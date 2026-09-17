Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Huawei ўзининг Ascend 960 сунъий интеллект чипини чиқариш муддатини 2027-йилнинг биринчи чорагига кўчирди.
- Компания ҳар йили чип имкониятларини икки баробар ошириб боришни режалаштирмоқда.
- Huawei юз минглаб, келгусида эса миллионлаб сунъий интеллект чипларини ягона компютер тармоғига бирлаштириш устида ишламоқда.
Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг янги авлодга мансуб Ascend 960DT сунъий интеллект чипини чиқариш муддатини ўзгартириб, уни 2027-йилнинг биринчи чорагига кўчирди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, бу ҳақда компания вакили пайшанба куни бўлиб ўтган Huawei Коннект анжуманида маълум қилган. Аввалроқ мазкур чипни 2027-йилнинг учинчи чорагида бозорга чиқариш режалаштирилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Huawei вакилининг сўзларига кўра, янги Ascend 960chiplari белгиланган муддатдан анча олдин тайёр бўлмоқда ва ҳар йили ўз имкониятларини икки баробар ошириб бормоқда. Ушбу янгиланган жадвал ҳақида компаниянинг муваққат раиси Девид Ван анжуман давомида расман эълон қилган. Мазкур баёнот АҚШ Президенти Доналд Трамп ва Хитой Раҳбари Си Цзиньпиннинг Вашингтонда учрашиши кутилаётган санага тўғри келди.
Пеериум Компутинг Арчитектуре ва йирик суперкомпьютерларҲозирги кунда Huawei юз минглаб, келгусида эса миллионлаб сунъий интеллект чипларини ягона улкан компьютер тармоғига бирлаштириш устида иш олиб бормоқда. Хитойлик технология гиганти ушбу ёндашувни Пеериум Компутинг Арчитектуре деб атамоқда. Тизим процессорларни хотира, маълумотлар омбори ва тармоқ ускуналари билан боғлашга хизмат қилувчи УнифиедБус технологиясига таянади.
Huawei раиси Эрик Сюнинг таъкидлашича, компания ҳам ўқитиш, ҳам маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган йирикроқ сунъий интеллект тизимларини яратиш учун айнан янги Пеериум архитектурасидан фойдаланмоқда. Ушбу архитектурага асосланган Atlas 950 СуперПоД ва СуперКлустер компаниянинг илк тизимлари бўлиб, битта Atlas 950 СуперКлустер 256 тагача тезлаткич карталарини ўзаро боғлай олади.
Саноат таҳлилчилари ва халқаро чекловлар фонидаги вазиятБироқ чип тақдимоти муддатининг қисқариши Huawei тизимларининг кўлами борасида айрим саволларни келтириб чиқарди. Машҳур технология таҳлилчиси Руи Ма Х платформасида ёзишича, аввалроқ компания Atlas 960 СуперПоД тизими 15 488 та Ascend 960 чипини қамраб олишини маълум қилган бўлса, сўнгги эълонда 4 096 та чипдан иборат тизим тилга олинган. Таҳлилчининг фикрича, чипнинг ўзи жуда барвақт тайёр бўлаётганига қарам-да, тақдим этилган СуперПоД тизими режалаштирилганидан кичикроқдир.
Маълумки, АҚШнинг Хитой илғор яримўтказгич технологияларидан фойдаланишини чеклашига қарамай, Huawei ўзининг чип борасидаги режаларини изчил давом эттирмоқда. Руи Ма таъкидлаганидек, хавфсизлик ва ўз-ўзини таъминлаш масалалари устувор бўлган бир пайтда, бундай чекловлар Хитойнинг яримўтказгичлар соҳасидаги тараққиётини тўхтатиб қолиши даргумон.
Финансиал Times нашри маълумотига кўра, Эрик Сю Хитой АҚШни қувиб етиш учун сунъий интеллект технологияларини жадал ривожлантириши лозимлигини, мамлакат компаниялари кучлироқ сунъий интеллект тизимлари келтириб чиқарадиган хавфларни тўлиқ тушуниши учун ҳам олдинга қадам ташлаши кераклигини урғунлаган.
Изоҳлар 0
…