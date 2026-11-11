Оталар елкасида: Деҳқонободлик болаларнинг мактабга бориши ҳайратда қолдирди (видео)
Ҳар бир боланинг хавфсиз ва қулай шароитда таълим олиш ҳуқуқи Конституция ва қонунлар билан кафолатланган. Бироқ Қашқадарё вилояти Деҳқонобод туманидаги Жингил қишлоғида истиқомат қилувчи мактаб ёшидаги болалар ҳар куни билим олиш йўлида ўз ҳаётларини хавф остига қўйишга мажбур бўлмоқдалар.
Жингил қишлоғидаги 84-сонли мактаб ўқувчиларининг кундалик синовлари
Интернет тармоқларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлаётган лавҳаларда Жингил қишлоғида жойлашган 84-сонли умумтаълим мактаби ўқувчиларининг мактабга бориш жараёни акс этган. Видеолавҳадан кўриниб турибдики, қишлоқ ҳудудидан оқиб ўтувчи дарё устида бирорта ҳам пиёдалар кўприги мавжуд эмас.
Натижада, мактабга ошиқаётган ўқувчилар маҳаллий аҳоли ва ота-оналарнинг кўмагига таянишга мажбур:
Елкада ташиш: Катта ёшли кишилар ва оталар дарёнинг муздек ва шиддатли сувини пиёда кечиб ўтиб, кичик синф ўқувчиларини ўз елкаларида умумий қирғоққа ўтказмоқдалар.
Уловдан фойдаланиш: Сув оқими ва совуқ шароитда баъзи ота-оналар ўз фарзандларини эшак ёки бошқа транспорт воситалари ёрдамида сувдан олиб ўтишмоқда.
Ўқувчиларнинг қатъияти: Барча қийинчиликлар ва хавф-хатарларга қарамай, болалар билим олишга бўлган интилишларини тўхтатмаяптилар.
Муаммо ва вазият кўрсаткичлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Жойлашув манзили
Қашқадарё вилояти, Деҳқонобод тумани, Жингил қишлоғи
Таълим муассасаси
84-сонли умумтаълим мактаби
Асосий хавф омили
Дарё устида хавфсиз пиёдалар кўпригининг йўқлиги
Кундалик жараён
Ўқувчиларнинг сув кечиб, ота-оналар елкасида ёки уловда дарёдан ўтиши
Жамоатчилик муносабати
Мазкур ҳолат тегишли ташкилотлар ва масъул идораларнинг жиддий эътиборини талаб этади
«Ҳар куни мактабга бориш йўли ҳақиқий синовга айланган. Болаларнинг ҳаётини хавф остига қўймасдан, улар учун замонавий ва хавфсиз кўприк қуриб бериш масаласи аллақачон энг долзарб вазифага айланди».
Масъуллардан зудлик билан амалий қарор кутилмоқда
Таълим муассасасига бориш йўлидаги бундай экстремал шароитлар нафақат ота-оналарда, балки кенг жамоатчиликда ҳам ҳақли эътирозларни келтириб чиқармоқда. Жингил қишлоғидаги 84-сонли мактаб ўқувчиларининг хавфсизлигини таъминлаш, уларнинг дарёдан соғ-омон ва қулай тарзда ўтишлари учун тез фурсатларда пиёдалар кўприни барпо этиш масъул идораларнинг асосий бурчи ҳисобланади.
Сизнингча, маҳаллий масъул ташкилотлар бу каби оғир ва хавфли муаммоларни бартараф этиш учун қандай тезкор чоралар кўриши керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…