Танангизга қандай гапиришингиз муҳим: ижобий сўзлар саломатликка таъсир қилиши мумкин
Инсон ўз-ўзига қандай муносабатда бўлиши нафақат кайфияти, балки стрессни қандай қабул қилишига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. «Мен хавфсизман», «Мен ўзимни асрайман», «Танамга раҳмат» каби иборалар оддий гапдек туюлади. Аммо руҳий ҳолат ва организм ўртасидаги боғлиқликни ўрганаётган олимлар ижобий фикрлаш, хотиржамлик ва стрессни бошқаришнинг физиологик жараёнларга таъсирини тобора кўпроқ тадқиқ этмоқда.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган бир хабарда эса Гарвард тиббиёт мактаби олимлари инсоннинг ўз танаси билан мулоқоти яллиғланишни камайтириши, кортизол даражасини тушириши ва иммунитетни тиклаши мумкинлигини исботлагани айтилмоқда. Лекин бу тажрибанинг илмий манбаси, иштирокчилар сони ва натижаларини тасдиқловчи ишончли маълумотлар келтирилмаган. Демак, бу даъвони исботланган тиббий кашфиёт сифатида қабул қилишга ҳали асос йўқ.
Шунга қарамай, ўз-ўзи билан мулоқот қилиш ва стрессни бошқаришнинг инсон саломатлигига таъсири ҳақида ҳақиқий илмий тадқиқотлар мавжуд.
Инсоннинг ички мулоқоти организмга қандай таъсир қилади?
Одам фақат атрофдагилар билан эмас, ўз фикрлари билан ҳам доимий мулоқотда бўлади. Унинг ўзига нисбатан муносабати, вазиятларга берган баҳоси ва ички кечинмалари ҳиссий ҳолатига таъсир қилади.
Масалан, инсон доимий равишда хавотир, қўрқув ва ўзини айблаш билан яшаса, бу руҳий босимни кучайтириши мумкин. Узоқ давом этган стресс эса организмнинг стрессга жавоб тизими фаолиятига таъсир кўрсатади. Бунда кортизол каби гормонлар муҳим ўрин тутади.
Аксинча, хотиржамликка ёрдам берадиган фикрлар, ўзини қўллаб-қувватлаш ва вазиятга соғлом муносабатда бўлиш стрессни бошқаришни енгиллаштириши мумкин.
Бу ерда муҳим фарқ бор: ижобий сўзлар касалликни ўз-ўзидан даволамайди. Аммо инсоннинг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатадиган одатлар соғлом турмуш тарзининг бир қисми бўлиши мумкин.
Илмий тадқиқотлар нимани кўрсатмоқда?
2024 йилда «Psychoneuroendocrinology» илмий журналида чоп этилган мета-таҳлилда стрессни бошқариш усулларининг кортизол даражасига таъсири ўрганилган. Тадқиқотчилар 58 та илмий иш ва жами 3508 нафар иштирокчи маълумотларини таҳлил қилган.
Натижалар медитация, онгли диққатни жамлаш ва бўшашиш машқлари каби усуллар кортизол кўрсаткичларига ижобий таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатган. Бироқ оддий ижобий гапларни айтишнинг ўзи худди шундай натижа беришини бу тадқиқот исботламаган.
2025 йилда эълон қилинган яна бир тизимли таҳлилда ижобий психологияга асосланган дастурлар — миннатдорлик, оптимизм, меҳр-оқибат, ҳаёт мазмунини англаш ва табиат билан боғлиқ фаолиятларнинг физиологик кўрсаткичларга таъсири баҳоланган. 25 та рандомизацияланган тадқиқот ва 1641 нафар иштирокчини қамраб олган таҳлилда яллиғланиш биомаркерларига ижобий таъсир белгилари аниқланган. Бироқ кортизол бўйича натижалар статистик жиҳатдан ишончли бўлмаган.
Бу маълумотлар бир нарсани англатади: инсоннинг руҳий ҳолати ва организм фаолияти ўртасида боғлиқлик бор. Лекин буни «бир нечта яхши гап айтсангиз, яллиғланиш 50 фоизга камаяди» деган хулосага айлантириш нотўғри.
Танангизга раҳмат айтиш нима учун муҳим?
Кун давомида инсон ўзини кўп танқид қилиши мумкин: «Яна уддалай олмадим», «Нега бундай қилдим?», «Ҳаммасига ўзим айбдорман». Бундай фикрлар айниқса қийин вазиятларда руҳий босимни кучайтириши эҳтимолдан холи эмас.
Шунинг учун ўзингизга нисбатан муносабатни ўзгартириш фойдали одат бўлиши мумкин.
Масалан, қуйидаги ибораларни кундалик ҳаётда қўллаб кўриш мумкин:
«Танам, менга хизмат қилаётганинг учун раҳмат».
«Бугун қўлимдан келганича ҳаракат қилдим».
«Мен дам олишга ҳақлиман».
«Хатоларимдан сабоқ олишим мумкин».
«Ўзимга меҳр билан муносабатда бўлишни ўрганяпман».
«Соғлиғимга эътибор беришни танлайман».
Бу сўзлар сеҳрли даво эмас. Уларнинг аҳамияти инсоннинг ўзини айблаш ўрнига қўллаб-қувватлашга, ўз эҳтиёжларини англашга ва саломатлиги учун масъулиятни ҳис қилишга ёрдам беришидадир.
Пётр Гаряев: «Сўз — воқеликнинг образли ифодаси»
Тақдим этилган суҳбатнинг иккинчи қисмида россиялик тадқиқотчи Пётр Гаряев генетика, сўз ва тафаккур ўртасидаги боғлиқлик ҳақида ўз қарашларини баён қилади.
Унинг фикрича, генетик аппарат ахборотни образли тузилмалар орқали ҳам қабул қилиши мумкин. Гаряев сўзни воқеликнинг қисқартирилган образли ифодаси сифатида талқин қилади. У «Аввалида сўз бор эди» деган иборани «Аввалида тафаккур бор эди» ёки «Аввалида фикрлаш мавжуд эди» тарзида ҳам тушуниш мумкинлигини айтади.
Суҳбатдошнинг «Бу дастурни ким шакллантиради?» деган саволига жавоб берар экан, Гаряев биринчи тўлқинли генетик сифатида Худони тилга олади. Унинг қарашларида табиат, тафаккур ва олий онг бир-бири билан боғлиқ тушунчалар сифатида талқин қилинади.
Гаряев ахборот узатилишини майдон билан боғлаб тушунтиради. Унинг фикрича, ҳатто ёзилган сўзни кўз орқали қабул қилиш ҳам ёруғлик фотонлари билан боғлиқ жараёндир.
Бироқ бу мулоҳазалар Гаряевнинг шахсий назарий қарашлари ҳисобланади. «Тўлқинли генетика» ғоялари замонавий генетикада умумэътироф этилган илмий назария сифатида тан олинмаган. Уларнинг организмга таъсири ҳақидаги даъволарни ишончли клиник далиллар билан тасдиқланган тиббий хулоса деб бўлмайди.
Ўзингиз билан мулоқот қилишнинг оддий усули
Ўз-ўзига ижобий муносабатда бўлиш учун мураккаб машқлар ёки махсус шароит талаб қилинмайди. Кун давомида бир неча дақиқа ўз ҳиссиётларингизни англаш ва ўзингизни қўллаб-қувватлашга вақт ажратиш мумкин.
Бунинг учун:
Тўхтанг ва нафасингизни ростланг. Бир неча марта секин ва чуқур нафас олиб, танангиздаги тарангликни ҳис қилишга ҳаракат қилинг.
Ҳиссиётингизни инкор этманг. Хавотир, чарчоқ ёки хафаликни ҳис қилаётган бўлсангиз, буни ўзингиздан яширманг.
Ўзингизни айблаш ўрнига қўллаб-қувватланг. «Мен ҳеч нарсага ярамайман» дейиш ўрнига «Бу сафар қийин бўлди, кейинги сафар бошқача ҳаракат қиламан» деб фикр юритинг.
Танангизнинг эҳтиёжларини эшитинг. Уйқу, дам олиш, жисмоний ҳаракат ва тўғри овқатланишга эътибор беринг.
Миннатдорликни одатга айлантиринг. Ҳар куни ўзингизда ва ҳаётингизда қадрлашга арзийдиган учта нарсани эслаб кўринг.
Энг муҳими, бундай машқларни тиббий ёрдамнинг ўрнига қўймаслик керак. Агар инсонда оғриқ, яллиғланиш ёки бошқа касаллик белгилари бўлса, шифокор кўригидан ўтиши ва зарур даволанишни олиши лозим.
Энг муҳим хулоса: ўзингизга душман эмас, таянч бўлинг
Инсоннинг ўзи билан қандай гаплашиши унинг ҳаётга муносабати, руҳий барқарорлиги ва қийинчиликларни енгиб ўтиш қобилиятига таъсир қилиши мумкин. Илм-фан ҳам стрессни бошқариш, медитация ва ижобий психология усулларининг айрим физиологик кўрсаткичларга таъсирини ўрганмоқда.
Шунинг учун ўзингизга нисбатан меҳрибон бўлишни заифлик деб ҳисобламанг. Танангизни камситманг, унинг чарчоғини инкор этманг ва ўзингизни доимий айблаш билан яшаманг.
Бугун ўзингизга бир оғиз яхши гап айтишдан бошланг: «Мен ўзимга ғамхўрлик қилишга арзийман». Бу ибора касалликларни даволамаслиги мумкин, аммо ўзингизга бўлган муносабатингизни ўзгартириш учун яхши қадам бўла олади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…