«Реал» юлдузи Беллингҳэм одамларнинг эътиборига нега бошқача кўз билан қарайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид» ва Англия терма жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳем мухлислар томонидан бутга айлантирилишни истамаслигини ва ўзини оддий инсон сифатида кўришларини хоҳлашини билдирди.
- 2023 йил ёзида Дортмунднинг «Боруссия»сидан келиб қўшилган футболчи мухлислар билан мулоқот қилишга атиги беш сония вақт кетишини ва буни ортиқча қийинчилик деб билмаслигини таъкидлади.
Мадриднинг «Реал» клуби ва Англия миллий терма жамоасининг етакчи яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм футбол оламидаги улкан машҳурлик, мухлисларнинг ҳаддан ташқари эътибори ҳамда жамият олдидаги инсоний масъулият ҳақида қалбдаги гапларини ўртоқлашди. 2023 йилнинг ёзида Дортмунднинг «Боруссия»сидан «Қироллик клуби» сафига кўчиб ўтганидан буён миллионлаб инсонларнинг кумирига айланган футболчи ўз мақомига жуда соғлом ва реал ёндашишини кўрсатди.
«Аввало, мени инсон сифатида кўришларини хоҳлайман»
Жуд Беллингҳэм мухлислар баъзан футболчиларни оддий одамлардан юқори қўйиб, уларни бутга айлантиришларига муносабат билдира туриб, ҳеч қачон бундай муносабатни истамаганини таъкидлади:
«Менимча, мухлислар баъзан футболчиларни ҳаддан ташқари улуғлаб, уларни бутга айлантиришади. Аммо ҳеч қачон менга бундай муносабатда бўлишларини истамаганман. Аввало, мени оддий инсон сифатида кўришларини хоҳлайман. Дўстларим ва оилам билан вақт ўтказиш, қаҳва ичиш, сайр қилиш менга катта мамнуният бағишлайди».
Шунингдек, у одамлар орасида юрганда доимо таниб қолишларига изоҳ берар экан, буни ортиқча юқори баҳоламасдан, мухлислар билан мулоқот қилишга атиги бир неча сония кетишини айтди:
«Одамлар сени доим таниб қолишади, аммо бу маълум маънода хавфсизликни ҳам таъминлайди. Чунки атрофингда оломон тўпланиб, сени безовта қилмайди. Кимдир сен билан суратга тушса, бу ҳақда узоқ вақт гапириб юриши мумкин, ҳолбуки бунинг учун атиги беш сония вақтинг кетади, холос».
Футболчининг қарашлари
Жуд Беллингҳэмнинг фикрлари ва ёндашуви
Клуб ва мақоми
«Реал Мадрид» ва Англия терма жамоаси яримҳимоячиси
Трансфер вақти
2023 йил ёзида Дортмунднинг «Боруссия»сидан келиб қўшилган
Машҳурликка муносабати
Ўзини бут эмас, оддий инсон сифатида кўришларини истайди
Мухлислар билан мулоқот
Мухлис билан расмга тушишга атиги 5 сония вақт кетишини айтади
Масъулият ҳисси
Футболка кийганда шаҳар ва мамлакат номидан майдонга чиқишни унутмайди
Асосий мақсади
Майдондан ташқарида ҳам доимо ҳақиқий джентлмен бўлиш
«Футболга бошқаларга ўрнак бўлиш истаги билан келмаганман. Аммо масъулият ҳақида гапирадиган бўлсак, мен буни айнан шундай тушунаман — бу менинг севимли ишим ва шу орқали ҳақ оламан».
Мухлислар садоқати ва кейинги авлод олдидаги бурч
Ёш юлдуз мухлисларнинг севимли жамоасини қўллаб-қувватлаш учун катта маблағ ва вақт сарфлашларини жуда яхши тушунишини билдирди. Унинг фикрича, ҳар сафар клуб ёки терма жамоа футболкасини кийганда, инсон ўз зиммасига улкан масъулият олиши шарт:
Кўплаб инсонлар футболга маблағ сарфлайди ва жамоасига содиқ қолади.
Истаганингча ўзини тутиш ва шаҳар ёки мамлакат шарафини ҳимоя қилаётганини унутиб қўйиш мумкин эмас.
Майдонда ва ҳаётда кимгадир илҳом бериш, кейинги авлод учун намуна бўлиш муҳим.
«Мен буни мажбурият эмас, балки имтиёз сифатида қабул қилишни афзал кўраман. Майдондан ташқарида доимо ҳақиқий джентлмен бўлишни истаганимни доим айтиб келганман», — дея сўзини якунлади Беллингҳэм.
Сизнингча, замонавий футбол юлдузларининг майдондан ташқарида ҳам шу қадар босиқ, масъулиятли ва джентлмен бўлиши мухлислар ва ёшлар тарбияси учун қанчалик муҳим? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…