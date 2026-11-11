Машинада унутиб қолдирилган китоблик бола фожиаси бўйича боғча мудираси 5 йилга қамалди
Қашқадарё вилоятида жамоатчиликни қаттиқ ларзага солган 3 ёшли қизчанинг фожиали ўлими ва бошқа молиявий қонунбузарликлар бўйича суд ҳукми чиқарилди. Жиноят ишлари бўйича Китоб туман суди томонидан кўриб чиқилган мазкур жиноят иши юзасидан боғча мудирасига нисбатан қатъий жазо чораси белгиланди.
Фожиа тафсилотлари: Қизча автомобиль салонида унутилган
Маълум бўлишича, мактабгача таълим муассасасида содир бўлган мудҳиш воқеа пайтида 3 ёшли қизча транспорт воситаси — автомобиль салонида қаровсиз ва унутиб қолдирилган. Натижада машина ичидаги кескин юқори ҳарорат таъсирида чақалоқ ҳаётдан кўз юмган. Болаларнинг ҳаёти ва хавфсизлигини таъминлаш бўйича бевосита масъул бўлган муассаса раҳбариятининг бундай лоқайдлиги оғир оқибатларни келтириб чиқарди.
Қалбаки ҳужжатлар ва ўзлаштирилган миллионлар
Суд жараёнида фақатгина болалар хавфсизлигини таъминламаслик ҳолати эмас, балки боғча раҳбарининг бошқа жиноий қилмишлари ҳам фош этилди. Тергов ва суд материалларига кўра, боғча мудираси О.Ч. сохта ҳужжатлар тайёрлаш орқали ходимлар номига ёзилган миллионлаб сўмлик бюджет маблағларини ўзлаштириб юборгани аниқланган. Айбланувчи судда ўз айбига қисман иқрор бўлди.
Жиноят ва суд ҳукми жиҳатлари
Расмий маълумотлар ва тафсилотлар
Ҳодиса жойи ва санаси
Қашқадарё вилояти, Китоб тумани
Асосий фожиа
3 ёшли қизчанинг автомобиль салонидаги юқори ҳароратдан вафот этиши
Қўшимча жиноятлар
Маблағларни ўзлаштириш ва ҳужжатларни қалбакилаштириш
Судланувчи шахс
Боғча мудираси О.Ч.
Айбдор деб топилган моддалар
Жиноят кодексининг 116-, 167- ва 228-моддалари
Тайинланган жазо
5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш ҳамда 3 йилга тадбиркорлик билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш
«Болалар боғчаси — гўдаклар учун энг хавфсиз макон бўлиши керак эди. Бироқ масъулиятсизлик ва пул топиш илинжида йўл қўйилган қонунбузарликлар кечириб бўлмас фожиага сабаб бўлди».
Қатъий ҳукм ва жамоатчилик муносабати
Жиноят ишлари бўйича Китоб туман суди Жиноят кодексининг 59 ва 61-моддаларига асосан айбланувчи О.Ч.ни қатор оғир жиноятларда айбли деб топиб, унга нисбатан 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш ҳамда 3 йил муддатга тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш жазосини тайинлади. Ушбу ҳолат мамлакатимиздаги мактабгача таълим муассасаларида болалар хавфсизлиги ва молиявий шаффофликни янада кучайтириш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, боғчаларда болалар хавфсизлигини мутлақ кафолатлаш ва бу каби фожиаларнинг олдини олиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…