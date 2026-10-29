Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсир

·46·Саломатлик
Ёлғон гапириш соғлиқни қандай емиради: Организм, кўриниш ва вазнга кутилмаган таъсир
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ёлғон гапириш нафақат ахлоқий муаммо, балки инсоннинг жисмоний соғлиғига жиддий зарар етказувчи хавфли омилдир.
  • Носамимийлик туфайли организмда кортизол гормони ошади, иммунитет заифлашади ва сурункали стресс ҳолати юзага келади.
  • Доимий зўриқиш ташқи кўринишнинг ёмонлашишига, эрта ажин тушишига ҳамда ортиқча вазн тўплашга олиб келади.

Кўпчилик ёлғон гапиришни фақат ахлоқий ёки маънавий камчилик сифатида қабул қилади. Бироқ тиббий тадқиқотлар ва психологларнинг хулосаларига кўра, носамимийлик инсоннинг жисмоний соғлиғига ҳам жиддий путур етказувчи хавфли омиллардан биридир.

Ёлғоннинг кўлами қанчалик катта бўлса, уни мияда ушлаб туриш ва тўқиб чиқарилган воқеаларни назорат қилиш учун организм шунча кўп руҳий ва жисмоний энергия сарфлайди. Натижада тана доимий зўриқиш ҳолатида қолади ва тизимли равишда заифлаша бошлайди.

Ёлғон организмга қандай зарар етказади? 3 та асосий сабаб

Носамимий ҳаёт тарзи организмда қуйидаги салбий ўзгаришларни келтириб чиқаради:

  • Стресс гормони (кортизол) даражаси кескин ошади: Ҳар гал ёлғон гапирилганда ва унинг фош бўлиш хавфи туғилганда мия хавф сигналини беради. Бунинг оқибатида қонда кортизол ва адреналин миқдори ошиб, қон босими кўтарилади ҳамда юрак уриши тезлашади;

  • Иммунитет заифлашади ва касалланиш хавфи ортади: Доимий сурункали стресс ҳолати иммун тизимининг табиий ҳимоя механизмларини ишдан чиқаради. Натижада инсон турли вирусли, юқумли ва юрак-қон томир хасталикларига тез чалинувчан бўлиб қолади;

  • Ташқи кўриниш тез ёмонлашади: Зўриқиш, уйқусизлик ва токсик асабий ҳолат юз терисининг оқариб-бўзаришига, эрта ажин тушишига, кўз ости шишларига ҳамда сочларнинг сийраклашишига олиб келади.

Сурункали чарчоқ, ортиқча вазн ва қоматнинг бузилиши

Ёлғон гапириш механизми фақат асаб билан чекланмай, кундалик одатларга ҳам тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади:

  • Энергиянинг тугаши: Ҳақиқатни яшириш учун мия икки карра кўпроқ ишлайди. Тўқима деталларни унутиб қўймаслик ва доимий ҳимояланиш инсонни сурункали чарчоққа ва эмоционал тушкунликка етаклайди;

  • Кўп овқатланиш (компульсив очлик): Юқори кортизол даражаси мияни ортиқча калория, хусусан, ширинликлар ва ёғли таомлар талаб қилишга мажбурлайди. Стрессни «ейиш» одати тез орада вазн ортиши ва қоматнинг кескин бузилишига сабаб бўлади.

Руҳий ва жисмоний енгилликни, мустаҳкам соғлиқ ҳамда гўзал кўринишни сақлаб қолишнинг энг табиий йўли — ҳақиқатни айтиш ва самимий ҳаёт кечиришни одат қилишдир.

психологиякортизолстресссоғлом турмуш тарзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботландиДоимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди16 октябр 11:03Пул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлдиПул ҳақида ҳаддан ташқари кўп ўйлашнинг "яширин хавфи" фош бўлди16 октябр 10:04Эрталаб тетик уйғонишнинг сириЭрталаб тетик уйғонишнинг сири11 сентябр 02:59Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Дақиқалар мўъжизаси: Оддий пиёда юриш инсон организмида қандай ўзгаришлар ясайди?Бугун 14:45Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Бугун 09:43Ёшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатЁшликни ўғирловчи кундалик хатолар: Аёлларни эрта қаритувчи 6 та асосий одатКеча 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди