Тожикистон ташқи ишлар вазири Москвадаги форумда муҳим баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Москвада ўтган халқаро форумда Тожикистон ташқи ишлар вазири Сирожиддин Мухриддин халқаро ҳамжамиятни янги хавфсизлик таҳдидларига қарши курашиш учун бирлашишга чақирди.
- У минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш ҳамда конструктив мулоқотни ривожлантириш замонавий хавф-хатарларга қарши ягона йўл эканини таъкидлади.
- Тадбир доирасида терроризм, экстремизм, кибержиноятчилик ва гиёҳванд моддалар савдосига қарши курашиш механизмлари муҳокама қилинди.
Москва шаҳрида Россиянинг Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотидаги (ОДКБ) раислиги доирасида «Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность» шиори остида нуфузли Халқаро форум бўлиб ўтди. Мазкур глобал тадбирда Тожикистон Республикаси номидан қатнашган ташқи ишлар вазири Сирожиддин Мухриддин халқаро ҳамжамиятни янги ва кескин хавфсизлик таҳдидларига қарши курашиш учун бириктирувчи қадамлар ташлашга чақирди.
Регионал хавфсизлик ва халқаро ҳамкорлик муҳимлиги
«Спутник» нашри тарқатган маълумотларга кўра, форум доирасида сўзга чиққан Тожикистон ТИВ раҳбари Сирожиддин Мухриддин бугунги кунда минтақавий ва халқаро ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ эканини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, конструктив мулоқотни ривожлантириш ҳамда хавфсизлик механизмини такомиллаштириш замонавий таҳдидларга қарши тура оладиган ягона йўлдир.
Мухриддин халқаро ҳамжамиятнинг саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштириш ҳамда трансмиллий хавф-хатарларга қарши келишилган ҳолда чоралар кўриш зарурлигини қайд этди.
Форумнинг асосий йўналишлари
Тафсилотлар ва муҳокама қилинган масалалар
Ўтказилган жой ва раислик
Москва шаҳри, Россиянинг ОДКБдаги раислиги доирасида
Форум шиори
«Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель — общая ответственность»
Асосий ташаббускор фикр
Тожикистон томонидан янги хавфсизлик таҳдидларига қарши курашни бирлаштириш чақириғи
Муҳокама қилинган глобал таҳдидлар
Терроризм, экстремизм, киберпреступность ва незаконный оборот наркотиков
Тадбир форматлари
Пленар мажлислар, панель дискуссиялар ва хавфсизлик технологиялари кўргазмаси
«Ҳозирги кўп қутбли дунёда ҳар бир давлатнинг хавфсизлиги умумий масъулиятга айланган. Фақатгина биргаликдаги саъй-ҳаракатлар орқалигина янги глобал таҳдидларнинг олдини олиш мумкин».
Москвадаги форумнинг асосий муҳокама маркази
Москвада ўтган ушбу йирик анжуманда нафақат халқаро ва минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, балки Евразия маконида кўп томонлама шерикликни ривожлантириш масалалари ҳам кенг муҳокама қилинди. Хусусан, қуйидаги трансмиллий хавф-хатарларга қарши курашиш механизмлари диққат марказида бўлди:
Халқаро терроризм ва радикализмга қарши кураш.
Киберпреступность ва рақамли хавфсизликни таъминлаш.
Гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши кескин чоралар кўриш.
Форум дастуридан пленар мажлислар, долзарб панель муҳокамалари ҳамда хавфсизлик соҳасидаги сўнгги технологиялар кўргазмаси ўрин олди, бу эса иштирокчиларга замонавий мудофаа ва хавфсизлик ютуқлари билан яқиндан танишиш имконини берди.
Сизнингча, Марказий Осиё минтақасида янги хавфсизлик таҳдидларига қарши курашиш учун қўшни давлатлар яна қандай қўшма амалий қадамларни ташлаши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…