BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди
Хитойнинг етакчи автоишлаб чиқарувчиси BYD компанияси ўзининг оммабоп кроссоверининг навбатдаги модификациясини намойиш этди. Ташқи бозорларда BYD Atto 2 номи билан танилган ушбу модел Хитой бозорида Юан УП Феичи Эдитион 2027 номи остида сотувга чиқарилмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, янги автомобил ўзининг ҳамёнбоп нархи билан бирга узоқ масофага ҳаракатланиш имконини берувчи батареяси билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янгиланган кроссовернинг асосий ўзгаришларидан бири бу КLTC сикли бўйича 501 километргача масофани босиб ўта оладиган янги модификациянинг пайдо бўлишидир. Хитой бозорида мазкур электромобилнинг бошланғич нархи тахминан 11 150 АҚШ долларидан бошланади. Бу эса уни замонавий ва ҳамёнбоп шаҳар кроссовери излаётган харидорлар учун янада жозибадор қилади.
Техник хусусиятлар ва янги батареяМоделнинг барча бешта комплектацияси эндиликда ягона олдинги электромотор билан жиҳозланган. Унинг қуввати 70 киловатни, айланиш моменти эса 180 ньютон-метрни ташкил этади. Шуни таъкидлаш жоизки, аввалроқ Юан УП модели учун 130 киловатли кучлироқ агрегат ҳам таклиф қилинган эди, бироқ ишлаб чиқарувчи янги версияда ягона мувозанатлашган тизимни танлади.
Автомобил ФинДреаms Баттерй томонидан ишлаб чиқарилган янги Бладе Баттерй аккумулятори билан жиҳозланди. Ушбу 51,13 киловат-соат сиғимли батарея КLTC бўйича 501 км масофани таъминлайди, бу эса Европадаги ВLTC усулида тахминан 370 километрга тенг. Шунингдек, харидорларга мос равишда 32 ва 45,12 киловат-соатли батареяларга эга 301 ҳамда 401 километр масофага мўлжалланган вариантлар ҳам тақдим этилади.
Зарядлаш ва интерер имкониятлариТезкор ўзгармас ток зарядлаш қурилмаси батарея қувватини 30 фоиздан 80 фоизгача атиги 30 дақиқа ичида тиклаш имконини беради. Машина асоси сифатида анъанавий BYD э-Платформ 3.0 платформаси ва Селл-то-Бодй технологияси сақланиб қолган. Кроссовернинг ўлчамлари қуйидагича:
- Узунлиги: 4310 миллиметр
- Эни: 1830 миллиметр
- Баландлиги: 1675 миллиметр
- Ғилдирак базаси: 2620 миллиметр
Ахборот-кўнгилочар тизим вазифасини 12,8 дюймли бурилувчи экран ва 8,8 дюймли рақамли бошқарув панели бажарадиган ДиЛинк 100 мажмуаси бажаради. Юқори комплектациялардаги харидорлар учун эса автомагистралларда автопилот ва автоматик тўхташ функцияларини ўз ичига олган ДиПилот К хавфсизлик ва ёрдамчи тизимлар мажмуаси тақдим этилади.
Изоҳлар 0
…