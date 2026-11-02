Умрни узайтирувчи препаратлар: Россияда янги тиббий инқилоб эълон қилинди

·49·Саломатлик
Умрни узайтирувчи препаратлар: Россияда янги тиббий инқилоб эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россияда инсон умрини узайтириш ва қариш жараёнини секинлаштиришга қаратилган инновацион дори воситаларини яратиш бўйича кенг кўламли тадқиқотлар бошланди.
  • Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко 2 ноябр куни ўтказилган форумда олимлар ҳужайралар деградациясини секинлаштирувчи ва фаол умр кўриш ёшини узайтирувчи препаратлар устида ишлаётганини маълум қилди.

Россия тиббиёт фани инсониятнинг энг катта сирларидан бири — умрни кескин узайтириш ва қариш жараёнини секинлаштириш бўйича кенг кўламли тадқиқотларни фаол босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда 2 ноябрь куни «Миллат саломатлиги — Россия фаровонлиги асоси» номли умумроссия форумида Россия соғлиқни сақлаш вазири Михаил Мурашко расман эълон қилди.

Вазирнинг таъкидлашича, россиялик олимлар ва фармакологлар ҳужайраларнинг қариш механизмларига тўғридан-тўғри таъсир кўрсата оладиган, организмнинг сўнишини кечиктирувчи энг илғор инновацион дори воситаларини яратиш устида тинимсиз изланмоқда.

Ҳужайра даражасидаги таъсир: Инновацион препаратлар қандай ишлайди?

Тиббиёт соҳасидаги мазкур йўналиш биомедицинанинг энг истиқболли тармоқларидан бири ҳисобланади:

  • Қаришнинг тўхтатилиши: Ишлаб чиқилаётган илғор препаратлар организмдаги ҳужайраларнинг янгиланиш суръатини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг деградацияга учрашини секинлаштиришга қаратилган;

  • «Узоқ умр эликсири» консепцияси: Лойиҳа шунчаки умр йилларини кўпайтиришни эмас, балки инсоннинг фаол, соғлом ва меҳнатга лаёқатли умр кўриш ёшини радикаль даражада узайтиришни мақсад қилган;

  • Давлат устуворлиги: Соғлиқни сақлаш вазирлиги биомедицина соҳасида технологик етакчиликка эришиш ва аҳолининг соғлом умрини узайтириш давлат сиёсатининг бош стратегик йўналиши эканини алоҳида кўрсатиб ўтди.

Амалий натижалар ва демографик мақсадлар

Лаборатория тадқиқотлари билан бир қаторда, соҳада аллақачон ижобий динамика кузатилмоқда:

  • Меҳнатга лаёқатли аҳоли ўлимининг камайиши: Ведомство маълумотларига кўра, мамлакатда меҳнат ёшидаги фуқаролар орасидаги ўлим кўрсаткичларининг барқарор пасайиш тенденцияси қайд этилмоқда;

  • Комплекс ёндашув: Фундаментал илм-фан ютуқлари, ёриб ўтувчи препаратлар ҳамда йирик корхоналарда ходимлар саломатлигини муҳофаза қилиш дастурларининг бирлашуви яқин йилларда кучли демографик бурилиш ясаши кутилмоқда.

Инновацион биопрепаратларнинг оммавий амалиётга қачон чиқарилиши аниқланмаган бўлса-да, мазкур илмий қадамлар бутун дунёда фаол умр кўришни таъминлаш борасидаги глобал пойганинг бир қисмига айланмоқда.

Михаил МурашкоРоссия Соғлиқни сақлаш вазирлигиБиомедицинаУмрни узайтириш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умрни узайтириш сири топилди: Олимлар қариш жараёнини ортга қайтаришга муваффақ бўлдиУмрни узайтириш сири топилди: Олимлар қариш жараёнини ортга қайтаришга муваффақ бўлди25 октябр 13:27Олимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилобОлимлар асалари заҳри таркибида мўъжизавий модда топди: онкологияда кутилмаган инқилоб24 сентябр 10:4050 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?50 ёшдан кейинги 14 одат: қай бири ҳақиқатан хавфли?8 август 18:16Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:1690 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:4490 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...90 ёшгача соғлом яшаш сирлари: ҳаётингизни ўзгартирувчи 11 маслаҳат...2 август 15:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари
Тунда оёқ тортишишининг сабаблари ва хавфли белгилари