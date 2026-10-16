Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлди

·42·Саломатлик
Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлаш сурункали руҳий зўриқишни келтириб чиқариб, асаб тизимининг синиши, иммунитетнинг пасайиши, юрак-қон томир хавфининг ошиши, уйқу ва хотиранинг ёмонлашувига олиб келади.
  • Кўпчилик бу хавфни ўз вақтида англамайди ва ички безовталикни кундалик ҳаётнинг бир қисми деб ҳисоблайди.
  • Молиявий мақсадлар муҳим бўлса-да, соғлиқ йўқотилса, топилган маблағнинг ҳеч бири уни қайтара олмаслигини унутмаслик лозим.

Замонавий дунёда моддий барқарорлик ҳақида қайғуриш табиий ҳолатга айланган, бироқ бу фикрлар сурункали хавотирга айланса, инсон организми учун ҳалокатли зарбага айланиши мумкин.

Психолог ва тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, пулни қаердан топиш, харажатларни қандай тақсимлаш ва кейин нима қилиш кераклиги ҳақида тўхтовсиз бош қотириш сурункали руҳий зўриқиш (стресс) келтириб чиқаради ҳамда оғир асаб касалликларига пойдевор яратади.

Сурункали молиявий стресс организмни қандай емиради?

Моддий етишмовчилик ёки бойликни сақлаб қолиш борасидаги доимий ташвиш инсон саломатлигининг барча асосий тизимларига тўғридан-тўғри салбий таъсир кўрсатади:

  • Асаб тизимининг синиши: Узлуксиз хавотир мияни тўхтовсиз «ҳимоя» ҳолатида ушлаб туради, натижада асаб толалари ва нейрон алоқалари зўриқиб, сурункали депрессия ва неврозга олиб келади;

  • Иммунитетнинг кескин пасайиши: Стресс гормони — кортизолнинг муттасил юқори бўлиши табиий иммун ҳимоясини заифлаштиради, оқибатда тана ҳар қандай юқумли ва яллиғланиш касалликларига қарши кураша олмай қолади;

  • Юрак-қон томир хавфи: Юрак уришининг тезлашиши ва томирларнинг қисқариши қон босимини ошириб, инфаркт ва инсульт хавфини бир неча бараварга кучайтиради;

  • Уйқу ва хотира ёмонлашуви: Тунги вақтда пул ҳақидаги ташвишлар уйқу сифатини бузади, чуқур уйқу фазаси йўқолади, бу эса кундузги хотира пасайиши, диққат тарқоқлиги ва доимий кайфиятсизликни келтириб чиқаради.

Яширин чарчоқ: Кўпчилик танаси ҳолдан тойганини сезмай қолади

Мутахассисларнинг алоҳида хавотирига сабаб бўлаётган жиҳат — одамларнинг ушбу хавфни ўз вақтида англамасдан яшашидир:

  • Одатий ҳолга айланган безовталик: Минглаб инсонлар ички қалтироқ, хавотир ва руҳий босимни оддий кундалик ҳаёт тарзи деб ҳисоблаб, таналари қанчалик жиддий ҳолдан тойганини пайқамайди;

  • Мувозанат зарурлиги: Молиявий мақсадлар муҳим, аммо соғлиқ йўқотилса, топилган маблағнинг ҳеч бири уни қайтара олмаслигини унутмаслик лозим.

Шифокорлар молиявий муаммоларни ҳал қилиш баробарида мияни ортиқча фикрлардан дам олдириш, спорт, сайр ва хотиржам уйқуга алоҳида вақт ажратишни тавсия этади.

молиявий стрессиммунитеткортизолмолиявий барқарорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталаб тетик уйғонишнинг сириЭрталаб тетик уйғонишнинг сири11 сентябр 02:59Қорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усулиҚорин соҳасидаги ёғларнинг асл сабаби: ундан қутулишнинг "ғаройиб" усули30 июл 20:29Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?28 сентябр 06:42Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16Оғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилиндиОғир заҳарланиш ва онкология хавфи: электрон сигаретларнинг яширин хавфи ошкор қилинди3 октябр 16:51«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!«80 ёш тўсиғини енгиш»: Японияни ларзага солган узоқ умр ва бахт сирлари!20 сентябр 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Кўп ухлаш ҳам зарарми? Олимлар 10 йиллик тадқиқот натижасини эълон қилди
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?
Мўъжиза: Нима учун фарзанд кутаётган эркакларга кўпроқ помидор ейиш тавсия этилади?