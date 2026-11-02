Умрни узайтирувчи препаратлар: Россияда янги тиббий инқилоб эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россияда инсон умрини узайтириш ва қариш жараёнини секинлаштиришга қаратилган инновацион дори воситаларини яратиш бўйича кенг кўламли тадқиқотлар бошланди.
- Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко 2 ноябр куни ўтказилган форумда олимлар ҳужайралар деградациясини секинлаштирувчи ва фаол умр кўриш ёшини узайтирувчи препаратлар устида ишлаётганини маълум қилди.
Россия тиббиёт фани инсониятнинг энг катта сирларидан бири — умрни кескин узайтириш ва қариш жараёнини секинлаштириш бўйича кенг кўламли тадқиқотларни фаол босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда 2 ноябрь куни «Миллат саломатлиги — Россия фаровонлиги асоси» номли умумроссия форумида Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко расман эълон қилди.
Вазирнинг таъкидлашича, россиялик олимлар ва фармакологлар ҳужайраларнинг қариш механизмларига тўғридан-тўғри таъсир кўрсата оладиган, организмнинг сўнишини кечиктирувчи энг илғор инновацион дори воситаларини яратиш устида тинимсиз изланмоқда.
Ҳужайра даражасидаги таъсир: Инновацион препаратлар қандай ишлайди?
Тиббиёт соҳасидаги мазкур йўналиш биомедицинанинг энг истиқболли тармоқларидан бири ҳисобланади:
Қаришнинг тўхтатилиши: Ишлаб чиқилаётган илғор препаратлар организмдаги ҳужайраларнинг янгиланиш суръатини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг деградацияга учрашини секинлаштиришга қаратилган;
«Узоқ умр эликсири» консепцияси: Лойиҳа шунчаки умр йилларини кўпайтиришни эмас, балки инсоннинг фаол, соғлом ва меҳнатга лаёқатли умр кўриш ёшини радикаль даражада узайтиришни мақсад қилган;
Давлат устуворлиги: Соғлиқни сақлаш вазирлиги биомедицина соҳасида технологик етакчиликка эришиш ва аҳолининг соғлом умрини узайтириш давлат сиёсатининг бош стратегик йўналиши эканини алоҳида кўрсатиб ўтди.
Амалий натижалар ва демографик мақсадлар
Лаборатория тадқиқотлари билан бир қаторда, соҳада аллақачон ижобий динамика кузатилмоқда:
Меҳнатга лаёқатли аҳоли ўлимининг камайиши: Ведомство маълумотларига кўра, мамлакатда меҳнат ёшидаги фуқаролар орасидаги ўлим кўрсаткичларининг барқарор пасайиш тенденцияси қайд этилмоқда;
Комплекс ёндашув: Фундаментал илм-фан ютуқлари, ёриб ўтувчи препаратлар ҳамда йирик корхоналарда ходимлар саломатлигини муҳофаза қилиш дастурларининг бирлашуви яқин йилларда кучли демографик бурилиш ясаши кутилмоқда.
Инновацион биопрепаратларнинг оммавий амалиётга қачон чиқарилиши аниқланмаган бўлса-да, мазкур илмий қадамлар бутун дунёда фаол умр кўришни таъминлаш борасидаги глобал пойганинг бир қисмига айланмоқда.
Изоҳлар 0
…