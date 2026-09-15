Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтди
Яқинлашиб келаётган Honor флагман смартфони расмий тақдимотидан бироз олдин Geekbench синов дастурида кўриниш берди. ixbt.com маълумотига кўра, Хитойда 28-сентябрь куни бўлиб ўтадиган тақдимотда намойиш этилиши кутилаётган ушбу қурилма тахминан Магик 9 Pro Max деб номланади ва энг илғор технологик ечимларни ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ВКЛ-AN20 рақами остидаги қурилма Qualcomm компаниясининг SM8975 кристалли билан жиҳозланган бўлиб, инсайдерлар уни Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro процессори эканини тахмин қилишмоқда. Мазкур чип мобил қурилмалар тарихида илк бор ўта юқори — 5 GHzли частотага эришгани билан эътиборни тортади.
Процессор унумдорлиги ва техник тавсифлариЯнги процессор конфигурацияси ўз ичига иккита ўта унумдор ядрони олиб, улар 5,01 ГГс частотагача тезлашишга қодир. Шунингдек, тизимда 4,03 ГГс частотали учта ядро ва 3,74 ГГс частотада ишлайдиган яна учта энергия тежамкор ядро мавжуд. График вазифалар учун эса замонавий Адрено 850 модули масъул этиб белгиланган.
Geekbench маълумотлар базасига кўра, синовдан ўтган смартфон 14,78 GB тезкор хотирага эга (савдога чиқариладиган якуний версияда бу кўрсаткич 16 GB бўлиши кутилмоқда). Аппарат энг сўнгги Android 17 операцион тизими ва Honor компаниясининг махсус МагикОС қобиғи бошқаруви остида ишлайди.
Бенчмарк натижалариGeekbench 6 дастурининг бир оқимли синовида янги қурилма 3448 очко тўплаган бўлса, кўп оқимли тестда бу натижа 9353 баллни ташкил этди. Таққослаш учун, аввалги авлодга мансуб глобал Магик 8 Pro (Snapdragon 8 Элите Ген 5) бир оқимда 3664 балл, кўп оқимда эса тахминан 7650 балл кўрсатган эди.
Шуни таъкидлаш жоизки, худди шу SM8975 чипи аввалроқ Xiaomi 18 Pro Max қурилмасида ҳам синовдан ўтган ва у ерда юқорироқ натижаларни қайд этганди. Бироқ мутахассислар иккала ҳолатда Geekbench дастурининг турли версияларидан фойдаланилганини қайд этиб, уларни бевосита ўзаро солиштириб бўлмаслигини тушунтиришмоқда.
Изоҳлар 0
…