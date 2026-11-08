Кунига 2 дона тухум оқи: Ортиқча вазндан халос бўлишнинг энг оддий ва хавфсиз сири
Ортиқча вазндан халос бўлишни мақсад қилганлар орасида 2 дона тухум оқини кундалик таомнома киритиш энг самарали ва хавфсиз усуллардан бири саналади.
Тухум оқи деярли соф оқсил манбаи бўлиб, унинг таркибида ёғлар ва углеводлар деярли йўқ. Бу эса организмни зарур қувват билан таъминлаб, мушак тўқималарини сақлаган ҳолда ортиқча ёғ қатламларини парчалашга хизмат қилади.
Нима учун айнан тухум оқи? 3 та асосий сабаб
Парҳезшунослар озиш жараёнида ушбу маҳсулотга устуворлик бериши бежиз эмас:
Минимал калория: 2 дона ўртача ҳажмдаги тухум оқи бор-йўғи 30–35 ккал энергия беради, бу эса кунлик калория чегарасидан чиқиб кетмасликни кафолатлайди;
Юқори сифатли тоза оқсил: Таркибидаги 7–8 грамм соф ва тез ҳазм бўлувчи оқсил озиш пайтида мушаклар эриб кетмаслиги учун табиий қурилиш материали бўлиб хизмат қилади;
Узоқ муддатли тўқлик ҳисси: Оқсил ҳазм бўлиш жараёнида организмдан кўпроқ вақт ва энергия талаб этади. Натижада қондаги шакар миқдори барқарор сақланиб, кучли очлик хуружлари кескин камаяди.
Тухум оқини қачон ва қандай истеъмол қилган маъқул?
Кутилган натижага эришиш учун қуйидаги тавсияларга амал қилиш мақсадга мувофиқ:
Сервитамин нонушта омлети: Фақат тухум оқининг ўзини истеъмол қилиш тез меъдага тегиши мумкин. Шу сабабли 2 дона тухум оқини озгина зайтун мойида исмалоқ, помидор ёки ширин булғор қалампири билан қўшиб омлет кўринишида тайёрланг. Ёнига 1 бўлак қора кепакли нон қўшиш кун бўйи барқарор қувват беради;
Кечки пайт енгил тамадди: Агар ухлашдан 2–3 соат олдин кучли очлик безовта қилса, 2 дона қайнатилган тухум оқи энг мукаммал ечимдир. У ошқозонни зўриқтирмайди, сифатли уйқуни таъминлайди ва ортиқча вазнга айланмайди;
Сариғини батамом чиқариб ташламанг: Соғлиғингизда, хусусан холестерин даражасида чекловлар бўлмаса, кунига 1 дона бутун тухумни (сариғи билан) ейиш мақсадга мувофиқ. Тухум сариғи таркибида соғлом ёғлар ҳамда зарур D ва B гуруҳи витаминлари мужассам. Масалан, таомни «1 та бутун тухум + 1 та тухум оқи» формуласида тайёрлаш энг оптимал балансдир.
Озишнинг олтин қоидаси
Озишнинг бош омили — сарфланаётган энергия миқдори қабул қилинаётган калориядан кўпроқ бўлиши (калория дефицити) ҳисобланади. Тухум оқи бу балансни қийналмасдан ва оч қолмасдан ушлаб туришга ёрдам беради. Бироқ бунинг ёнига кунлик етарли миқдорда сув ичиш, янги сабзавотлар ва меъёрий жисмоний фаолликни ҳам қўшиш лозим.
Изоҳлар 0
…