Болгариядаги даҳшатли оммавий авария: 86 та машина тўқнашиб, 12 киши ҳалок бўлди

2 дақиқа ўқиш36
Болгариядаги даҳшатли оммавий авария: 86 та машина тўқнашиб, 12 киши ҳалок бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 10 ноябр куни Болгариянинг Ямбол области Зимница қишлоғи яқинидаги «Фракия» магистралида 86 та транспорт воситаси иштирокида йирик йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.
  • Ўта қуюқ туман, йўлнинг намлиги ва юқори тезлик оқибатида келиб чиққан ушбу фожиа 12 кишининг умрига зомин бўлди ҳамда 50 га яқин инсоннинг жароҳатланишига олиб келди.

2026 йил 10 ноябрь куни тонг саҳарда Болгариянинг жануби-шарқидаги Ямбол областининг Зимница қишлоғи яқинида мамлакат тарихидаги энг йирик ва аянчли йўл-транспорт ҳодисаларидан biri содир бўлди. Ўта қуюқ туман ва ноқулай об-ҳаво шароити туфайли «Фракия» (A1) юқори тезликдаги автотранспорт магистралининг иккала қарама-қарши йўналишида жами 86 та транспорт воситаси бир-бирига келиб урилди.

86 та машина тўқнашуви: Фожиа тафсилотлари

Масъул идораларнинг дастлабки маълумотларига кўра, соат 07:00 атрофида тўсатдан тушган ўта қуюқ туман ҳайдовчиларнинг кўриниш доирасини кескин пасайтириб юборган. Бундан ташқари, йўл қопламасининг намлиги ва ҳайдовчиларнинг бундай хавфли муҳит учун жуда юқори тезликда ҳаракатлангани фожианинг асосий сабаби сифатида кўрсатилмоқда.

Машъум тўқнашувлар оқибатида кўплаб оғир юк машиналари ва йўловчи автобуси ҳам жабр кўрган. Зудлик билан кўрилган чораларга қарамай, ҳодиса жойида ва шифохоналарда 12 киши ҳалок бўлди, 50 га яқин инсон эса турли даражадаги оғир тан жароҳатларини олди.

ЙТҲ параметрлари ва кўрсаткичлари

Расмий маълумотлар ва тафсилотлар

Ҳодиса санаси ва вақти

2026 йил 10 ноябрь, тонгги соат 07:00 атрофида

Жойлашув манзили

Болгариянинг жануби-шарқи, Ямбол области, Зимница қишлоғи яқини («Фракия» А1 магистрали)

Тўқнашган транспортлар

Жжами 86 та автомобиль (юкли автомашиналар ва йўловчи автобуси)

Қурбонлар ва жароҳатланганлар

12 нафар ҳалок бўлган, 50 га яқин жароҳатланган

Асосий сабаблар

Ўта қуюқ туман, ёмон кўриниш шароити ва белгиланмаган юқори тезлик

Кўрилган чоралар

Вертолётлардан фойдаланиш имкони бўлмагач, махсус тиббий самолётлар сафарбар этилди

«Бу мамлакатимиз сўнгги йилларда дуч келган энг оғир ва энг кўп қурбонлар билан тугаган йўл-транспорт фожиасидир. Ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига чуқур ҳамдардлик билдирамиз».

Қутқарув операцияси ва махсус тиббий самолётлар

Ҳодиса жойида қутқарув ишлари ўта мураккаб шароитда кечди. Туман ҳаддан ташқари қалин бўлгани сабабли жароҳатланганларни тезкор эвакуация қилиш учун анъанавий вертолётлардан фойдаланишнинг мутлақо имкони бўлмади. Шу боисдан Болгария ҳукумати оғир аҳволдаги беморларни мамлакатнинг етакчи шифохоналарга етказиб бериш учун зудлик билан махсус тиббий самолётларни сафарбар этишга мажбур бўлди.

Умуммиллий мотам эълон қилинди

Болгария Бош вазири Румен Радев содир бўлган ушбу мудҳиш ҳодисани расман «миллий фожиа» деб атади. Мамлакатда ҳалок бўлганларнинг хотирасини ёд этиш мақсадида 11 ноябрь куни умуммиллий мотам куни деб эълон қилинди, давлат байроқлари пастга туширилди.

Расмийлар ҳайдовчиларни ноқулай об-ҳаво шароитида, айниқса куз-қиш мавсумидаги туманли кунларда тезлик меъёрларига қатъий риоя қилишга чақирмоқда.

Сизнингча, йўлларда бундай оммавий фожиаларнинг олдини олиш учун ҳайдовчиларга нисбатан қандай қўшимча қатъий чоралар ёки автоматик назорат тизимлари жорий этилиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари