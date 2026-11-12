4 ойлик кузатув ва тўлиқ соғайиш: «Неоонковак» вакцинаси синовдан қандай ўтди?

2 дақиқа ўқиш50
4 ойлик кузатув ва тўлиқ соғайиш: «Неоонковак» вакцинаси синовдан қандай ўтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россияда ишлаб чиқарилган «Неоонковак» шахсийлаштирилган онковаксина курсидан ўтган биринчи беморда метастазлар тўлиқ йўқолди.
  • Н. Ф. Гамалея номидаги марказ раҳбари Александр Гинсбургнинг таъкидлашича, даволаш якунланганидан буён ўтган тўрт ой давомида беморда янги ўсмалар аниқланмаган.
  • Ҳозирда меланома ташхиси билан даволанган ушбу бемор уч йил давомида шифокорлар назоратида бўлади.

Тиббиёт соҳасидаги янги ютуқлар одамзоднинг энг оғир хасталикларига қарши курашиш имкониятларини кескин кенгайтирмоқда. Хусусан, Россияда ишлаб чиқарилган янги шахсийлаштирилган «Неоонковак» онковакцинаси курсидан ўтган биринчи бемор терапияни муваффақиятли якунлади. Маълум қилинишича, унда илгари ҳосил бўлган метастазлар тўлиқ йўқ бўлиб кетган.

Александр Гинцбург баёноти ва даволаш натижалари

Мазкур муҳим янгилик ҳақида Н. Ф. Гамалея номидаги Миллий эпидемиология ва микробиология илмий-тадқиқот маркази раҳбари, академик РАН Александр Гинцбург «Газета.Ru» нашрига берган интервьюсида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, даволаш курси тугаганидан буён роппа-роса тўрт ой ўтган ва шифокорлар беморда ҳеч қандай янги хавфли ўсмаларни аниқламаяпти.

Ҳозирда меланома ташхиси билан даволанган бу эркак шифокорларнинг қатъий назорати остида бўлиб, инспекция жараёни уч йил давом этади. Беморга ҳар ой бошидан оёғигача тўлиқ текширувдан ўтиш тавсия этилган бўлиб, бу жараён ўта юқори аниқликдаги компьютер томографи орқали амалга оширилмоқда. Айниқса, лимфа тугунларининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бироқ академик Гинцбург даволашнинг узоқ муддатли самарадорлиги бўйича қатъий хулоса чиқаришга ҳали эрта эканини, кузатувлар давом этаётганини таъкидлади.

Муҳим кўрсаткичлар ва параметрлар

Тафсилотлар

Яратилган препарат

«Неоонковак» персонализирован онковакцинаси (мРНК технологияси асосида)

Илмий муассаса

Н. Ф. Гамалея номидаги марказ (академик Александр Гинцбург)

Биринчи бемор натижаси

Метастазлар тўлиқ йўқолган, янги ўсмалар аниқланмаган (4 ойлик кузатув)

Келгуси режалар

Йил охиригача яна 20 нафар беморни даволашга жалб этиш

«Препарат мРНК технологияси асосида яратилган бўлиб, ҳар бир беморнинг ўсмасига хос ноёб генетик профиль асосида қатъий индивидуал тарзда тайёрланади. Вакцинанинг асосий вазифаси — беморнинг ўз иммунитетига хавфли ҳужайралар ва метастазларни мустақил таниб, йўқ қилишни ўргатишдир».

Келжакдаги режалар ва кенг кўламли синовлар

Мазкур муваффақиятли қадамдан сўнг янги методика ёрдамида даволанишни яна беш нафар бемор бошлагани маълум қилинди. Шу йилнинг охирига қадар эса жами 20 нафар беморни ушбу даволаш жараёнига жалб этиш режалаштирилган.

Мутахассисларнинг фикрича, келгуси уч-олти йил ичида иммуноонкотерапия соҳасидаги эришилган сўнгги ютуқлар туфайли бир нечта хавфли ўсма турларини даволашнинг ўта самарали усуллари тиббиёт амалиётига кенг жорий этилиши мумкин.

Сизнингча, замонавий мРНК технологиялари ва шахсийлаштирилган онковакциналар тиббиётда саратон касаллигини бутунлай енгиб ўтишга имкон берадиган аср кашфиётига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари