Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқда

·26·Техно
Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган юқори тезликдаги ҲБМ хотирасига йўналиш олиш мақсадида, стандарт DDR5 хотира модулларини ишлаб чиқаришни учинчи томон ишлаб чиқарувчиларига ўтказмоқда.
  • Ушбу стратегия сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши туфайли юқори унумдорликка эга хотирага бўлган талабнинг кескин ошиши билан боғлиқ.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung Electronикс ўз ишлаб чиқариш қувватларини замонавий сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган юқори тезликдаги ҲБМ хотирасига йўналтиришни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик ўзгариш доирасида компания шахсий компьютерлар, ноутбуклар ва серверлар учун мўлжалланган стандарт DDR5 хотира модулларини чиқаришни учинчи томон ишлаб чиқарувчиларига ўтказишга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши туфайли юқори унумдорликка эга хотирага бўлган талаб кескин ошиб кетди. Samsung ўзининг мавжуд завод линияларини қимматроқ ва фойдалироқ бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун бўшатишни мақсад қилган. Шу сабабли, стандарт DDR5 модулларини яратиш ҳажмини ошириш вазифаси осиёлик ҳамкорларга топширилмоқда.

Ишлаб чиқариш географияси ва ҳамкорлар

Жанубий Корея манбаларига таяниб тарқатилган маълумотларга кўра, Samsung раҳбарияти ўз пудратчиларидан ишлаб чиқариш линияларини кенгайтиришни ва мазкур соҳага инвестицияларни кўпайтиришни сўраган. Ҳозирги кунда компаниянинг бир нечта йирик осиёлик ҳамкорлари ушбу жараёнга жалб этилган бўлиб, уларнинг ҳар бири турли хорижий давлатларда ўз қувватларига эга.

Жумладан:

  • Дреамтеч Ҳиндистонда DDR5 хотира модулларини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйди
  • Ҳанянг Дигитеч Ветнамдаги заводларида мазкур маҳсулотларни чиқармоқда
  • СФА Семикон эса Филиппиндаги ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланмоқда
Ушбу корхоналар ёрдамида Samsung ўзининг асосий ресурсларини юқори маржага эга бўлган ҲБМ хотираси ҳамда бошқа илғор технологик маҳсулотлар турларини яратишга тўлиқ сафарбар этиш имкониятига эга бўлади. Бу эса бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда компания самарадорлигини янада оширади.

SamsungDDR5ҲБМТехнологияСунъий интеллект
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиБугун, 19:24Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиБугун, 19:22Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиМобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиБугун, 18:25АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиАҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиБугун, 17:57Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБугун, 15:56Ўғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиЎғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади