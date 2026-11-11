Машинада унутиб қолдирилган китоблик бола фожиаси бўйича боғча мудираси 5 йилга қамалди

2 дақиқа ўқиш0
Машинада унутиб қолдирилган китоблик бола фожиаси бўйича боғча мудираси 5 йилга қамалди

Қашқадарё вилоятида жамоатчиликни қаттиқ ларзага солган 3 ёшли қизчанинг фожиали ўлими ва бошқа молиявий қонунбузарликлар бўйича суд ҳукми чиқарилди. Жиноят ишлари бўйича Китоб туман суди томонидан кўриб чиқилган мазкур жиноят иши юзасидан боғча мудирасига нисбатан қатъий жазо чораси белгиланди.

Фожиа тафсилотлари: Қизча автомобиль салонида унутилган

Маълум бўлишича, мактабгача таълим муассасасида содир бўлган мудҳиш воқеа пайтида 3 ёшли қизча транспорт воситаси — автомобиль салонида қаровсиз ва унутиб қолдирилган. Натижада машина ичидаги кескин юқори ҳарорат таъсирида чақалоқ ҳаётдан кўз юмган. Болаларнинг ҳаёти ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича бевосита масъул бўлган муассаса раҳбариятининг бундай лоқайдлиги оғир оқибатларни келтириб чиқарди.

Қалбаки ҳужжатлар ва ўзлаштирилган миллионлар

Суд жараёнида фақатгина болалар хавфсизлигини таъминламаслик ҳолати эмас, балки боғча раҳбарининг бошқа жиноий қилмишлари ҳам фош этилди. Тергов ва суд материалларига кўра, боғча мудираси О.Ч. сохта ҳужжатлар тайёрлаш орқали ходимлар номига ёзилган миллионлаб сўмлик бюджет маблағларини ўзлаштириб юборгани аниқланган. Айбланувчи судда ўз айбига қисман иқрор бўлди.

Жиноят ва суд ҳукми жиҳатлари

Расмий маълумотлар ва тафсилотлар

Ҳодиса жойи ва санаси

Қашқадарё вилояти, Китоб тумани

Асосий фожиа

3 ёшли қизчанинг автомобиль салонидаги юқори ҳароратдан вафот этиши

Қўшимча жиноятлар

Маблағларни ўзлаштириш ва ҳужжатларни қалбакилаштириш

Судланувчи шахс

Боғча мудираси О.Ч.

Айбдор деб топилган моддалар

Жиноят кодексининг 116-, 167- ва 228-моддалари

Тайинланган жазо

5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш ҳамда 3 йилга тадбиркорлик билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш

«Болалар боғчаси — гўдаклар учун энг хавфсиз макон бўлиши керак эди. Бироқ масъулиятсизлик ва пул топиш илинжида йўл қўйилган қонунбузарликлар кечириб бўлмас фожиага сабаб бўлди».

Қатъий ҳукм ва жамоатчилик муносабати

Жиноят ишлари бўйича Китоб туман суди Жиноят кодексининг 59 ва 61-моддаларига асосан айбланувчи О.Ч.ни қатор оғир жиноятларда айбли деб топиб, унга нисбатан 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш ҳамда 3 йил муддатга тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш жазосини тайинлади. Ушбу ҳолат мамлакатимиздаги мактабгача таълим муассасаларида болалар хавфсизлиги ва молиявий шаффофликни янада кучайтириш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Сизнингча, боғчаларда болалар хавфсизлигини мутлақ кафолатлаш ва бу каби фожиаларнинг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари