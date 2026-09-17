BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди

·3·Авто
BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди

Хитойнинг етакчи автоишлаб чиқарувчиси BYD компанияси ўзининг оммабоп кроссоверининг навбатдаги модификациясини намойиш этди. Ташқи бозорларда BYD Atto 2 номи билан танилган ушбу модел Хитой бозорида Юан УП Феичи Эдитион 2027 номи остида сотувга чиқарилмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, янги автомобил ўзининг ҳамёнбоп нархи билан бирга узоқ масофага ҳаракатланиш имконини берувчи батареяси билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янгиланган кроссовернинг асосий ўзгаришларидан бири бу КLTC сикли бўйича 501 километргача масофани босиб ўта оладиган янги модификациянинг пайдо бўлишидир. Хитой бозорида мазкур электромобилнинг бошланғич нархи тахминан 11 150 АҚШ долларидан бошланади. Бу эса уни замонавий ва ҳамёнбоп шаҳар кроссовери излаётган харидорлар учун янада жозибадор қилади.

Техник хусусиятлар ва янги батарея

Моделнинг барча бешта комплектацияси эндиликда ягона олдинги электромотор билан жиҳозланган. Унинг қуввати 70 киловатни, айланиш моменти эса 180 ньютон-метрни ташкил этади. Шуни таъкидлаш жоизки, аввалроқ Юан УП модели учун 130 киловатли кучлироқ агрегат ҳам таклиф қилинган эди, бироқ ишлаб чиқарувчи янги версияда ягона мувозанатлашган тизимни танлади.

Автомобил ФинДреаms Баттерй томонидан ишлаб чиқарилган янги Бладе Баттерй аккумулятори билан жиҳозланди. Ушбу 51,13 киловат-соат сиғимли батарея КLTC бўйича 501 км масофани таъминлайди, бу эса Европадаги ВLTC усулида тахминан 370 километрга тенг. Шунингдек, харидорларга мос равишда 32 ва 45,12 киловат-соатли батареяларга эга 301 ҳамда 401 километр масофага мўлжалланган вариантлар ҳам тақдим этилади.

Зарядлаш ва интерер имкониятлари

Тезкор ўзгармас ток зарядлаш қурилмаси батарея қувватини 30 фоиздан 80 фоизгача атиги 30 дақиқа ичида тиклаш имконини беради. Машина асоси сифатида анъанавий BYD э-Платформ 3.0 платформаси ва Селл-то-Бодй технологияси сақланиб қолган. Кроссовернинг ўлчамлари қуйидагича:

  • Узунлиги: 4310 миллиметр
  • Эни: 1830 миллиметр
  • Баландлиги: 1675 миллиметр
  • Ғилдирак базаси: 2620 миллиметр
Салон ичида ҳам сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган. Хусусан, янги икки спокли рул чамбараги, олд ўриндиқларни вентиляция қилиш ва қиздириш функциялари, электр парда билан жиҳозланган панорамали том ҳамда 50 ватт қувватга эга симсиз қувватлаш панели қўшилди.

Ахборот-кўнгилочар тизим вазифасини 12,8 дюймли бурилувчи экран ва 8,8 дюймли рақамли бошқарув панели бажарадиган ДиЛинк 100 мажмуаси бажаради. Юқори комплектациялардаги харидорлар учун эса автомагистралларда автопилот ва автоматик тўхташ функцияларини ўз ичига олган ДиПилот К хавфсизлик ва ёрдамчи тизимлар мажмуаси тақдим этилади.

BYDЭлектромобилАтто 2Хитой автолариКроссовер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиБугун, 01:54Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиGeely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиКеча, 20:56BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқарадиBYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради14.09, 16:24Kia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақибиKia PV7 электромобили тақдим этилди: Ford Э-Трансит Кустом рақиби14.09, 14:54Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошладиXiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади14.09, 14:54Hyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқдаHyundai автопилот жорий этишни атайлаб секинлаштирмоқда14.09, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди