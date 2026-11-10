Илон Маскдан фантастик башорат: «СИ инсон истаган қасрни қуриб беради, қашшоқлик тугайди»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илон Маск сунъий интеллект ва гуманоид роботларнинг ривожланиши инсоният тарихидаги энг катта иқтисодий ва ижтимоий бурилишни амалга ошириб, қашшоқликни бартараф этишини маълум қилди.
- Ушбу технологиялар жаҳон иқтисодиётига 25 триллион доллар қўшимча қиймат қўшиб, одамларнинг моддий эҳтиёжларини чекловсиз қондириш ва бепул юқори сифатли тиббий хизматдан фойдаланиш имконини беради.
Дунёнинг етакчи технология гиганти Илон Маск сунъий интеллект ва робототехника ривожи инсоният тарихидаги энг катта иқтисодий ва ижтимоий бурилишни бошлаб беришини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, рақамли супер интеллект ва инсонсимон (гуманоид) роботларнинг уйғунлашуви яқин келажакда одамларнинг барча моддий эҳтиёжларини деярли тўлиқ ва чекловсиз қондириш имконини беради.
Исталган қаср буюртма қилинади: Инсон эҳтиёжлари чексиз қондирилади
Миллиардернинг фикрича, супер интеллект даврида инсоннинг моддий чегаралари йўқолади: хоҳлаган киши ўзи учун муҳташам қаср, шахсий транспорт ёки бошқа ҳар қандай буюмни шунчаки буюртма қилиши мумкин бўлади — тизим уни тўлиқ яратиб беради.
Бундан ташқари, ер юзидаги ҳар бир фуқаро кафолатланган юқори даромадга эга бўлади ҳамда ҳозирги энг қиммат ва элитар тиббий муолажалардан бир неча баробар сифатлироқ соғлиқни сақлаш хизматидан бепул фойдаланиш имконияти яратилади. Бу жамиятда муҳтожлик ва тенгсизлик тушунчаларининг йўқолишига олиб келиши мумкин.
Соҳа ва йўналиш
Анъанавий инсон меҳнати
Илон Маскнинг супер интеллект прогнози
Иш режими ва самарадорлик
Ҳафтасига 40 соатлик меҳнат
Роботлар 24/7 тартибда ишлайди (самарадорлик 5 баробар юқори)
АҚШ ишлаб чиқариш ҳажми
Юз миллионлаб ишчи кучи
Барча ҳажмни қоплаш учун атиги 20–30 миллион робот кифоя
Жаҳон иқтисодиётига қўшимча
Йиллик 2–3% ўсиш суръати
Роботларсиз ҳам глобал Иқтисодиётга 20–30% ($25 трлн) қўшилади
Ижтимоий турмуш савияси
Молиявий ва тиббий табақаланиш
Ҳар бир киши юқори даромад ва энг илғор тиббий хизматга эга бўлади
«Рақамли супер интеллект ва гуманоид роботлар фақатгина янги технология эмас — бу қашшоқлик ва танқисликни батамом йўқ қилувчи, жаҳон иқтисодиётига бир зумда 25 триллион долларлик янги қиймат қўшувчи қудратли кучдир».
— Илон Маск
25 триллион долларлик ўсиш: Бу ўзгаришлар қачон рўй беради?
Маскнинг ҳисоб-китобларига кўра, инсонсимон роботларни ҳисобга олмаганда ҳам, рақамли супер интеллектнинг ўзи жаҳон иқтисодиёти ҳажмини бирданига 20–30 фоизга оширади. Бу тахминан 25 триллион долларлик қўшимча қийматни англатади.
Ҳафтасига 7 кун, суткасига 24 соат давомида чарчамасдан меҳнат қилувчи битта инсонсимон робот бир инсонга нисбатан камида беш баробар кўпроқ маҳсулот чиқара олади. АҚШнинг бугунги кундаги барча саноат ва хизмат кўрсатиш ҳажмини таъминлаш учун 20 миллиондан 30 миллионгача робот етарли бўлади. Миллиардернинг урғулашича, ушбу трансформация йиллар эмас, балки кўз очиб юмгунча бўлган қисқа фурсат ичида амалга ошади.
Сизнингча, сунъий интеллект ва роботлар инсониятни қашшоқликдан қутқариб фаровонликка етаклайдими ёки оммавий ишсизлик ва қарамликни юзага келтирадими? Муносабатингизни изоҳларда қолдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…