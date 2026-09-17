Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга олади
Oppo компанияси яқинда тақдим этилиши кутилаётган Финд X10 Pro Max флагманининг ноёб камера имкониятларини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма дунёда илк бор бир йўла учта 200 мегапикселли камералар билан жиҳозланган смартфон сифатида бозорга чиқишга ҳозирланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги сериянинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 22-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, унинг олдидан ишлаб чиқарувчи қурилма ёрдамида олинган илк фото намуналарни эълон қилди. Шунингдек, иккита 200 мегапикселли камерага эга бўлган оддийроқ Финд X10 Pro модели томонидан олинган суратлар ҳам омборга тақдим этилди.
Илғор технологиялар ва оптик имкониятларСмартфоннинг янги тасвирни қайта ишлаш тизими Лумо камераси, иккинчи авлод Данхиа объективи ҳамда янгиланган чақноқни ўз ичига олади. Ҳасселблад билан ҳамкорликда яратилган асосий 200 мегапикселли сенсор ДеэпПих технологияси билан бойитилган бўлиб, у ёруғлик жуда мураккаб бўлган тунги манзаралар ҳамда контрацидли саҳифаларни кенг динамик диапазонда муваффақиятли муҳрлашга мўлжалланган.
Шунингдек, қурилмадаги 200 мегапикселли ультра кенг бурчакли камера видео ёзиш жараёнида бутун фокус масофалари диапазонидан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Бу эса мобил видеография ихлосмандлари учун янги қирраларни очиб беради.
Профессионал даражадаги видео ва қўшимча функцияларOppo таъкидлашича, Финд X10 Pro Max тўлиқ фокус масофалари диапазонида 8K Лог форматида видео ёзиб олиш имконини берувчи тарихдаги илк смартфонга айланади. Бу профессионал операторлар ва контент яратувчилар учун юқори аниқлик ва таҳрирлаш эркинлигини таъминлайди.
Бундан ташқари, янги флагман ОпенГате режимини ҳамда профессионал Blackmagic Камера иловасини қўллаб-қувватлайди. Мазкур илова қўлда созлаш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчиларга видео суратга олиш жараёнини тўлиқ бошқариш имконини тақдим этади.
Технологик бозор мутахассислари ушбу моделнинг тақдимотини катта қизиқиш билан кутмоқда, чунки учта 200 мегапикселли камеранинг бир корпусда мужассамлашуви мобил фотография соҳасида муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг қолган техник тавсифлари ва нархлари 22-сентябрдаги расмий маросимда тўлиқ маълум қилинади.
Изоҳлар 0
…