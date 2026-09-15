Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказди

·4·Техно
Xiaomi раҳбари ҳуманоид робот билан кутилмаган спарринг ўтказди

Замонавий технологиялар оламида робототехника соҳасидаги сўнгги ютуқлар нафақат мутахассислар, балки йирик корпорациялар раҳбарларининг ҳам жиддий қизиқишига сабаб бўлмоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Xiaomi Груп асосчиси Лэй Тсззюн Unitree Роботикс компаниясига ташриф буюриб, сўнгги авлод humanоид роботларининг имкониятларини шахсан синаб кўрди. Ушбу ташриф инсон ва сунъий интеллект бошқарувидаги механик тизимлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг янги босқичини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташриф давомида Unitree Роботикс асосчиси Ван Синсин юқори мартабали меҳмонни шахсан кузатиб, компания ишланмалари тақдимотини ўтказди. Тақдимот жараёнида диққатга сазовор воқеа юз берди: humanоид робот Xiaomi Skyномад N90 деб номланган намойиш машинаси томон яқинлашиб, унга диққат билан назар ташлади ва қўл силтаб саломлашди. Бу каби автоном ҳаракатлар замонавий роботларнинг атроф-муҳитни идрок этиш ва объектлар билан мулоқотса киришиш салоҳияти нақадар ошганидан далолат беради.

Роботлар билан жанговар синовлар

Тадбирнинг энг қизғин қисми инсон ва робот ўртасидаги кутилмаган жисмоний мулоқотга тўғри келди. Меҳмон роботларнинг жанг санъатларини намойиш этишига гувоҳ бўлибгина қолмай, улардан бири билан кичик спарринг ўтказишга қарор қилди. Лэй Тсззюн роботга зарба берди, натижада механик қурилма бироз қалтис ҳаракатланиб, орқага бир неча қадам ташлади.

Шунга қарамай, юқори технологияли алгоритмик мувозанатлаш тизими ўз вазифасини аъло даражада бажарди. Робот дарҳол ўз мувозанатини тиклаб, йиқилиб тушишнинг олдини олди. Бу каби синовлар робототехника маҳсулотларининг жисмоний чидамлилиги ва турғунлиги тобора мукаммаллашиб бораётганини амалда тасдиқлади.

Таъкидлаш жоизки, икки компания ўртасидаги алоқалар узоқ тарихга эга. Аввалроқ Лэй Тсззюн Шунвеи Капитал инвестиция фондига бундан беш йил муқаддам Unitree лойиҳасига сармоя киритиш имкониятини яратиб бергани учун Ван Синсинга жамоатчилик олдида миннатдорлик билдирган эди. Бугунги кунда ушбу ҳамкорликнинг мевалари яққол кўзга ташланмоқда.

Саноатдаги сўнгги янгиликлар

Ҳозирги кунда Unitree Роботикс ўз маҳсулотларини фаол равишда такомиллаштириб бормоқда. Хусусан, компания аввалги G1 модели билан солиштирганда бир йўла олтита муҳим яхшиланишга эга бўлган янгиланган G1+ гуманоид роботини расман тақдим этган эди. Мазкур турдаги роботлар аллақачон жанг қилиш, рақсга тушиш ҳамда мураккаб жисмоний ҳаракатларни бажариш кўникмаларини ўзлаштириб улгурган.

Робототехника оламида бундай хавфли ва қизиқарли ҳолатлар илгари ҳам кузатилган. Масалан, 2026-йилги Бутунжаҳон робототехника конференцияси (ВРК 2026) доирасида ЗҚГаме асосчиси ва бош директори Чжао Тонгян T800 роботи томонидан зарба еб ерга қулаган видеоролиги интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди. Буларнинг барчаси келажакда сунъий интеллект ва роботлар билан ишлашда хавфсизлик чораларини янада кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

XiaomiUnitreeРобототехникаЛэй ТсззюнТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиБугун, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиSamsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиБугун, 14:58Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиЖуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 14:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиБугун, 13:21Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиБугун, 12:54Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиXiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади