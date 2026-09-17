Наманганда икки қизни фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган аёллар Чустда қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманганлик икки аёл, улардан бири муқаддам судланган, икки қизни Туркияга фоҳишаликка жўнатмоқчи бўлган.
- Улар қизларнинг Анталияда топадиган даромадининг 50 фоизини олмоқчи бўлган.
- Давлат хавфсизлик хизмати ва ички ишлар органлари ходимлари Чуст тумани ҳудудида уларни Тошкент аеропортига олиб кетаётган вақтда қўлга олган.
- Бу воқеа одам савдосининг олди олинганини ва бундай жиноятларга қарши курашнинг муҳимлигини кўрсатади.
Ўзбекистонда одам савдоси, ёшларни алдов йўли билан хорижга жинсий эксплуатация учун юборишга қаратилган жиноий ҳаракатларга қарши кураш доирасида навбатдаги шов-шувли жиноятнинг олди олинди. Наманган вилоятида икки нафар маҳаллий қизнинг ишончига кириб, уларни Туркиянинг Анталия шаҳрига фоҳишалик билан шуғулланиш учун юборишни режалаштирган икки аёл фош этилди. Наманган вилоятининг Давлатобод туманида истиқомат қилувчи ушбу шахслар қизларни мўмай даромад ва хориждаги жозибали ҳаёт ваъдалари билан чув туширибгина қолмай, уларнинг Анталияда номуссиз меҳнат ортидан топадиган пулларининг нақд 50 фоизини мунтазам равишда тортиб олишни мақсад қилган.
Жиноий гуруҳ қизларни «Тошкент — Анталия» авиарейси орқали учириб юбориш мақсадида пойтахт аэропорти томон олиб кетаётган вақтда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва ички ишлар органлари ходимлари томонидан Чуст тумани ҳудудида ўтказилган махсус тезкор тадбирда тўхтатиб қолинди. Суриштирувлар жараёнида гумонланувчи аёллардан бири муқаддам айнан шундай оғир жиноят учун судлангани, бироқ бундан ўзига тегишли хулоса чиқармасдан қайта жиноят йўлига киргани ойдинлашди.
Хўш, жиноятчилар ёш қизларни қандай алдовлар билан ўз домига илинтирган, махсус хизматлар ушбу канални қандай фош қилди ва хотин-қизларни одам савдоси қурбонига айланишдан асраш учун қандай огоҳлик зарур?
«Тошкент аэропорти сари йўл ва Чустдаги қўлга олиш»: Тезкор тадбир тафсилотлари
ДХХ ва Ички ишлар органлари томонидан ўтказилган муваффақиятли операция жиҳатлари:
Ишончга кириш схемаси: Давлатобод туманида яшовчи икки аёл наманганлик қизларнинг моддий ёки ижтимоий қийинчиликларидан фойдаланиб, уларга Туркияда енгил ва катта пул топишни ваъда қилган;
«50 фоизлик улуш» шарти: Тергов материалларига кўра, гумонланувчилар қизларни Анталия шаҳрига етказиб қўйиш ва уларнинг фоҳишалик орқали топадиган барча даромадларининг ярмини ўзлаштириб боришни режалаштирган;
Чустдаги рейд: Жабрланувчиларни «Тошкент — Анталия» йўналишидаги самолётга ўтказиш учун пойтахт сари ҳаракатланаётган автомашина Чуст тумани ҳудудида тезкор кучлар томонидан тўхтатилиб, жиноятга нуқта қўйилди;
Рецидив жиноятчи: Қўлга олинган аёллардан бири илгари ҳам одам савдоси ва шу каби қонунга хилоф ҳаракатлари учун судланиб, жазо ўтаб чиққани аниқланди.
Одам савдоси тузоғи: Анталия ниқоби остидаги қуллик
Экспертлар ва ҳуқуқ-тартибот органларининг хорижга жинсий эксплуатация бўйича таҳлили:
Паспортларни олиб қўйиш хавфи: Чет элга бундай норасмий ва шубҳали каналлар орқали олиб кетилган қизлар кўпинча Анталияга етиб бориши билан ҳужжатлари тортиб олиниб, чинакам қарз қуллигига туширилади;
«Қарздорлик» қопқони: Жиноятчилар йўлкира, виза ва яшаш харажатларини баҳона қилиб, жабрланувчилар бўйнига сунъий қарзлар юклайди ва уларни руҳий ҳамда жисмоний босим остида ушлаб туради;
Тиббий ва шахсий хавфсизликнинг йўқлиги: Ноқонуний фоҳишаликка жалб этилган шахслар хорижда ҳеч қандай ҳуқуқий ҳимояга эга бўлмай, зўравонлик ва оғир касалликлар хавфи остида яшашга мажбур бўлади.
Ҳуқуқий оқибатлар ва жамият учун муҳим сабоқ
Одам савдосига қарши кураш бўйича хулосалар:
Муқаррар жиноий жазо: Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг одам савдоси билан боғлиқ тегишли моддалари бўйича гумонланувчиларга нисбатан узоқ йиллик озодликдан маҳрум этиш жазоси кутилмоқда;
Такрорий жиноят учун оғирроқ ҳукм: Муқаддам судланган шахснинг яна шу ишни такрорлаши суд томонидан жазони оғирлаштирувчи асосий ҳолат сифатида баҳоланади;
Оила ва маҳалла сергаклиги: Ёш хотин-қизларнинг хорижга шубҳали «ишга таклиф»ларига учиб қолишининг олдини олишда яқинлар ва маҳалла фаолларининг назорати муҳим аҳамият касб этади.
Махсус хизматларнинг ўз вақтида кўрган тезкор чоралари икки нафар ёш қизни чет элдаги тузалмас фожиа ва қуллик чангалидан асраб қолди ҳамда одам савдоси билан шуғулланувчи ҳар қандай жиноятчи жазосиз қолмаслигини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, одам савдоси ва ёш қизларни хорижга алдов йўли билан юборишга уринган, айниқса илгари судланиб яна шу ишни такрорлаган жиноятчиларга нисбатан жазо чораларини қонунчиликда янада кучайтириш керакми? Ёшларни бундай хавфли тузоқлардан асраш учун қандай тушунтириш ишларини кучайтириш лозим? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамиятимиз хавфсизлиги ҳамда қизларимиз келажагига бевосита дахлдор ушбу муҳим огоҳлантирувчи хабар таҳлилини барча яқинларингиз, оила аъзоларингиз ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…