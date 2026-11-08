Уйқусизликдан халос бўлиш: Тез ва тиниқиб ухлашнинг ҳайратланарли усули топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уйқуга кетишдаги қийинчиликларнинг асосий сабабларидан бири оёқларнинг совуқ бўлиши бўлиб, ухлашдан олдин пайпоқ кийиш бу муаммони бартараф этишга ёрдам беради.
- Оёқларнинг исиши қон томирларининг кенгайишига ва тана ҳароратининг пасайишига олиб келиб, мияга уйқу вақти келганлиги ҳақида сигнал юборади.
- Ушбу усул самара бериши учун тоза, табиий матодан тайёрланган ва оёқни сиқмайдиган пайпоқлардан фойдаланиш тавсия этилади.
Кўпчилик кечалари тўшакда узоқ вақт у ёқдан-бу ёққа ағдарилиб, кўзи илинмаслигидан шикоят қилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, уйқусизликнинг энг кенг тарқалган, аммо камдан-кам эътибор қаратиладиган сабабларидан бири — оёқларнинг совуқ бўлишидир.
Тиббий изланишлар шуни кўрсатмоқдаки, ухлашдан олдин пайпоқ кийиш организмда табиий биологик механизмларни ишга тушириб, инсоннинг тез ва чуқур уйқуга кетишига ёрдам беради.
Биологик сир: Томирлар кенгайиши ва тана ҳарорати
Оёқларни иссиқ тутиш организмнинг марказий асаб тизимига бевосита сигнал юборади:
Қон томирлари кенгаяди: Оёқлар исиганда томирлар кенгаяди (вазодилатация жараёни), бу эса танадаги ички қон айланишини яхшилайди;
Иссиқликнинг ташқарига чиқиши: Қон томирлари орқали тана марказидаги ортиқча иссиқлик четки аъзоларга (оёқ-қўлларга) тарқалиб, ташқарига ажралиб чиқа бошлайди;
Тананинг табиий совиши: Инсон тезроқ уйқуга кетиши учун тананинг ички асосий ҳарорати бироз пасайиши керак. Оёқларнинг исиши айнан шу совиш жараёнини тезлаштиради ва мияга «уйқу вақти келди» деган сигнални беради.
Пайпоқни тўғри танлаш бўйича муҳим тавсиялар
Бу усул ҳақиқатдан ҳам фойда бериши учун қуйидаги оддий қоидаларга риоя қилиш муҳим:
Фақат тоза ва табиий мато: Тўшакка ётишдан олдин кундузи кийилган эмас, балки алоҳида тоза, юмшоқ ва нафас оладиган (пахта ёки бамбук) пайпоқ кийиш лозим;
Сиқмайдиган резинка: Пайпоқнинг резинкаси оёқни сиқиб қўймаслиги шарт, акс ҳолда қон айланиши ёмонлашиб, тескари натижа бериши мумкин;
Қизиб кетишга йўл қўйманг: Жуда қалин ёки синтетик пайпоқлар оёқнинг меъёрдан ортиқ қизиб кетиши ва терлашига сабаб бўлади, бу эса уйқу сифатини бузади.
Баъзида сифатли ва тиниқиб ухлаш учун қимматбаҳо дори-дармонлар ёки седатив воситалар эмас, бир жуфт қулай пайпоқнинг ўзи энг яхши табиий ечимга айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…