик олам эътиборини тортган ушбу илғор флагманнинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 28-сентябрь куни Хитойда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ушбу тақдимот давомида компания янги смартфоннинг қолган техник хусусиятлари ва халқаро бозорга чиқиш муддатлари ҳақида ҳам батафсил маълумот бериши кутилмоқда.
…