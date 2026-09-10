Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширди

·32·Техно
Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширди

Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагманлари — iPhone 18 ва бренд тарихидаги илк букламафон бўлган iPhone Дуо смартфонларини тақдим этди. Бироқ, эътибор янги ва қимматбаҳо қурилмаларга қаратилган бир пайтда, технология гиганти бозордаги мавжуд бошқа моделлар нархини 100 долларга қимматлаштирди. Ушбу ўзгариш компаниянинг онлайн дўконида дарҳол ўз аксини топди ва харидорлар орасида муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, нархлар сиёсатининг ўзгариши эски авлод смартфонларига ҳам таъсир кўрсатди. Жумладан, iPhone 16 моделининг бошланғич нархи 799 долларни, iPhone 17e 699 долларни, iPhone 17 эса 899 долларни ташкил этди. Шунингдек, iPhone Air модели эндиликда камида 1099 доллардан сотила бошланди. Нархлар ошиши баъзи халқаро бозорларда, хусусан, Ҳиндистонда янада кескинроқ сезилиб, қарийб 20,5 фоизга қимматлашгани қайд этилди.

Нархлар сиёсатидаги ноодатий ўзгариш

Мазкур қадам Apple учун бироз ноодатий ҳисобланади. Одатда, янги авлод iPhone смартфонларининг бозорга чиқиши эски моделлар нархининг пасайишига олиб келар эди. Бироқ, бу сафарги қимматлашиш мутахассислар учун тўсатдан юз берган янгилик бўлмади, чунки охирги ойларда технология бозорида шундай тахминлар фаол муҳокама қилинаётган эди. Шунинг билан бирга, компания iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max моделларини ишлаб чиқаришни тўхтатди.

Нархларнинг ошишига асосий сабаб сифатида глобал миқёсда хотира ва сақлаш чиплари тақчиллиги юзага келгани кўрсатилмоқда. Сунъий интеллект компаниялари ва булутли маълумотлар марказлари томонидан бундай бутловчи қисмларга талабнинг кескин ортиши саноатдаги харажатларни кўпайтириб юборди. Аввалроқ, собиқ раҳбар Tim Cook Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида ортиб бораётган харажатларни компания ўз зиммасига тўлиқ ола олмаслигини ва нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишини таъкидлаган эди.

Бозордаги рақобат ва келажакдаги таъсир

Хотира чиплари нархининг ошиши ортидан Apple июль ойидаёқ ўзининг Мак ва iPad қурилмалари нархларини ҳам юқорига ўзгартирган эди. Шунингдек, экспертларнинг фикрича, iPhone нархларининг ошишига Samsung ва Google каби асосий рақобатчиларнинг ҳам ўз маҳсулотлари нархини кўтариб бораётгани сабаб бўлиши мумкин. Бу рақобат шароитида Apple ўз даромадли позициясини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.

Бошқа томондан, компания ўзининг янги Упграде дастурини ишга туширган бўлиб, у харидорларга смартфон нархини қулай ойлик тўловларга бўлиб тўлаш имконини беради. Apple мазкур молиявий механизм истеъмолчилар учун нарх сакрашини бироз юмшатиб кўрсатишига ва харидлар ҳажмига салбий таъсирини камайтиришига умид қилмоқда.

AppleИПҳонеТехнологияСмартфонБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиБугун, 00:50Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиБугун, 00:27Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиApple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди