Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлаш сурункали руҳий зўриқишни келтириб чиқариб, асаб тизимининг синиши, иммунитетнинг пасайиши, юрак-қон томир хавфининг ошиши, уйқу ва хотиранинг ёмонлашувига олиб келади.
- Кўпчилик бу хавфни ўз вақтида англамайди ва ички безовталикни кундалик ҳаётнинг бир қисми деб ҳисоблайди.
- Молиявий мақсадлар муҳим бўлса-да, соғлиқ йўқотилса, топилган маблағнинг ҳеч бири уни қайтара олмаслигини унутмаслик лозим.
Замонавий дунёда моддий барқарорлик ҳақида қайғуриш табиий ҳолатга айланган, бироқ бу фикрлар сурункали хавотирга айланса, инсон организми учун ҳалокатли зарбага айланиши мумкин.
Психолог ва тиббиёт мутахассисларининг таъкидлашича, пулни қаердан топиш, харажатларни қандай тақсимлаш ва кейин нима қилиш кераклиги ҳақида тўхтовсиз бош қотириш сурункали руҳий зўриқиш (стресс) келтириб чиқаради ҳамда оғир асаб касалликларига пойдевор яратади.
Сурункали молиявий стресс организмни қандай емиради?
Моддий етишмовчилик ёки бойликни сақлаб қолиш борасидаги доимий ташвиш инсон саломатлигининг барча асосий тизимларига тўғридан-тўғри салбий таъсир кўрсатади:
Асаб тизимининг синиши: Узлуксиз хавотир мияни тўхтовсиз «ҳимоя» ҳолатида ушлаб туради, натижада асаб толалари ва нейрон алоқалари зўриқиб, сурункали депрессия ва неврозга олиб келади;
Иммунитетнинг кескин пасайиши: Стресс гормони — кортизолнинг муттасил юқори бўлиши табиий иммун ҳимоясини заифлаштиради, оқибатда тана ҳар қандай юқумли ва яллиғланиш касалликларига қарши кураша олмай қолади;
Юрак-қон томир хавфи: Юрак уришининг тезлашиши ва томирларнинг қисқариши қон босимини ошириб, инфаркт ва инсульт хавфини бир неча бараварга кучайтиради;
Уйқу ва хотира ёмонлашуви: Тунги вақтда пул ҳақидаги ташвишлар уйқу сифатини бузади, чуқур уйқу фазаси йўқолади, бу эса кундузги хотира пасайиши, диққат тарқоқлиги ва доимий кайфиятсизликни келтириб чиқаради.
Яширин чарчоқ: Кўпчилик танаси ҳолдан тойганини сезмай қолади
Мутахассисларнинг алоҳида хавотирига сабаб бўлаётган жиҳат — одамларнинг ушбу хавфни ўз вақтида англамасдан яшашидир:
Одатий ҳолга айланган безовталик: Минглаб инсонлар ички қалтироқ, хавотир ва руҳий босимни оддий кундалик ҳаёт тарзи деб ҳисоблаб, таналари қанчалик жиддий ҳолдан тойганини пайқамайди;
Мувозанат зарурлиги: Молиявий мақсадлар муҳим, аммо соғлиқ йўқотилса, топилган маблағнинг ҳеч бири уни қайтара олмаслигини унутмаслик лозим.
Шифокорлар молиявий муаммоларни ҳал қилиш баробарида мияни ортиқча фикрлардан дам олдириш, спорт, сайр ва хотиржам уйқуга алоҳида вақт ажратишни тавсия этади.
Изоҳлар 0
…