Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратда

·6·Жамият
Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратда

Таҳлилларга кўра, Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан жорий йилда судларнинг жиноий жарималарни ундириш билан боғлиқ жами 4,3 млрд. сўмлик 164 та ижро ҳужжатларининг ижроси таъминланиб, амалда 2 млрд. сўм ундирилган.

Қолдиқдаги 1,6 млрд. сўмлик 71 та ижро ҳужжатларининг ижросини таъминлаш мақсадида ундирув қарздорларнинг мол-мулклари ва иш ҳақиларига қаратилиб, қарздорликлар ундирилмоқда.

Масалан, Қорақалпоғистон Республикаси судининг 2026 йил 30 июль кунги қарорига асосан қарздор Б.Т.дан давлат фойдасига 62 812,5 минг сўм жиноий жарима ундириш белгиланган.

Ушбу қарор бўйича чиқарилган ижро варақа Бюронинг Нукус шаҳар бўлими иш юритувига келиб тушган бўлиб, бўлим давлат ижрочилари томонидан амалга оширилган мажбурий ижро ҳаракатлари натижасида 62,8 млн. сўм жарима жорий йилнинг 14 август куни ундирилган ва давлат бюджетига йўналтирилган.

Мажбурий ижро бюросиҚорақалпоғистон Республикаси судиБ.Т.жиноий жарима ундириш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинБугун, 19:44Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиНаманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиБугун, 18:04Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаБугун, 15:42Метро бекатида бадбўй ҳид тарқалди: бунга нима сабаб бўлгани маълум бўлдиМетро бекатида бадбўй ҳид тарқалди: бунга нима сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 12:16Қирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиҚирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиБугун, 11:48Қаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этдиҚаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этдиКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)