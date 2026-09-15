Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказди
Замонавий технологиялар оламида робототехника соҳасидаги сўнгги ютуқлар нафақат мутахассислар, балки йирик корпорациялар раҳбарларининг ҳам жиддий қизиқишига сабаб бўлмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Xiaomi Груп асосчиси Лэй Тсззюн Unitree Роботикс компаниясига ташриф буюриб, сўнгги авлод humanоид роботларининг имкониятларини шахсан синаб кўрди. Ушбу ташриф инсон ва сунъий интеллект бошқарувидаги механик тизимлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янги босқичини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ташриф давомида Unitree Роботикс асосчиси Ван Синсин юқори мартабали меҳмонни шахсан кузатиб, компания ишланмалари тақдимотини ўтказди. Тақдимот жараёнида диққатга сазовор воқеа юз берди: humanоид робот Xiaomi Skyномад N90 деб номланган намойиш машинаси томон яқинлашиб, унга диққат билан назар ташлади ва қўл силтаб саломлашди. Бу каби автоном ҳаракатлар замонавий роботларнинг атроф-муҳитни идрок этиш ва объектлар билан мулоқотса киришиш салоҳияти нақадар ошганидан далолат беради.
Роботлар билан жанговар синовларТадбирнинг энг қизғин қисми инсон ва робот ўртасидаги кутилмаган жисмоний мулоқотга тўғри келди. Меҳмон роботларнинг жанг санъатларини намойиш этишига гувоҳ бўлибгина қолмай, улардан бири билан кичик спарринг ўтказишга қарор қилди. Лэй Тсззюн роботга зарба берди, натижада механик қурилма бироз қалтис ҳаракатланиб, орқага бир неча қадам ташлади.
Шунга қарамай, юқори технологияли алгоритмик мувозанатлаш тизими ўз вазифасини аъло даражада бажарди. Робот дарҳол ўз мувозанатини тиклаб, йиқилиб тушишнинг олдини олди. Бу каби синовлар робототехника маҳсулотларининг жисмоний чидамлилиги ва турғунлиги тобора мукаммаллашиб бораётганини амалда тасдиқлади.
Таъкидлаш жоизки, икки компания ўртасидаги алоқалар узоқ тарихга эга. Аввалроқ Лэй Тсззюн Шунвеи Капитал инвестиция фондига бундан беш йил муқаддам Unitree лойиҳасига сармоя киритиш имкониятини яратиб бергани учун Ван Синсинга жамоатчилик олдида миннатдорлик билдирган эди. Бугунги кунда ушбу ҳамкорликнинг мевалари яққол кўзга ташланмоқда.
Саноатдаги сўнгги янгиликларҲозирги кунда Unitree Роботикс ўз маҳсулотларини фаол равишда такомиллаштириб бормоқда. Хусусан, компания аввалги G1 модели билан солиштирганда бир йўла олтита муҳим яхшиланишга эга бўлган янгиланган G1+ гуманоид роботини расман тақдим этган эди. Мазкур турдаги роботлар аллақачон жанг қилиш, рақсга тушиш ҳамда мураккаб жисмоний ҳаракатларни бажариш кўникмаларини ўзлаштириб улгурган.
Робототехника оламида бундай хавфли ва қизиқарли ҳолатлар илгари ҳам кузатилган. Масалан, 2026-йилги Бутунжаҳон робототехника конференцияси (ВРК 2026) доирасида ЗҚГаме асосчиси ва бош директори Чжао Тонгян T800 роботи томонидан зарба еб ерга қулаган видеоролиги интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Буларнинг барчаси келажакда сунъий интеллект ва роботлар билан ишлашда хавфсизлик чораларини янада кучайтириш зарурлигини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…