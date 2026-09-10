Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширди
Apple компанияси ўзининг навбатдаги флагманлари — iPhone 18 ва бренд тарихидаги илк букламафон бўлган iPhone Дуо смартфонларини тақдим этди. Бироқ, эътибор янги ва қимматбаҳо қурилмаларга қаратилган бир пайтда, технология гиганти бозордаги мавжуд бошқа моделлар нархини 100 долларга қимматлаштирди. Ушбу ўзгариш компаниянинг онлайн дўконида дарҳол ўз аксини топди ва харидорлар орасида муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, нархлар сиёсатининг ўзгариши эски авлод смартфонларига ҳам таъсир кўрсатди. Жумладан, iPhone 16 моделининг бошланғич нархи 799 долларни, iPhone 17e 699 долларни, iPhone 17 эса 899 долларни ташкил этди. Шунингдек, iPhone Air модели эндиликда камида 1099 доллардан сотила бошланди. Нархлар ошиши баъзи халқаро бозорларда, хусусан, Ҳиндистонда янада кескинроқ сезилиб, қарийб 20,5 фоизга қимматлашгани қайд этилди.
Нархлар сиёсатидаги ноодатий ўзгаришМазкур қадам Apple учун бироз ноодатий ҳисобланади. Одатда, янги авлод iPhone смартфонларининг бозорга чиқиши эски моделлар нархининг пасайишига олиб келар эди. Бироқ, бу сафарги қимматлашиш мутахассислар учун тўсатдан юз берган янгилик бўлмади, чунки охирги ойларда технология бозорида шундай тахминлар фаол муҳокама қилинаётган эди. Шунинг билан бирга, компания iPhone 17 Pro ва iPhone 17 Pro Max моделларини ишлаб чиқаришни тўхтатди.
Нархларнинг ошишига асосий сабаб сифатида глобал миқёсда хотира ва сақлаш чиплари тақчиллиги юзага келгани кўрсатилмоқда. Сунъий интеллект компаниялари ва булутли маълумотлар марказлари томонидан бундай бутловчи қисмларга талабнинг кескин ортиши саноатдаги харажатларни кўпайтириб юборди. Аввалроқ, собиқ раҳбар Tim Cook Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида ортиб бораётган харажатларни компания ўз зиммасига тўлиқ ола олмаслигини ва нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишини таъкидлаган эди.
Бозордаги рақобат ва келажакдаги таъсирХотира чиплари нархининг ошиши ортидан Apple июль ойидаёқ ўзининг Мак ва iPad қурилмалари нархларини ҳам юқорига ўзгартирган эди. Шунингдек, экспертларнинг фикрича, iPhone нархларининг ошишига Samsung ва Google каби асосий рақобатчиларнинг ҳам ўз маҳсулотлари нархини кўтариб бораётгани сабаб бўлиши мумкин. Бу рақобат шароитида Apple ўз даромадли позициясини сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда.
Бошқа томондан, компания ўзининг янги Упграде дастурини ишга туширган бўлиб, у харидорларга смартфон нархини қулай ойлик тўловларга бўлиб тўлаш имконини беради. Apple мазкур молиявий механизм истеъмолчилар учун нарх сакрашини бироз юмшатиб кўрсатишига ва харидлар ҳажмига салбий таъсирини камайтиришига умид қилмоқда.
…