Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилди

·15·Техно
Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung компанияси Ҳиндистонда Galaxy S26 FE смартфонини тақдим этди, унинг нархи 80 000 рупий (тахминан 835 АҚШ доллари) бўлиб, 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга версияда сотувга чиқади.
  • Қурилма 6,7 дюймли Дйнамик AMOLED 2X дисплей, 50 MP асосий камера, Exynos 2500 процессори ва 4900 мА•соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган.

Samsung компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари қаторини кенгайтириб, бюджетбоп ҳисобланган Galaxy S26 FE смартфонининг Ҳиндистон бозоридаги нархи ва асосий техник тавсилотларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур узоқ кутилган гаджет харидорларга фақат битта — 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга версияда таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳиндистон бозорида ушбу смартфоннинг нархи 80 000 рупий ёки тахминан 835 АҚШ долларини ташкил этади. Таққослаш учун, худди шу модификациядаги қурилма АҚШ бозорида 800 доллардан сотувга чиқарилган. Харидорларга ўзига хос учта ранг — Пистачио (пистста), Блуеберрй (кўк) ва Грапҳите (графит) вариантлари тақдим этилади.

Янги Galaxy S26 FE савдолари жорий йилнинг 18-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Қурилмани Samsung компаниясининг расмий онлайн-дўкони, йирик йирикМаркетплейслар ҳамда мамлакатдаги танланган чакана савдо тармоқлари орқали харид қилиш мумкин бўлади.

Дисплей ва унумдорлик имкониятлари

Смартфон олдинги авлодларга нисбатан сезиларли яхшиланишларни олган. Хусусан, у диагоналига 6,7 дюймли замонавий Дйнамик AMOLED 2X дисплей билан жиҳозланган. Экран ФҲД+ сифат рухсатини қўллаб-қувватлайди, 120 Hz частотада ишлайди ва унинг чўққи ёрқинлиги 1900 нитни ташкил этиб, қуёш нурида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.

Қурилманинг юқори унумдорлиги замонавий 3 нанометрли Exynos 2500 процессори зиммасига юклатилган. Бу чип нафақат кундалик вазифаларни, балки ресурс талаб қилувчи оғир иловалар ҳамда ўйинларни ҳам муаммосиз бажариш имконини беради.

Камера ва қувват қуввати

Фот имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфон оптик барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 мегапикселли асосий камера модулини олган. Шунингдек, унинг орқа панелида 12 мегапикселли ультракен бурчакли объектив ва 3 каррали оптик ҳамда 30 каррали бирлаштирилган зум имконини берувчи 8 мегапикселли телефото камера ўрнатилган.

Мустақил ишлаш учун қурилма 4900 мА•соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Аккумуляторни 45 ваттли қувватга эга симли ҳамда 15 ваттли симсиз зарядлаш технологиялари орқали тезда тиклаш мумкин. Корпус IP68 стандартига мувофиқ сув ва чангдан ҳимояланган.

Дастурий таъминот жиҳатидан Samsung фойдаланувчиларга узоқ муддатли барқарорликни кафолатлайди. Смартфон қутидан чиқибоқ Android 17 базасидаги замонавий One UI 9 интерфейсида ишлайди. Энг муҳими, ишлаб чиқарувчи ушбу моделга етти авлод операцион тизим янгиланишлари ва етти йил давомида хавфсизлик ямоқларини тақдим этишни вада қилмоқда.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid 17Exynos 2500Смартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиЯнги Snapdragon чипига эга Honor флагмани тақдимот олдидан синовдан ўтдиБугун, 15:27Жуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиЖуқуе-2 ракетаси ўнта сунъий йўлдошни орбитага муваффақиятли чиқардиБугун, 14:26Xiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi Ватч S5 41mm ақлли соатини тақдим этдиБугун, 13:21Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиБугун, 12:54Xiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиXiaomi компанияси Redmi ТВ А Pro 2027 сериясини тақдим этдиБугун, 11:53Кореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиКореан Air самолётларида Starlink бепул интернети ишга тушдиБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади