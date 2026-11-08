Кунига 2 дона тухум оқи: Ортиқча вазндан халос бўлишнинг энг оддий ва хавфсиз сири

·32·Саломатлик
Кунига 2 дона тухум оқи: Ортиқча вазндан халос бўлишнинг энг оддий ва хавфсиз сири

Ортиқча вазндан халос бўлишни мақсад қилганлар орасида 2 дона тухум оқини кундалик таомнома киритиш энг самарали ва хавфсиз усуллардан бири саналади.

Тухум оқи деярли соф оқсил манбаи бўлиб, унинг таркибида ёғлар ва углеводлар деярли йўқ. Бу эса организмни зарур қувват билан таъминлаб, мушак тўқималарини сақлаган ҳолда ортиқча ёғ қатламларини парчалашга хизмат қилади.

Нима учун айнан тухум оқи? 3 та асосий сабаб

Парҳезшунослар озиш жараёнида ушбу маҳсулотга устуворлик бериши бежиз эмас:

  • Минимал калория: 2 дона ўртача ҳажмдаги тухум оқи бор-йўғи 30–35 ккал энергия беради, бу эса кунлик калория чегарасидан чиқиб кетмасликни кафолатлайди;

  • Юқори сифатли тоза оқсил: Таркибидаги 7–8 грамм соф ва тез ҳазм бўлувчи оқсил озиш пайтида мушаклар эриб кетмаслиги учун табиий қурилиш материали бўлиб хизмат қилади;

  • Узоқ муддатли тўқлик ҳисси: Оқсил ҳазм бўлиш жараёнида организмдан кўпроқ вақт ва энергия талаб этади. Натижада қондаги шакар миқдори барқарор сақланиб, кучли очлик хуружлари кескин камаяди.

Тухум оқини қачон ва қандай истеъмол қилган маъқул?

Кутилган натижага эришиш учун қуйидаги тавсияларга амал қилиш мақсадга мувофиқ:

  1. Сервитамин нонушта омлети: Фақат тухум оқининг ўзини истеъмол қилиш тез меъдага тегиши мумкин. Шу сабабли 2 дона тухум оқини озгина зайтун мойида исмалоқ, помидор ёки ширин булғор қалампири билан қўшиб омлет кўринишида тайёрланг. Ёнига 1 бўлак қора кепакли нон қўшиш кун бўйи барқарор қувват беради;

  2. Кечки пайт енгил тамадди: Агар ухлашдан 2–3 соат олдин кучли очлик безовта қилса, 2 дона қайнатилган тухум оқи энг мукаммал ечимдир. У ошқозонни зўриқтирмайди, сифатли уйқуни таъминлайди ва ортиқча вазнга айланмайди;

  3. Сариғини батамом чиқариб ташламанг: Соғлиғингизда, хусусан холестерин даражасида чекловлар бўлмаса, кунига 1 дона бутун тухумни (сариғи билан) ейиш мақсадга мувофиқ. Тухум сариғи таркибида соғлом ёғлар ҳамда зарур D ва B гуруҳи витаминлари мужассам. Масалан, таомни «1 та бутун тухум + 1 та тухум оқи» формуласида тайёрлаш энг оптимал балансдир.

Озишнинг олтин қоидаси

Озишнинг бош омили — сарфланаётган энергия миқдори қабул қилинаётган калориядан кўпроқ бўлиши (калория дефицити) ҳисобланади. Тухум оқи бу балансни қийналмасдан ва оч қолмасдан ушлаб туришга ёрдам беради. Бироқ бунинг ёнига кунлик етарли миқдорда сув ичиш, янги сабзавотлар ва меъёрий жисмоний фаолликни ҳам қўшиш лозим.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жигарранг тухум оқ тухумдан фойдалироқми?Жигарранг тухум оқ тухумдан фойдалироқми?29 октябр 10:01Дунё бўйлаб тарқалаётган янги коронавирус қандай намоён бўлмоқда?Дунё бўйлаб тарқалаётган янги коронавирус қандай намоён бўлмоқда?Бугун 11:51Миядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширадиМиядаги “туман”дан халос бўлинг: Эрталабки оддий ичимлик ақлий фаолликни жуда оширадиБугун 00:36Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?Буйрак ва ўт қопидаги тошлардан халос бўлиш сири: Нега шолғом истеъмол қилиш керак?Бугун 00:24Брюс Лининг чексиз куч-қуввати сири: У ҳар куни истеъмол қилган мўъжизавий маҳсулотБрюс Лининг чексиз куч-қуввати сири: У ҳар куни истеъмол қилган мўъжизавий маҳсулотБугун 00:09Қайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиҚайноқ чойнинг яширин хавфи: Онколог қизилўнгач саратони бўйича огоҳлантириш бердиБугун 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?