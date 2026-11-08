Уйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилди

·36·Саломатлик
Уйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уйқуга кетишдаги қийинчиликларнинг асосий сабабларидан бири оёқларнинг совуқ бўлиши бўлиб, ухлашдан олдин пайпоқ кийиш бу муаммони бартараф этишга ёрдам беради.
  • Оёқларнинг исиши қон томирларининг кенгайишига ва тана ҳароратининг пасайишига олиб келиб, мияга уйқу вақти келганлиги ҳақида сигнал юборади.
  • Ушбу усул самара бериши учун тоза, табиий матодан тайёрланган ва оёқни сиқмайдиган пайпоқлардан фойдаланиш тавсия этилади.

Кўпчилик кечалари тўшакда узоқ вақт у ёқдан-бу ёққа ағдарилиб, кўзи илинмаслигидан шикоят қилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, уйқусизликнинг энг кенг тарқалган, аммо камдан-кам эътибор қаратиладиган сабабларидан бири — оёқларнинг совуқ бўлишидир.

Тиббий изланишлар шуни кўрсатмоқдаки, ухлашдан олдин пайпоқ кийиш организмда табиий биологик механизмларни ишга тушириб, инсоннинг тез ва чуқур уйқуга кетишига ёрдам беради.

Биологик сир: Томирлар кенгайиши ва тана ҳарорати

Оёқларни иссиқ тутиш организмнинг марказий асаб тизимига бевосита сигнал юборади:

  • Қон томирлари кенгаяди: Оёқлар исиганда томирлар кенгаяди (вазодилатация жараёни), бу эса танадаги ички қон айланишини яхшилайди;

  • Иссиқликнинг ташқарига чиқиши: Қон томирлари орқали тана марказидаги ортиқча иссиқлик четки аъзоларга (оёқ-қўлларга) тарқалиб, ташқарига ажралиб чиқа бошлайди;

  • Тананинг табиий совиши: Инсон тезроқ уйқуга кетиши учун тананинг ички асосий ҳарорати бироз пасайиши керак. Оёқларнинг исиши айнан шу совиш жараёнини тезлаштиради ва мияга «уйқу вақти келди» деган сигнални беради.

Пайпоқни тўғри танлаш бўйича муҳим тавсиялар

Бу усул ҳақиқатдан ҳам фойда бериши учун қуйидаги оддий қоидаларга риоя қилиш муҳим:

  • Фақат тоза ва табиий мато: Тўшакка ётишдан олдин кундузи кийилган эмас, балки алоҳида тоза, юмшоқ ва нафас оладиган (пахта ёки бамбук) пайпоқ кийиш лозим;

  • Сиқмайдиган резинка: Пайпоқнинг резинкаси оёқни сиқиб қўймаслиги шарт, акс ҳолда қон айланиши ёмонлашиб, тескари натижа бериши мумкин;

  • Қизиб кетишга йўл қўйманг: Жуда қалин ёки синтетик пайпоқлар оёқнинг меъёрдан ортиқ қизиб кетиши ва терлашига сабаб бўлади, бу эса уйқу сифатини бузади.

Баъзида сифатли ва тиниқиб ухлаш учун қимматбаҳо дори-дармонлар ёки седатив воситалар эмас, бир жуфт қулай пайпоқнинг ўзи энг яхши табиий ечимга айланиши мумкин.

уйқусизликсоғлом турмуш тарзиуйқу гигиенасивазодилатация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалариКечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари28 октябр 14:18Нега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқладиНега айнан 7–8 соат? Олимлар кунига 6 соатдан кам ухлашнинг хавфли оқибатларини очиқлади4 ноябр 18:09Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?29 октябр 09:43Тунги бедорликнинг аччиқ бадали: Кеч ухлаш соч тўкилишини қандай тезлаштиради?Тунги бедорликнинг аччиқ бадали: Кеч ухлаш соч тўкилишини қандай тезлаштиради?6 ноябр 12:21Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?1 ноябр 20:31Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиҚайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиБугун 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?