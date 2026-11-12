4 ойлик кузатув ва тўлиқ соғайиш: «Неоонковак» вакцинаси синовдан қандай ўтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россияда ишлаб чиқарилган «Неоонковак» шахсийлаштирилган онковаксина курсидан ўтган биринчи беморда метастазлар тўлиқ йўқолди.
- Н. Ф. Гамалея номидаги марказ раҳбари Александр Гинсбургнинг таъкидлашича, даволаш якунланганидан буён ўтган тўрт ой давомида беморда янги ўсмалар аниқланмаган.
- Ҳозирда меланома ташхиси билан даволанган ушбу бемор уч йил давомида шифокорлар назоратида бўлади.
Тиббиёт соҳасидаги янги ютуқлар одамзоднинг энг оғир хасталикларига қарши курашиш имкониятларини кескин кенгайтирмоқда. Хусусан, Россияда ишлаб чиқарилган янги шахсийлаштирилган «Неоонковак» онковакцинаси курсидан ўтган биринчи бемор терапияни муваффақиятли якунлади. Маълум қилинишича, унда илгари ҳосил бўлган метастазлар тўлиқ йўқ бўлиб кетган.
Александр Гинцбург баёноти ва даволаш натижалари
Мазкур муҳим янгилик ҳақида Н. Ф. Гамалея номидаги Миллий эпидемиология ва микробиология илмий-тадқиқот маркази раҳбари, академик РАН Александр Гинцбург «Газета.Ru» нашрига берган интервьюсида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, даволаш курси тугаганидан буён роппа-роса тўрт ой ўтган ва шифокорлар беморда ҳеч қандай янги хавфли ўсмаларни аниқламаяпти.
Ҳозирда меланома ташхиси билан даволанган бу эркак шифокорларнинг қатъий назорати остида бўлиб, инспекция жараёни уч йил давом этади. Беморга ҳар ой бошидан оёғигача тўлиқ текширувдан ўтиш тавсия этилган бўлиб, бу жараён ўта юқори аниқликдаги компьютер томографи орқали амалга оширилмоқда. Айниқса, лимфа тугунларининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бироқ академик Гинцбург даволашнинг узоқ муддатли самарадорлиги бўйича қатъий хулоса чиқаришга ҳали эрта эканини, кузатувлар давом этаётганини таъкидлади.
Муҳим кўрсаткичлар ва параметрлар
Тафсилотлар
Яратилган препарат
«Неоонковак» персонализирован онковакцинаси (мРНК технологияси асосида)
Илмий муассаса
Н. Ф. Гамалея номидаги марказ (академик Александр Гинцбург)
Биринчи бемор натижаси
Метастазлар тўлиқ йўқолган, янги ўсмалар аниқланмаган (4 ойлик кузатув)
Келгуси режалар
Йил охиригача яна 20 нафар беморни даволашга жалб этиш
«Препарат мРНК технологияси асосида яратилган бўлиб, ҳар бир беморнинг ўсмасига хос ноёб генетик профиль асосида қатъий индивидуал тарзда тайёрланади. Вакцинанинг асосий вазифаси — беморнинг ўз иммунитетига хавфли ҳужайралар ва метастазларни мустақил таниб, йўқ қилишни ўргатишдир».
Келжакдаги режалар ва кенг кўламли синовлар
Мазкур муваффақиятли қадамдан сўнг янги методика ёрдамида даволанишни яна беш нафар бемор бошлагани маълум қилинди. Шу йилнинг охирига қадар эса жами 20 нафар беморни ушбу даволаш жараёнига жалб этиш режалаштирилган.
Мутахассисларнинг фикрича, келгуси уч-олти йил ичида иммуноонкотерапия соҳасидаги эришилган сўнгги ютуқлар туфайли бир нечта хавфли ўсма турларини даволашнинг ўта самарали усуллари тиббиёт амалиётига кенг жорий этилиши мумкин.
Сизнингча, замонавий мРНК технологиялари ва шахсийлаштирилган онковакциналар тиббиётда саратон касаллигини бутунлай енгиб ўтишга имкон берадиган аср кашфиётига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…