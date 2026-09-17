АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошлади

·16·Техно
АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Давлат департаменти хорижий ҳамкорликни кучайтириш ҳамда Америка космик саноати учун янги бозорлар очиш мақсадида Спасе Каталйст Партнершип (СКП) номли янги ташаббусни ишга туширди.
  • Ушбу дастурнинг илк икки йиллик лойиҳаси 6,5 миллион долларга баҳоланиб, Перу жанубидаги олис қишлоқ ҳудудларини сунъий йўлдош интернети билан таъминлашга йўналтирилади.

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Лима шаҳрида Спасе Каталйст Партнершип (СКП) деб номланган янги ташаббус эълон қилинди. Ушбу Давлат департаменти дастури хорижий ҳукуматлар ҳамда космик агентликларнинг Америка фуқаролик ва тижорат космик секторига кириш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиришга қаратилган. Дастур доирасида халқаро ҳамкорликни кучайтириш билан бирга, АҚШнинг космик технологиялари ва саноати учун янги бозорлар очиш кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббуснинг илк лойиҳаси икки йилга мўлжалланган бўлиб, унинг қиймати 6,5 миллион долларни ташкил этади. Маблағлар Перу жановидаги олис қишлоқ ҳудудларини замонавий сунъий йўлдош интернет тармоғига улашга йўналтирилади. Бироқ ҳозирча ушбу ҳудудларда алоқа хизматларини айнан қайси Америка компанияси тақдим этиши маълум қилинмаган.

Artemis дастури ва янги ёндашув

Янги СКП дастурида иштирок этиш шартлари қатъий белгиланган бўлиб, унга фақат Artemis битимларини имзолаган давлатларгина қўшила олади. Масалан, Перу мазкур келишувга 2024-йилда расман қўшилиб, унинг 41-иштирокчисига айланган эди. Айнан шу омил мамлакатнинг янги космик шериклик лойиҳасининг биринчи манзилига айланишини таъминлади.

Давлат департаменти вакилларининг таъкидлашича, ушбу дастурнинг ўзига хос жиҳати шундаки, идора тарихда илк бор хорижий ёрдам маблағларини мувофиқлаштирилган форматда айнан Америка космик саноати манфаатларига хизмат қиладиган лойиҳаларга йўналтирмоқда. Бу эса давлат сиёсати ва тижорат компаниялари имкониятларини ўзаро уйғунлаштириш учун муҳим қадам ҳисобланади.

Молиялаштириш механизми ва геосиёсий фон

Ҳозирча Спасе Каталйст Партнершип дастурининг умумий бюджети аниқ белгиланмаган. Давлат департаменти келгусида ҳар бир алоҳида лойиҳа учун АҚШ Конгресси билан биргаликда турли хил ташқи ёрдам манбаларини жалб қилишни режалаштирмоқда. Шунингдек, дастурни амалга ошириш жараёнида NASA билан яқиндан ҳамкорлик қилиниши алоҳида урғу билан таъкидланмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу дастурнинг ишга туширилиши Лотин Америкаси минтақасида Хитойнинг космик таъсири кескин ортиб бораётган бир даврга тўғри келди. Хусусан, Пекин аллақачон Аргентина Патагониясида узоқ космик алоқа станциясини ўрнатган ҳамда Боливия ва Венесуэла учун махсус сунъий йўлдош дастурларини амалга ошириб келмоқда.

Шунга қарамай, СКП иштирокчиларига хитойлик етказиб берувчилар билан ҳамкорлик қилиш қатъий тақиқланмаган. Вашингтон ўз навбатида чекловлар орқали эмас, балки юқори сифатли технологиялар, ишончли стандартлар ҳамда ўзига хос ечимлар эвазига рақобат қилишни мақсад қилган.

АҚШКосмосИнтернетТехнологияСиёсат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБугун, 15:56Ўғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиЎғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиБугун, 15:20«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилди«Махфий мулоқот!»: Сунъий интеллектлар инсон тушунмайдиган ўз тилини ихтиро қилдиБугун, 13:46КолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошдиКолорОС фаол фойдаланувчилари сони 770 миллиондан ошдиБугун, 12:52Хитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиХитой ўзининг Starlink муқобили СатНет орбитасига янги сунъий йўлдошларни чиқардиБугун, 12:27Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади