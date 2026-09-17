Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этади

·15·Техно
Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Huawei ўзининг Ascend 960 сунъий интеллект чипини чиқариш муддатини 2027-йилнинг биринчи чорагига кўчирди.
  • Компания ҳар йили чип имкониятларини икки баробар ошириб боришни режалаштирмоқда.
  • Huawei юз минглаб, келгусида эса миллионлаб сунъий интеллект чипларини ягона компютер тармоғига бирлаштириш устида ишламоқда.

Хитойнинг технология гиганти Huawei ўзининг янги авлодга мансуб Ascend 960DT сунъий интеллект чипини чиқариш муддатини ўзгартириб, уни 2027-йилнинг биринчи чорагига кўчирди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, бу ҳақда компания вакили пайшанба куни бўлиб ўтган Huawei Коннект анжуманида маълум қилган. Аввалроқ мазкур чипни 2027-йилнинг учинчи чорагида бозорга чиқариш режалаштирилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Huawei вакилининг сўзларига кўра, янги Ascend 960chiplari белгиланган муддатдан анча олдин тайёр бўлмоқда ва ҳар йили ўз имкониятларини икки баробар ошириб бормоқда. Ушбу янгиланган жадвал ҳақида компаниянинг муваққат раиси Девид Ван анжуман давомида расман эълон қилган. Мазкур баёнот АҚШ Президенти Доналд Трамп ва Хитой Раҳбари Си Цзиньпиннинг Вашингтонда учрашиши кутилаётган санага тўғри келди.

Пеериум Компутинг Арчитектуре ва йирик суперкомпьютерлар

Ҳозирги кунда Huawei юз минглаб, келгусида эса миллионлаб сунъий интеллект чипларини ягона улкан компьютер тармоғига бирлаштириш устида иш олиб бормоқда. Хитойлик технология гиганти ушбу ёндашувни Пеериум Компутинг Арчитектуре деб атамоқда. Тизим процессорларни хотира, маълумотлар омбори ва тармоқ ускуналари билан боғлашга хизмат қилувчи УнифиедБус технологиясига таянади.

Huawei раиси Эрик Сюнинг таъкидлашича, компания ҳам ўқитиш, ҳам маълумотларни қайта ишлашга мўлжалланган йирикроқ сунъий интеллект тизимларини яратиш учун айнан янги Пеериум архитектурасидан фойдаланмоқда. Ушбу архитектурага асосланган Atlas 950 СуперПоД ва СуперКлустер компаниянинг илк тизимлари бўлиб, битта Atlas 950 СуперКлустер 256 тагача тезлаткич карталарини ўзаро боғлай олади.

Саноат таҳлилчилари ва халқаро чекловлар фонидаги вазият

Бироқ чип тақдимоти муддатининг қисқариши Huawei тизимларининг кўлами борасида айрим саволларни келтириб чиқарди. Машҳур технология таҳлилчиси Руи Ма Х платформасида ёзишича, аввалроқ компания Atlas 960 СуперПоД тизими 15 488 та Ascend 960 чипини қамраб олишини маълум қилган бўлса, сўнгги эълонда 4 096 та чипдан иборат тизим тилга олинган. Таҳлилчининг фикрича, чипнинг ўзи жуда барвақт тайёр бўлаётганига қарам-да, тақдим этилган СуперПоД тизими режалаштирилганидан кичикроқдир.

Маълумки, АҚШнинг Хитой илғор яримўтказгич технологияларидан фойдаланишини чеклашига қарамай, Huawei ўзининг чип борасидаги режаларини изчил давом эттирмоқда. Руи Ма таъкидлаганидек, хавфсизлик ва ўз-ўзини таъминлаш масалалари устувор бўлган бир пайтда, бундай чекловлар Хитойнинг яримўтказгичлар соҳасидаги тараққиётини тўхтатиб қолиши даргумон.

Финансиал Times нашри маълумотига кўра, Эрик Сю Хитой АҚШни қувиб етиш учун сунъий интеллект технологияларини жадал ривожлантириши лозимлигини, мамлакат компаниялари кучлироқ сунъий интеллект тизимлари келтириб чиқарадиган хавфларни тўлиқ тушуниши учун ҳам олдинга қадам ташлаши кераклигини урғунлаган.

HuaweiNvidiaСунъий интеллектТехнологияларХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиБугун, 19:24Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаSamsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаБугун, 18:55Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиМобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиБугун, 18:25АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиАҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиБугун, 17:57Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБугун, 15:56Ўғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиЎғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади