Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эндиликда ота-оналар мй.gov.uz портали орқали фарзандларининг мактабдаги баҳоларини, давоматини ва ўзлаштиришини онлайн кузатиб боришлари мумкин.
- Мазкур янги хизмат орқали нафақат баҳоларни, балки синфдаги ўртача кўрсаткичларни ҳам кўриш, шунингдек, мактаб ҳақидаги расмий маълумотларни олиш имконияти яратилган.
- Ушбу функсиядан фойдаланиш «Менинг оилам» бўлими орқали бир неча сония ичида амалга оширилади.
Ўзбекистоннинг мактаб таълими тизими ва рақамли давлат хизматлари соҳасида ота-оналар учун кутилган муҳим янгилик жорий этилди. Эндиликда ота-оналар фарзандларининг мактабдаги давомати, ўзлаштириши ва ҳар бир фан бўйича олган баҳоларини Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали онлайн режимда тўлиқ кузатиб бориш имкониятига эга бўлдилар. Мазкур янги рақамли хизмат орқали нафақат фарзанднинг ҳар бир фандан олган кундалик жорий ва ўртача баҳолари билан танишиш, балки унинг бутун синфдаги умумий баҳолар статистикасида қайси ўринда турганини ҳам кўриш мумкин.
Бундан ташқари, тизим фарзанд таҳсил олаётган мактабнинг аниқ манзили, таълим муассасасидаги жами ўқувчилар ҳамда уларга дарс бераётган ўқитувчиларнинг умумий сони тўғрисидаги барча расмий очиқ маълумотларни ҳам тақдим этади. Ушбу функциядан фойдаланиш эса ортиқча оворагарчиликларсиз, бир неча сония ичида порталдаги «Менинг оилам» бўлими орқали амалга оширилади.
Хўш, my.gov.uz порталининг ушбу янги имконияти таълим сифатини назорат қилишга қандай таъсир кўрсатади, ота-оналар фарзандининг кўрсаткичларини кўриш учун айнан қайси тугмаларни босиши керак ва бу рақамли қадам мактаб билан оила ўртасидаги алоқани қандай мустаҳкамлайди?
«Синф статистикаси ва ўртача баҳолар»: Портал орқали нималарни билиш мумкин?
my.gov.uz порталининг таълим бўйича янги хизмати тақдим этадиган асосий маълумотлар:
Фанлар бўйича жорий ва ўртача баҳолар: Ота-оналар фарзанди кун давомида ҳар бир дарсдан қандай баҳо олганини ва чораклик ўртача кўрсаткичини исталган вақтда онлайн кўриб боради;
Синфдаги баҳолар статистикаси: Ўқувчининг ўз синфдошлари орасидаги умумий ўзлаштириш даражаси ва рейтингини таҳлил қилиш имконияти яратилган;
Мактаб инфратузилмаси ва ҳажми: Муассасанинг тўлиқ номи, жойлашган манзили, таълим олувчи барча ўқувчилар сони ҳамда мактаб педагогик жамоаси (ўқитувчилар) сони тўғрисида тўлиқ маълумот берилади;
Шаффоф назорат: Фарзандларнинг мактабдаги баҳоларини ота-оналардан сир тутиши ёки кундаликни кўрсатмаслиги каби эски муаммоларга чек қўйилади.
Қандай фойдаланилади?: Тизимга кириш бўйича 3 та оддий қадам
Хизматдан фойдаланиш бўйича босқичма-босқич йўриқнома:
1-қадам: my.gov.uz порталига OneID тизими орқали шахсий профил билан кирилади;
2-қадам: Порталнинг асосий саҳифаси ёки хизматлар рўйхатидан «Менинг оилам» бўлими танланади;
3-қадам: Оила аъзолари орасидан тегишли фарзанд профили топилиб, унинг маълумотлари ёнида жойлашган «Мактаб маълумотлари» тугмаси босилади ва барча баҳолар очилади.
Рақамли таълим ва ота-оналар масъулияти: Экспертлар нима дейди?
Соҳа мутахассисларининг ушбу янгилик бўйича таҳлилий хулосалари:
Ота-она ва мактаб интеграцияси: Эндиликда ота-оналар фарзандининг баҳоларини билиш учун ҳар доим мактабга бориши ёки синф раҳбарига қўнғироқ қилиши шарт эмас, бу эса ўқитувчиларнинг ҳам ортиқча вақтини тежайди;
Ўзлаштиришнинг барвақт назорати: Фарзанди қайси фандан оқсаётганини ўз вақтида кўрган ота-оналар чорак якунини кутиб ўтирмасдан, қўшимча тўгараклар ёки репетиторлар орқали билимни мустаҳкамлашга кириша олади;
Электрон тизимларнинг бирлашиши: Давлат хизматларининг электрон кундалик ва таълим базалари билан интеграциялашуви мамлакат бўйлаб тўлиқ рақамли жамият сари ташланган навбатдаги муваффақиятли қадам ҳисобланади.
my.gov.uz тизимидаги ушбу қулайлик ота-оналарга ўз фарзандларининг келажаги ва таълим сифатини кундалик назоратда ушлаб туриш учун энг замонавий рақамли дастакни тақдим этди.
Сизнингча, фарзанднинг мактабдаги баҳолари ва кўрсаткичларини my.gov.uz орқали тўғридан-тўғри кузатиб бориш ўқувчиларнинг дарсга бўлган масъулиятини оширадими ёки уларга руҳий босим ўтказадими? Ушбу хизматдан фойдаланиб кўрдингизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ота-оналар учун жуда муҳим бўлган ушбу фойдали янгилик йўриқномасини барча яқинларингиз, синфдошлар гуруҳлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…