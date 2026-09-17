Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин

·2·Жамият
Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эндиликда ота-оналар мй.gov.uz портали орқали фарзандларининг мактабдаги баҳоларини, давоматини ва ўзлаштиришини онлайн кузатиб боришлари мумкин.
  • Мазкур янги хизмат орқали нафақат баҳоларни, балки синфдаги ўртача кўрсаткичларни ҳам кўриш, шунингдек, мактаб ҳақидаги расмий маълумотларни олиш имконияти яратилган.
  • Ушбу функсиядан фойдаланиш «Менинг оилам» бўлими орқали бир неча сония ичида амалга оширилади.

Ўзбекистоннинг мактаб таълими тизими ва рақамли давлат хизматлари соҳасида ота-оналар учун кутилган муҳим янгилик жорий этилди. Эндиликда ота-оналар фарзандларининг мактабдаги давомати, ўзлаштириши ва ҳар бир фан бўйича олган баҳоларини Ягона интерактив давлат хизматлари портали — my.gov.uz орқали онлайн режимда тўлиқ кузатиб бориш имкониятига эга бўлдилар. Мазкур янги рақамли хизмат орқали нафақат фарзанднинг ҳар бир фандан олган кундалик жорий ва ўртача баҳолари билан танишиш, балки унинг бутун синфдаги умумий баҳолар статистикасида қайси ўринда турганини ҳам кўриш мумкин.

Бундан ташқари, тизим фарзанд таҳсил олаётган мактабнинг аниқ манзили, таълим муассасасидаги жами ўқувчилар ҳамда уларга дарс бераётган ўқитувчиларнинг умумий сони тўғрисидаги барча расмий очиқ маълумотларни ҳам тақдим этади. Ушбу функциядан фойдаланиш эса ортиқча оворагарчиликларсиз, бир неча сония ичида порталдаги «Менинг оилам» бўлими орқали амалга оширилади.

Хўш, my.gov.uz порталининг ушбу янги имконияти таълим сифатини назорат қилишга қандай таъсир кўрсатади, ота-оналар фарзандининг кўрсаткичларини кўриш учун айнан қайси тугмаларни босиши керак ва бу рақамли қадам мактаб билан оила ўртасидаги алоқани қандай мустаҳкамлайди?

«Синф статистикаси ва ўртача баҳолар»: Портал орқали нималарни билиш мумкин?

my.gov.uz порталининг таълим бўйича янги хизмати тақдим этадиган асосий маълумотлар:

  • Фанлар бўйича жорий ва ўртача баҳолар: Ота-оналар фарзанди кун давомида ҳар бир дарсдан қандай баҳо олганини ва чораклик ўртача кўрсаткичини исталган вақтда онлайн кўриб боради;

  • Синфдаги баҳолар статистикаси: Ўқувчининг ўз синфдошлари орасидаги умумий ўзлаштириш даражаси ва рейтингини таҳлил қилиш имконияти яратилган;

  • Мактаб инфратузилмаси ва ҳажми: Муассасанинг тўлиқ номи, жойлашган манзили, таълим олувчи барча ўқувчилар сони ҳамда мактаб педагогик жамоаси (ўқитувчилар) сони тўғрисида тўлиқ маълумот берилади;

  • Шаффоф назорат: Фарзандларнинг мактабдаги баҳоларини ота-оналардан сир тутиши ёки кундаликни кўрсатмаслиги каби эски муаммоларга чек қўйилади.

Қандай фойдаланилади?: Тизимга кириш бўйича 3 та оддий қадам

Хизматдан фойдаланиш бўйича босқичма-босқич йўриқнома:

  • 1-қадам: my.gov.uz порталига OneID тизими орқали шахсий профил билан кирилади;

  • 2-қадам: Порталнинг асосий саҳифаси ёки хизматлар рўйхатидан «Менинг оилам» бўлими танланади;

  • 3-қадам: Оила аъзолари орасидан тегишли фарзанд профили топилиб, унинг маълумотлари ёнида жойлашган «Мактаб маълумотлари» тугмаси босилади ва барча баҳолар очилади.

Рақамли таълим ва ота-оналар масъулияти: Экспертлар нима дейди?

Соҳа мутахассисларининг ушбу янгилик бўйича таҳлилий хулосалари:

  • Ота-она ва мактаб интеграцияси: Эндиликда ота-оналар фарзандининг баҳоларини билиш учун ҳар доим мактабга бориши ёки синф раҳбарига қўнғироқ қилиши шарт эмас, бу эса ўқитувчиларнинг ҳам ортиқча вақтини тежайди;

  • Ўзлаштиришнинг барвақт назорати: Фарзанди қайси фандан оқсаётганини ўз вақтида кўрган ота-оналар чорак якунини кутиб ўтирмасдан, қўшимча тўгараклар ёки репетиторлар орқали билимни мустаҳкамлашга кириша олади;

  • Электрон тизимларнинг бирлашиши: Давлат хизматларининг электрон кундалик ва таълим базалари билан интеграциялашуви мамлакат бўйлаб тўлиқ рақамли жамият сари ташланган навбатдаги муваффақиятли қадам ҳисобланади.

my.gov.uz тизимидаги ушбу қулайлик ота-оналарга ўз фарзандларининг келажаги ва таълим сифатини кундалик назоратда ушлаб туриш учун энг замонавий рақамли дастакни тақдим этди.

Сизнингча, фарзанднинг мактабдаги баҳолари ва кўрсаткичларини my.gov.uz орқали тўғридан-тўғри кузатиб бориш ўқувчиларнинг дарсга бўлган масъулиятини оширадими ёки уларга руҳий босим ўтказадими? Ушбу хизматдан фойдаланиб кўрдингизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ота-оналар учун жуда муҳим бўлган ушбу фойдали янгилик йўриқномасини барча яқинларингиз, синфдошлар гуруҳлари ва дўстларингизга улашинг!

my.gov.uzмактаб таълимисинф статистикасиОта-оналар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаҚорақалпоғистонда жиноий жарималарни ундириш ишлари алоҳида назоратдаБугун, 19:38Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиНаманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олиндиБугун, 18:04Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаБугун, 15:42Метро бекатида бадбўй ҳид тарқалди: бунга нима сабаб бўлгани маълум бўлдиМетро бекатида бадбўй ҳид тарқалди: бунга нима сабаб бўлгани маълум бўлдиБугун, 12:16Қирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиҚирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиБугун, 11:48Қаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этдиҚаршида клиникага оёғидаги оғриқдан шикоят қилиб борган эркак вафот этдиКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)