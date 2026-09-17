Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга олади

·3·Техно
Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга олади

Oppo компанияси яқинда тақдим этилиши кутилаётган Финд X10 Pro Max флагманининг ноёб камера имкониятларини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма дунёда илк бор бир йўла учта 200 мегапикселли камералар билан жиҳозланган смартфон сифатида бозорга чиқишга ҳозирланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сериянинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 22-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, унинг олдидан ишлаб чиқарувчи қурилма ёрдамида олинган илк фото намуналарни эълон қилди. Шунингдек, иккита 200 мегапикселли камерага эга бўлган оддийроқ Финд X10 Pro модели томонидан олинган суратлар ҳам омборга тақдим этилди.

Илғор технологиялар ва оптик имкониятлар

Смартфоннинг янги тасвирни қайта ишлаш тизими Лумо камераси, иккинчи авлод Данхиа объективи ҳамда янгиланган чақноқни ўз ичига олади. Ҳасселблад билан ҳамкорликда яратилган асосий 200 мегапикселли сенсор ДеэпПих технологияси билан бойитилган бўлиб, у ёруғлик жуда мураккаб бўлган тунги манзаралар ҳамда контрацидли саҳифаларни кенг динамик диапазонда муваффақиятли муҳрлашга мўлжалланган.

Шунингдек, қурилмадаги 200 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера видео ёзиш жараёнида бутун фокус масофалари диапазонидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Бу эса мобил видеография ихлосмандлари учун янги қирраларни очиб беради.

Профессионал даражадаги видео ва қўшимча функциялар

Oppo таъкидлашича, Финд X10 Pro Max тўлиқ фокус масофалари диапазонида 8K Лог форматида видео ёзиб олиш имконини берувчи тарихдаги илк смартфонга айланади. Бу профессионал операторлар ва контент яратувчилар учун юқори аниқлик ва таҳрирлаш эркинлигини таъминлайди.

Бундан ташқари, янги флагман ОпенГате режимини ҳамда профессионал Blackmagic Камера иловасини қўллаб-қувватлайди. Мазкур илова қўлда созлаш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчиларга видео суратга олиш жараёнини тўлиқ бошқариш имконини тақдим этади.

Технологик бозор мутахассислари ушбу моделнинг тақдимотини катта қизиқиш билан кутмоқда, чунки учта 200 мегапикселли камеранинг бир корпусда мужассамлашуви мобил фотография соҳасида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг қолган техник тавсифлари ва нархлари 22-сентябрдаги расмий маросимда тўлиқ маълум қилинади.

OppoФинд X10 Pro MaxСмартфонКамераТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиБугун, 19:22Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаSamsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаБугун, 18:55Мобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиМобил GeForce RTX 5090 қувват чеклови олиб ташландиБугун, 18:25АҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиАҚШ халқаро ёрдамни жалб қилган ҳолда янги космик дастурни бошладиБугун, 17:57Буюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБуюк Британия Starlink тизимига муқобил сифатида стратосферадан интернет тарқатмоқчиБугун, 15:56Ўғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиЎғирлик, ёлғон:OpenAI ўз сунъий интеллектларининг даҳшатли хатти-ҳаракатларини тан олдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади