Samsung Galaxy S26 FE Ҳиндистонда тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung компанияси Ҳиндистонда Galaxy S26 FE смартфонини тақдим этди, унинг нархи 80 000 рупий (тахминан 835 АҚШ доллари) бўлиб, 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга версияда сотувга чиқади.
- Қурилма 6,7 дюймли Дйнамик AMOLED 2X дисплей, 50 MP асосий камера, Exynos 2500 процессори ва 4900 мА•соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган.
Samsung компанияси ўзининг янги флагман қурилмалари қаторини кенгайтириб, бюджетбоп ҳисобланган Galaxy S26 FE смартфонининг Ҳиндистон бозоридаги нархи ва асосий техник тавсилотларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур узоқ кутилган гаджет харидорларга фақат битта — 8 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга версияда таклиф этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳиндистон бозорида ушбу смартфоннинг нархи 80 000 рупий ёки тахминан 835 АҚШ долларини ташкил этади. Таққослаш учун, худди шу модификациядаги қурилма АҚШ бозорида 800 доллардан сотувга чиқарилган. Харидорларга ўзига хос учта ранг — Пистачио (пистста), Блуеберрй (кўк) ва Грапҳите (графит) вариантлари тақдим этилади.
Янги Galaxy S26 FE савдолари жорий йилнинг 18-сентябридан бошланиши режалаштирилган. Қурилмани Samsung компаниясининг расмий онлайн-дўкони, йирик йирикМаркетплейслар ҳамда мамлакатдаги танланган чакана савдо тармоқлари орқали харид қилиш мумкин бўлади.
Дисплей ва унумдорлик имкониятлариСмартфон олдинги авлодларга нисбатан сезиларли яхшиланишларни олган. Хусусан, у диагоналига 6,7 дюймли замонавий Дйнамик AMOLED 2X дисплей билан жиҳозланган. Экран ФҲД+ сифат рухсатини қўллаб-қувватлайди, 120 Hz частотада ишлайди ва унинг чўққи ёрқинлиги 1900 нитни ташкил этиб, қуёш нурида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.
Қурилманинг юқори унумдорлиги замонавий 3 нанометрли Exynos 2500 процессори зиммасига юклатилган. Бу чип нафақат кундалик вазифаларни, балки ресурс талаб қилувчи оғир иловалар ҳамда ўйинларни ҳам муаммосиз бажариш имконини беради.
Камера ва қувват қувватиФот имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфон оптик барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 мегапикселли асосий камера модулини олган. Шунингдек, унинг орқа панелида 12 мегапикселли ультракен бурчакли объектив ва 3 каррали оптик ҳамда 30 каррали бирлаштирилган зум имконини берувчи 8 мегапикселли телефото камера ўрнатилган.
Мустақил ишлаш учун қурилма 4900 мА•соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган. Аккумуляторни 45 ваттли қувватга эга симли ҳамда 15 ваттли симсиз зарядлаш технологиялари орқали тезда тиклаш мумкин. Корпус IP68 стандартига мувофиқ сув ва чангдан ҳимояланган.
Дастурий таъминот жиҳатидан Samsung фойдаланувчиларга узоқ муддатли барқарорликни кафолатлайди. Смартфон қутидан чиқибоқ Android 17 базасидаги замонавий One UI 9 интерфейсида ишлайди. Энг муҳими, ишлаб чиқарувчи ушбу моделга етти авлод операцион тизим янгиланишлари ва етти йил давомида хавфсизлик ямоқларини тақдим этишни вада қилмоқда.
Изоҳлар 0
…