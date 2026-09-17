Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган юқори тезликдаги ҲБМ хотирасига йўналиш олиш мақсадида, стандарт DDR5 хотира модулларини ишлаб чиқаришни учинчи томон ишлаб чиқарувчиларига ўтказмоқда.
- Ушбу стратегия сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши туфайли юқори унумдорликка эга хотирага бўлган талабнинг кескин ошиши билан боғлиқ.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung Electronикс ўз ишлаб чиқариш қувватларини замонавий сунъий интеллект тизимлари учун зарур бўлган юқори тезликдаги ҲБМ хотирасига йўналтиришни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик ўзгариш доирасида компания шахсий компьютерлар, ноутбуклар ва серверлар учун мўлжалланган стандарт DDR5 хотира модулларини чиқаришни учинчи томон ишлаб чиқарувчиларига ўтказишга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши туфайли юқори унумдорликка эга хотирага бўлган талаб кескин ошиб кетди. Samsung ўзининг мавжуд завод линияларини қимматроқ ва фойдалироқ бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун бўшатишни мақсад қилган. Шу сабабли, стандарт DDR5 модулларини яратиш ҳажмини ошириш вазифаси осиёлик ҳамкорларга топширилмоқда.
Ишлаб чиқариш географияси ва ҳамкорларЖанубий Корея манбаларига таяниб тарқатилган маълумотларга кўра, Samsung раҳбарияти ўз пудратчиларидан ишлаб чиқариш линияларини кенгайтиришни ва мазкур соҳага инвестицияларни кўпайтиришни сўраган. Ҳозирги кунда компаниянинг бир нечта йирик осиёлик ҳамкорлари ушбу жараёнга жалб этилган бўлиб, уларнинг ҳар бири турли хорижий давлатларда ўз қувватларига эга.
Жумладан:
- Дреамтеч Ҳиндистонда DDR5 хотира модулларини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйди
- Ҳанянг Дигитеч Ветнамдаги заводларида мазкур маҳсулотларни чиқармоқда
- СФА Семикон эса Филиппиндаги ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланмоқда
Изоҳлар 0
…