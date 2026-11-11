iPhone 18 Pro ва Pro Max қанчадан сотилмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 11 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар қиймати хотира ҳажми, корпус ранги ва СИМ-карта конфигурациясига қараб турлича белгиланган. iPhone ДУО моделлари 3199 доллардан 6499 долларгача, iPhone 18 Pro ва Pro Max версиялари эса 1599 доллардан 3299 долларгача бўлган нархларда сотилмоқда.
- Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкинлиги қайд этилган.
11 ноябрь, 2026 йил ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг янги нархлари эълон қилинди. Рўйхатда iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари бор. Қурилмалар нархи хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 3199 доллар
• 512 ГБ — 3599 доллар
• 1 ТБ — 5499 доллар
• 2 ТБ — 6499 доллар
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1599 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1599 доллар
• 256 ГБ Black — 1649 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1649 доллар
• 512 ГБ — 1999 доллар
• 1 ТБ — 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 ГБ Black — 1799 доллар
• 256 ГБ Silver — 1799 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1799 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1799 доллар
• 512 ГБ Black — 2099 доллар
• 512 ГБ Silver — 2099 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2149 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2099 доллар
• 1 ТБ — 3099 доллар
• 2 ТБ Black — 3099 доллар (акция нархида)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 ГБ Silver — 1749 доллар
• 256 ГБ Glacier — 1749 доллар
• 256 ГБ Black — 1749 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1749 доллар
• 512 ГБ — 2099 доллар
• 1 ТБ — 2999 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 ГБ Glacier — 1849 доллар
• 256 ГБ Black — 1899 доллар (акция нархида)
• 256 ГБ Silver — 1849 доллар
• 256 ГБ Burgundy — 1899 доллар
• 512 ГБ Black — 2229 доллар
• 512 ГБ Silver — 2199 доллар
• 512 ГБ Burgundy — 2229 доллар
• 512 ГБ Glacier — 2199 доллар
• 1 ТБ Black — 3099 доллар
• 1 ТБ Burgundy — 3099 доллар
• 1 ТБ Glacier — 3299 доллар
• 1 ТБ Silver — 3299 доллар
Келтирилган нархлар 11 ноябрь, 2026 йил ҳолатига тегишли. Смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…