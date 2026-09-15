Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтди

·4·Техно
Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтди

Яқинлашиб келаётган Honor флагман смартфони расмий тақдимотидан бироз олдин Geekbench синов дастурида кўриниш берди. ixbt.com маълумотига кўра, Хитойда 28-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда намойиш этилиши кутилаётган ушбу қурилма тахминан Магик 9 Pro Max деб номланади ва энг илғор технологик ечимларни ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ВКЛ-AN20 рақами остидаги қурилма Qualcomm компаниясининг SM8975 кристалли билан жиҳозланган бўлиб, инсайдерлар уни Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори эканини тахмин қилишмоқда. Мазкур чип мобил қурилмалар тарихида илк бор ўта юқори — 5 GHzли частотага эришгани билан эътиборни тортади.

Процессор унумдорлиги ва техник тавсифлари

Янги процессор конфигурацияси ўз ичига иккита ўта унумдор ядрони олиб, улар 5,01 ГГс частотагача тезлашишга қодир. Шунингдек, тизимда 4,03 ГГс частотали учта ядро ва 3,74 ГГс частотада ишлайдиган яна учта энергия тежамкор ядро мавжуд. График вазифалар учун эса замонавий Адрено 850 модули масъул этиб белгиланган.

Geekbench маълумотлар базасига кўра, синовдан ўтган смартфон 14,78 GB тезкор хотирага эга (савдога чиқариладиган якуний версияда бу кўрсаткич 16 GB бўлиши кутилмоқда). Аппарат энг сўнгги Android 17 операцион тизими ва Honor компаниясининг махсус МагикОС қобиғи бошқаруви остида ишлайди.

Бенчмарк натижалари

Geekbench 6 дастурининг бир оқимли синовида янги қурилма 3448 очко тўплаган бўлса, кўп оқимли тестда бу натижа 9353 баллни ташкил этди. Таққослаш учун, аввалги авлодга мансуб глобал Магик 8 Pro (Snapdragon 8 Элите Ген 5) бир оқимда 3664 балл, кўп оқимда эса тахминан 7650 балл кўрсатган эди.

Шуни таъкидлаш жоизки, худди шу SM8975 чипи аввалроқ Xiaomi 18 Pro Max қурилмасида ҳам синовдан ўтган ва у ерда юқорироқ натижаларни қайд этганди. Бироқ мутахассислар иккала ҳолатда Geekbench дастурининг турли версияларидан фойдаланилганини қайд этиб, уларни бевосита ўзаро солиштириб бўлмаслигини тушунтиришмоқда.

HonorSnapdragonGeekbenchСмартфонAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиSamsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилдиБугун, 14:58Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиЖуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 14:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиБугун, 13:21Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиБугун, 12:54Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиXiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиБугун, 11:53Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади